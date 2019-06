Le nouveau processeur Huawei dépasse ses rivaux en intelligence artificielle

© REUTERS / Thomas Peter

Huawei vient de présenter ses nouveaux téléphones portables, le Nova 5 et le Nova 5 Pro et, avec eux, le nouveau processeur Kirin 810 7 nanomètres. Une puce conçue en Chine avec laquelle Huawei affirme avoir dépassé ses rivales en intelligence artificielle.

Avec la sortie du Kirin 810, on ne s’attend pas aux analyses comparatives des performances de cet appareil et de ses analogues, tels que Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 et Snapdragon 730. Dans la section de l’intelligence artificielle, le nouveau processeur score de 23.944, plus élevé que le Qualcomm Snapdragon 855 (20.554 points).

Avec le Kirin 810, le Huawei Nova 5 peut exécuter des algorithmes d’apprentissage approfondi — ‘deep learning’ — pour offrir des fonctionnalités qui améliorent l’expérience utilisateur.

Surtout avec la caméra. C’est le cas du «mode nuit», avec lequel Huawei promet d’améliorer les photographies prises sans lumière.

Sujet connexe: Téléphones cellulaires, « le mécanisme de surveillance le plus répandu au monde »

Une caractéristique intéressante de Kirin 810 est la nouvelle unité de traitement neural intégrée (NPU). Elle est basée sur l’architecture DaVinci de la marque chinoise, déjà présente dans les puces précédentes. La NPU offre un calcul de tenseur, un rendement élevé et des performances élevées.

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer les performances des puces et traiter les informations plus efficacement n’est pas propre à Huawei. Actuellement, toutes les puces des téléphones moyens et haut de gamme utilisent cette technologie pour améliorer l’expérience utilisateur. C’est le cas de l’Apple A12 et de son «Neural Engine» ou NPU Zeroth de Qualcomm, présent dans les téléphones Samsung.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News