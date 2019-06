Le Président des EUA pense-t-il déjà à l’arme nucléaire? « Il y aura une oblitération »: Trump dit qu’il ne veut pas la guerre avec l’Iran

USS Abraham Lincoln au Moyen-Orient Mai 2019 © Reuters/HM/RR

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump ne veut pas de guerre avec l’Iran, mais si cela se produit, il y aura « une oblitération comme vous ne l’avez jamais vue auparavant », a-t-il déclaré à la NBC, ajoutant qu’il n’y avait « aucune condition préalable » pour des négociations avec Téhéran.

«Vous ne pouvez pas avoir d’armes nucléaires», a déclaré Trump, laissant entendre que toute autre question était ouverte à la discussion – et si Téhéran ne veut pas parler, vous pouvez vivre dans une économie en ruine pendant encore longtemps ». Ces déclarations interviennent après que Trump eut annoncé l’annulation d’une frappe contre l’Iran jeudi soir à la dernière minute en représailles au drone espion des Etats-Unis d’Amérique abattu dans l’espace aérien iranien.

Dans une allocution à Meet the Press de la chaîne NBC, programmée dimanche, le président a souligné qu’apprendre que « 150 Iraniens » seraient tués s’il appelait les frappes aériennes préparées le faisait réfléchir à deux fois, réalisant que les morts ne seraient pas « proportionnées » à la perte d’un seul véhicule de surveillance sans pilote. Alors que les avions n’étaient pas encore dans les airs, l’opération était presque au point de non-retour, a-t-il déclaré.

La disparition du drone a déclenché un certain nombre de réponses des États-Unis d’Amérique. La Federal Aviation Administration a interdit jeudi à tous les aéronefs civils des États-Unis d’Amérique de survoler l’espace aérien iranien au-dessus du détroit d’Ormuz et du golfe d’Oman, affirmant que de « nombreux » avions se trouvaient dans la zone au moment où l’appareil de surveillance avait été abattu. Vendredi, des sources militaires irakiennes ont annoncé que des sous-traitants des États-Unis d’Amérique s’apprêtaient à évacuer la base aérienne de Balad, au nord de Bagdad, où environ 400 citoyens des États-Unis d’Amérique assurent actuellement la sécurité, la formation et d’autres services de base à l’armée irakienne.

Contrairement à de précédentes « attaques » imputées à Téhéran, à l’instar du mystérieux assaut de deux pétroliers liés au Japon dans le golfe d’Oman plus tôt ce mois-ci, l’Iran a immédiatement revendiqué la responsabilité de la destruction du drone, affirmant qu’il avait été mis en garde à plusieurs reprises contre l’entrée dans l’espace aérien de l’Iran et sa présence – opérant en «mode furtif» – constituaient une violation du droit international.

Les tensions entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran ont augmenté depuis que Trump s’est retiré de l’accord nucléaire multilatéral en mai 2018 et a réinstauré les sanctions, malgré le fait que Téhéran ait terminé sa part de la négociation.

L’atmosphère d’hostilité s’est accrue alors que Trump supprimait les dérogations aux sanctions qui avaient permis à une poignée de pays de continuer à acheter du pétrole iranien. La « campagne de pression maximale » supposément destinée à conduire Téhéran à la table des négociations n’a jusqu’à présent rien prouvé de plus qu’une garantie de mauvaise foi de la part des États-Unis d’Amérique. L’Iran a qualifié les sanctions de « terrorisme économique » et a exigé qu’elles soient assouplies en prélude à toute négociation.

