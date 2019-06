Qasem Soleimani de l’Iran est le cerveau qui prépare les armées par procuration à la guerre avec l’Amérique.

Il y a deux ans, presque quotidiennement, un convoi de 20 véhicules s’est dirigé vers une étendue de désert dans le sud de la Syrie, près de la frontière jordanienne.

Ce terrain n’était pas remarquable, à part le fait qu’il entourait une base militaire connue sous le nom d’al-Tanf, où 200 soldats des Etats-Unis d’Amérique, pour la plupart des Marines et des Forces spéciales, étaient en garnison aux côtés de leurs homologues britanniques et d’un groupe de contre-insurrection arabe.

Tirés des rangs des rebelles syriens qui ont pris les armes pour combattre le régime de Bashar al-Assad, les combattants de Maghawir al-Thawra, ou l’armée des commandos révolutionnaires, ont été réaffectés dans le seul but d’aider la coalition dirigée par les États-Unis d’Amérique à chasser et à tuer Djihadistes d’ISIS. Mais le convoi ennemi qui se dirigeait vers al-Tanf n’appartenait pas à l’ISIS; il appartenait à un consortium de milices chiites, dirigé par le Hezbollah libanais, qui combattaient pour le compte d’Assad.

Al-Tanf se trouvait techniquement dans une zone de « désaccord » de 55 km destinée à rester à l’écart des alliés de Damas.

Deux avions des Etats-Unis d’Amérique ont été envoyés en «démonstration de force», pour reprendre le terme artistique du Pentagone, afin de dissuader les milices de s’approcher. Mais les véhicules ne se sont pas arrêtés. Les avions de combat ont ensuite tiré des coups de semonce. Les véhicules ne sont pas découragés et cinq d’entre eux se sont rendus à moins de 29 kilomètres d’Al Tanf. Les avions de guerre ont finalement ouvert le feu, détruisant un char et un bulldozer.

Les Etats-Unis d’Amérique venaient de tuer des membres du plus redoutable terroriste iranien lors d’une frappe aérienne. Pourtant, la guerre avec l’Iran n’a pas éclaté. Si quelque chose, Washington a fait de son mieux pour souligner que sa présence en Syrie ne visait que le combat contre l’Etat islamique et que son attaque était uniquement de «légitime défense», a déclaré un responsable de la coalition à la presse.

Le Hezbollah, «Le parti de Dieu», n’a pris aucune mesure de rétorsion. En d’autres termes, la désescalade immédiate était pratiquement intégrée à cette brève sortie, qui a été par la suite considérée comme un versement très mineur dans une guerre indirecte par procuration entre l’Amérique et l’Iran au Moyen-Orient.

Tant que le califat a existé, cette guerre par procuration a été un pas de plus dans la plus grande lutte contre le djihad sunnite. Mais maintenant, après l’effondrement du califat et la montée concomitante du djihad chiite, cela risque de devenir l’événement principal, une reprise à grande échelle de la dernière fois que les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran se sont affrontés sur un sol étranger. Seulement cette fois-ci, la confrontation aura lieu dans une arène beaucoup plus grande, couvrant deux pays, et avec un adversaire iranien beaucoup plus vaste et mieux équipé.

Il y a trois semaines, Qasem Soleimani, le commandant de la force expéditionnaire Qods en Iran, a demandé aux milices chiites de « se préparer à la guerre par procuration », selon le Guardian. « Ce n’était pas vraiment un appel aux armes, mais ce n’était pas si loin », a déclaré un responsable au journal britannique.

À l’évidence, ces renseignements, qui selon d’autres sources proviendraient d’Israéliens, ont amené la Maison Blanche à une nouvelle «démonstration de force» – dépêchant un groupement tactique naval et un escadron B-52 dans la région – Si c’est aussi un signe de prudence lors du renvoi de tout le personnel diplomatique non essentiel d’Irak. L’exécutif américain a émis diverses affirmations quant à l’urgence de cette menace iranienne, qui inclurait également des missiles déployés à Damas et des bateaux de pêche dans le Golfe.

Soleimani est l’ennemi le plus dangereux de l’Amérique dans la région. Il a adoré jouer son rôle et saigner le Grand Satan sur un terrain qu’il connaît très bien. Il abrite des gouvernements infiltrés par un mélange machiavélique de coercition, de corruption et de violence. Son argument de vente primordial à tout le monde est qu’il est un allié beaucoup plus fiable et durable que les États-Unis d’Amérique ne le seront jamais. Tout le monde a commencé à le croire.

Reconnu comme responsable de plus de morts en Irak des Etats-Unis d’Amérique que n’importe quelle partie autre qu’Al-Qaïda, ses milices étaient autrefois une cible mobile du Commandement des opérations spéciales conjointes, alors qu’il y avait 120 000 soldats des Etats-Unis d’Amérique en Irak.

Le général Stanley McChrystal a même inauguré un groupe de travail spécial chargé de «lutter contre l’influence iranienne». Ainsi commença l’ère des raids Black Hawk sur les miliciens chiites et même une poignée de leurs supérieurs iraniens, dont le plus notable était le général Mohsen Chizari, Qods, le chef des opérations de la force. (Soleimani lui-même a échappé de très peu à l’arrestation dans un attentat du JSOC au Kurdistan irakien.)

«L’influence iranienne» consistait essentiellement en des roquettes lancées contre des positions et du personnel des Etats-Unis d’Amérique et en des bombes extrêmement meurtrières, connues sous le nom de «Pénétrateurs de forme explosive», qui perforaient le blindage des blindés des chars Abrams et des véhicules de combat Bradley, tuant ou mutilant les passagers à l’intérieur. (Les EFP étaient aussi appelées «bombes perses» car elles avaient été fabriquées dans une usine pétrolière de la ville iranienne de Mehran et traversaient clandestinement la frontière avec le Corps de Badr, l’une des cinquième et plus fiables colonnes de Soleimani en Irak. Les membres de l’administration Bush ont, à un moment donné, sérieusement envisagé de faire sauter l’usine.)

Le plus notoirement, en 2006, des agents d’Asaib Ahl al-Haq, ou de la Ligue des Justes, une autre milice de Soleimani, ont tué cinq soldats des Etats-Unis d’Amérique à Karbala. L’un des planificateurs de cette opération, plus tard attrapée par McChrystal, était l’agent du Hezbollah, Ali Musa Daqduq, surnommé Hamid le Muet en raison de sa réticence initiale à parler à ses ravisseurs – jusqu’à ce qu’il ait fait et avoué que tout cela avait été préparé par les surveillants iraniens.

La facture totale du boucher de la première guerre par procuration de Soleimani contre les forces des Etats-Unis d’Amérique: 603 Américains morts. Et depuis le retrait d’Irak des Etats-Unis d’Amérique en 2011, il a eu huit ans pour consolider les intérêts de ce que l’on appelle parfois le croissant chiite.

Dernièrement, Soleimani est devenu de plus en plus ambitieux. Des projets de «pont terrestre» iranien ou de ligne de communication directe reliant Téhéran à la Méditerranée sont en cours d’exécution, leur seul obstacle étant les garnisons américaines comme celle d’Al Tanf, ce qui explique probablement pourquoi le Hezbollah et sa société testé ses défenses en 2017. Petit prix à payer pour voir si les Yanks ont riposté.

Pour vous donner une idée de la situation actuelle en 2019, il est utile de considérer que Soleimani est désormais celui qui dispose d’une armée d’occupation. Elle est estimé à 100 000 hommes (et garçons) sous son commandement et tous ne sont ni persans ni arabes. Parmi eux figurent des Pakistanais et des Afghans Hazara, des réfugiés talibans qui ont été inculpés pour servir de chair à canon à Alep et à Mossoul. Ceux qui ont vécu ont acquis une expérience tactique précieuse en combattant un mélange de rebelles syriens, d’Al-Qaïda, d’Etat islamique et parfois même de soldats des armées irakienne et syrienne avec qui ils ne s’entendaient pas.

Pourtant, nombre de ces milices ont également envisagé un prix beaucoup plus important.

À peine une semaine s’est écoulée depuis le début de l’opération Inherent Resolve en 2014, au cours de laquelle un guerrier scrofuleux n’a pas menacé publiquement d’abattre un avion des Etats-Unis d’Amérique ou d’ouvrir le feu sur du personnel des Etats-Unis d’Amérique. Le plus souvent, ces menaces sont accompagnées de la théorie du complot fiévreux, déjà très répandue en Irak, selon laquelle les Etats-Unis d’Amérique réapprovisionnent l’Etat islamique avec de l’aide ou des armes. D’autres fois, ils ont simplement l’intention de rappeler à leur commandant iranien que la présence des Etats-Unis d’Amérique en Irak se poursuit à son gré et à sa discrétion, ce qui n’est pas illimité.

En fait, il semble s’être épuisé à présent, peut-être en raison de la nouvelle attitude de faucon des Etats-Unis d’Amérique ou des plans de longue date de Soleimani visant à étendre sa zone d’hégémonie, ou les deux. Des sources iraniennes disent qu’il est également en train de consolider ses intérêts chez lui. Il n’a jamais rencontré les soi-disant «réformistes» qui ont opté pour la diplomatie des armes nucléaires, sinon un rapprochement insidieux avec l’Occident, mais seulement avec l’œuf sur le visage. Les Etats-Unis d’Amérique veulent expulser les avoirs de Soleimani de Syrie où ils ont la responsabilité de sauver ce qui reste du régime d’Assad? Allez-y, dira-t-il, et l’a déjà fait, en répondant au meme Game of Thrones de Trump avec le sien.

Le timing ne pourrait pas être meilleur. Il est le héros militaire incontesté de la République islamique, avec un culte de plus en plus important de la personnalité au sein de la Force Qods et du Corps des Gardiens de la Révolution plus large. Il a mené une demi-douzaine de conflits simultanés, sautant de zone de guerre en zone de guerre et prenant des selfies dans les tranchées avec des acolytes aux yeux humides, aux insignes variés. Plus important encore, il est considéré comme le seul homme qui a déjoué trois présidents des Etats-Unis d’Amérique, utilisant sa propre politique myope à son avantage prévoyant, en commençant par l’invasion de l’Irak, en passant par l’échec de la confrontation d’Assad, et aboutissant à la fixation sur ISIS seul défi de sécurité dans le quartier. Malgré tout, l’Iran a gagné en importance alors même que son économie implosait et que ses habitants descendaient dans la rue, demandant de la nourriture, des emplois et des hôpitaux chez eux plutôt que de vivre une aventure révolutionnaire à l’étranger.

Si le comportement de Soleimani est prélude à quelque chose, il ne s’agira probablement pas d’une retraite, mais d’une future carrière politique. Et s’il dit à ses loyalistes fanatiques de se tenir prêts, alors même un pays dirigé par une personnalité aussi désastreuse que notre président devrait probablement être préparé à la guerre par procuration également.

George Galloway a averti les États-Unis d’Amérique et leurs alliés dans le Golfe que s’ils devaient entamer la «Troisième Guerre mondiale» avec une attaque contre l’Iran, ils vivraient avec regret car, contrairement à l’Irak en 2003, ils sont capables de riposter.

Le brandon écossais, qui a rendu célèbre le législateur des États-Unis d’Amérique à propos de la guerre en Irak lors de son témoignage devant le Sénat en 2005, a donné son point de vue sur la récente montée de tension dans la région du Golfe après que l’Iran ait abattu un drone des Etats-Unis d’Amérique qui, a-t-il ajouté, était entré dans son espace aérien.

Washington affirme que son drone a été abattu alors qu’il patrouillait au-dessus des eaux internationales dans le cadre d’une « attaque non provoquée ». Vendredi, le président Donald Trump s’est adressé sur Twitter pour affirmer que les Etats-Unis d’Amérique étaient à 10 minutes du bombardement de trois sites iraniens avant d’interrompre les frappes.

Galloway pense que de nombreux Iraniens y verraient un «grand plaisir de combattre les États-Unis d’Amérique et leurs alliés dans la région».

Dans un sévère avertissement adressé à des alliés des États-Unis d’Amérique tels que le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l’Arabie saoudite, Galloway a insisté sur le fait que tout pays qui permet « que son territoire soit utilisé pour lancer une attaque des États-Unis d’Amérique contre l’Iran sera lui-même immédiatement en flammes ».

L’ancien député travailliste conclut son message passionné au monde entier en déclarant:

Plus de guerre. Plus de guerre dans le Golfe. Pas de guerre contre l’Iran.

Traduction: MIRASTNEWS

Source: RT

Afghanistan : les USA héliportent Daech

L’armée US a évacué par ses hélicoptères les daechistes assiégés par les talibans dans l’est de l’Afghanistan. ©TRT World

Les talibans ont annoncé dans un communiqué que les États-Unis sont venus en aide aux daechistes dans l’est de l’Afghanistan. Les talibans disent que l’unité héliportée de l’armée US avait évacué des dizaines de commandants de Daech de la province orientale de Kounar. Entre-temps, les services secrets russes du FSB ont averti que les takfiristes auraient été transférés non loin des frontières de la Russie. Les talibans ont dévoilé dans un communiqué que l’unité héliportée de l’armée américaine avait évacué d’Afghanistan des dizaines de dirigeants et de commandants de Daech. Le porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, a indiqué dans son communiqué que les hélicoptères américains avaient déplacé jeudi soir des dizaines de hauts commandants de Daech de la ville de Nourgol, située dans la province de Kounar, alors que ceux-ci étaient assiégés par les combattants des talibans. Les services secrets russes ont auparavant averti que les daechistes libérés par les États-Unis de la prison des talibans avaient été déployés près de la frontière Russie. L’hypothèse sérieuse évoquée à ce propos laisse croire que les terroristes récemment sauvés par l’armée américaine sont censés rejoindre leurs homologues installés près de la Russie. Le chef du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB), Alexander Bortnikov, a dernièrement déclaré que le déplacement des éléments de Daech à la frontière russe « pourrait s’inscrire dans une stratégie de terreur dans laquelle les agents de la CIA sont passés maîtres ». PressTV-Afghanistan : un autre front USA/Iran ? En Afghanistan, les choses vont de mal en pis pour les États-Unis. Une dernière attaque anti-américaine remonte à la fin mai au cours de laquelle les talibans ont éliminé 10 militaires US. Concernant les affrontements d’hier à Kounar, Mujahid a expliqué : « Alors que la plupart des zones de Kounar étaient débarrassées des éléments de Daech et de leurs dirigeants et membres qui avaient trouvé refuge dans la région de Nourgol, des hélicoptères américains, accompagnés de centaines de forces du gouvernement de Kaboul sont arrivés dans la vallée de Mazar jeudi dernier. Ils ont transporté par hélicoptères les chefs, les combattants et les familles de Daech avec leurs armes et leurs équipements et les ont protégés des attaques des moudjahidines. » Il a précisé : « C’est la énième fois que les commandants de Daech ont pu s’échapper sains et saufs du champ de bataille et qu’ils ont été transférés dans des bases américaines. » « Les forces étrangères instrumentalisent les terroristes de Daech pour justifier l’occupation des pays de la région », a indiqué Mujahid. Des rapports précédemment publiés ont levé le voile sur la présence d’hélicoptères non identifiés dans les régions occupées par les terroristes de Daech. Source: Press TV