En tant que principal investisseur sur le continent africain, Pékin cherche à tirer de plus en plus d’avantages du continent riche en minerais, mais la réalité changeante sur le terrain peut constituer un obstacle majeur.

La Chine récupère les matières premières en provenance d’Afrique, les convertit en produits finis en Chine, puis les vend sur les marchés africains.

Pendant longtemps, les États occidentaux et les acteurs non étatiques ont été tenus pour responsables de la propagation des activités néocoloniales en Afrique. Ce que beaucoup de gens sur le continent n’imaginaient peut-être pas c’était la montée de la Chine en tant que centre du pouvoir avec des politiques rappelant le colonialisme britannique en Afrique.

À la mort de Mao Zedong en 1976, l’économie chinoise a commencé à se modifier. Le désir du pays de devenir une puissance régionale l’a amené sur les côtes africaines. Après la mort du père fondateur de la République populaire de Chine, Zeodong, le pays a ignoré certains aspects de sa politique isolationniste. Deng Xiaoping a accédé au pouvoir en tant que leader favorable au marché et a mis davantage l’accent sur la modernisation de l’économie dans son ensemble, mettant en veilleuse l’idéologie politique introvertie de l’État. Cela a marqué le début d’une période de croissance économique sans précédent et d’investissements étrangers.

En Afrique, l’approche de Pékin est le commerce et l’aide.

Aujourd’hui, le pays est le plus grand partenaire commercial de l’Afrique. Une tournure des événements surprenante, compte tenu du fait que le commerce entre le continent et la Chine était très faible dans les années soixante. En 1980, le volume total des échanges commerciaux sino-africains s’élevait à un milliard de dollars des EUA. En 2010, le volume des échanges mutuels s’élevait à 115 milliards de dollars. Ceux-ci comprenaient les importations chinoises en provenance d’Afrique. Elles sont constituées principalement de minerais, pétrole brut et produits agricoles. Les exportations chinoises ont totalisé 93 milliards de dollars et sont constituées principalement de produits finis. En 2018, le volume des échanges a atteint 170 milliards de dollars.

La Chine est devenue non seulement le plus grand partenaire commercial de l’Afrique, mais également l’un de ses principaux prêteurs. Dans tout le continent, Pékin accorde des prêts aux pays pour financer des projets de chemins de fer, de stades et d’autres grands projets d’infrastructures. En 2014, le président chinois Xi Jinping a salué le président zimbabwéen, Robert Mugabe, en tant que leader expérimenté de la libération et « ancien ami » du peuple chinois, alors que les deux pays ont signé neuf contrats non divulgués. Plus tôt cette année-là, la Chine avait signé un contrat similaire d’un milliard de dollars pour la construction de chemins de fer avec le gouvernement sud-africain.

Les principaux partenaires commerciaux des États africains. Importations 1996 et importations 2016. (atlas.media.mit.edu)

Récemment, des accords ont été signés avec l’aide de la Chine pour la construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer en Afrique orientale allant de la ville portuaire du Kenya, Mombasa, à Nairobi et enfin en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et au Sud-Soudan. D’importants projets d’infrastructures, tels que le Stade National Mandela en Ouganda, un barrage de 1,7 milliard de dollars dans l’ouest du pays et l’autoroute Entebbe-Kampala, ont été construits par des entreprises chinoises.

Les experts disent qu’il est peu probable que beaucoup de ces prêts soient rentables pour la Chine. Si ces projets ne remplissent pas les conditions du prêt, la Chine peut les contrôler directement et les utiliser pour ses propres intérêts. Cette tactique, connue sous le nom de « diplomatie du piège de la dette« , a été utilisée à plusieurs reprises par la Chine. Le Sri Lanka en est un exemple. Lorsque le fardeau de la dette est devenu insoutenable en 2017, le gouvernement a été contraint d’abandonner le contrôle majoritaire du port de Hambantota au lieu du remboursement. Ce port a été livré à Pékin pour une période de 99 ans.

Certains disent que la Chine est en Afrique pour le bien de la Chine. La Chine, au contraire, prétend être présente pour les Africains. L’une est certaine: l’influence chinoise en Afrique augmente énormément. Et il n’y a pas d’arrêt en vue.

