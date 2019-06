Le statut opérationnel de la défense aérienne iranienne « était une grande surprise pour les Etats-Unis d’Amérique »

© REUTERS / Meghdad Madadi / Tasnim News Agency

La préparation au combat de l’Iran a complètement surpris les États-Unis d’Amérique, a déclaré à Sputnik Ali Reza Rezahah, expert en politique étrangère sur les Etats-Unis d’Amérique et analyste politique au centre d’analyse du leader spirituel iranien, commentant l’incident du drone abattu par l’Iran.

Selon l’expert, « le principal problème dans cet incident était que l’Iran ait défini une ligne rouge, à savoir la violation des frontières et l’invasion du territoire iranien ». L’Iran a prévenu que tout avion de reconnaissance ou autre avion militaire envahissant son territoire serait immédiatement attaqué par la défense aérienne iranienne.

Cet incident indique clairement aux Américains que Téhéran prend au sérieux la sécurité de ses frontières et que toute provocation à cet égard se retournera contre ceux qui le prennent, prévient l’analyste.

Ali Reza Rezahah souligne que les troupes des Etats-Unis d’Amérique ont déjà violé la frontière plus d’une fois par erreur et que l’armée iranienne « a agi de manière très claire et professionnelle dans ces situations ».

Parmi les conséquences possibles de la démolition du drone de reconnaissance, l’expert a souligné le grand soin apporté par les États-Unis d’Amérique dans leurs actions ultérieures et la faible probabilité d’actions militaires.

« Les Etats-Unis d’Amérique étaient trop sûrs d’eux-mêmes et ne s’attendaient pas à ce que leur drone de reconnaissance soit détruit si rapidement. La préparation et la précision des défenses anti-aériennes de l’Iran ont été une grande surprise », a-t-il déclaré.

Toujours à la veille des prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis d’Amérique, « il est peu probable que Donald Trump veuille s’impliquer dans une nouvelle guerre, dont ils ne peuvent pas sortir », estime l’analyste.

« Il n’y a pas d’argument raisonnable pour déclencher la guerre, non seulement cela coûtera très cher, mais cela entraînera également une augmentation catastrophique des prix du pétrole », conclut l’expert.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Les États-Unis d’Amérique menacent l’Iran d’un isolement et d’une pression accrus jusqu’à l’acceptation des négociations

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Mike Pompeo

WASHINGTON – Les Etats-Unis d’Amérique renforceront l’isolement diplomatique de l’Iran et la pression économique sur le pays persan jusqu’à ce que Téhéran soit prêt pour des négociations, a déclaré le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo.

« Lorsque le régime iranien décidera de renoncer à la violence et de répondre diplomatiquement à notre diplomatie, il saura comment nous contacter. Jusque-là, l’isolement diplomatique et la pression économique sur le régime augmenteront », a-t-il déclaré.

Samedi, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis d’Amérique approuveraient lundi de nouvelles sanctions à grande échelle contre l’Iran.

Jeudi, les forces iraniennes ont abattu un drone espion des Etats-Unis d’Amérique qui avait fait des incursions dans l’espace aérien du pays, près du détroit d’Hormuz.

Le Commandement central des Etats-Unis d’Amérique (Centcom), bien que nié initialement que leurs drones opéraient dans cette région, a reconnu quelques heures plus tard la démolition du véhicule sans pilote RQ-4A Global Hawk, affirmant que les événements s’étaient déroulés dans les eaux internationales.

Le gouvernement iranien a présenté à l’ONU une protestation contre la violation de son espace aérien par les Etats-Unis d’Amérique.

Les tensions entre Washington et Téhéran continuent d’augmenter depuis mai 2018, à la suite du retrait unilatéral des Etats-Unis d’Amérique du Plan d’action global commun et de l’imposition de plusieurs batteries de sanctions à l’encontre de l’Iran.

Un an plus tard, Téhéran a réagi en suspendant partiellement les limitations établies par l’accord nucléaire.

Au cours des dernières semaines, les États-Unis d’Amérique ont annoncé l’envoi d’importants renforts militaires au Moyen-Orient, notamment un porte-avions, un destroyer de missile guidé, des avions espions, des bombardiers B-52, des avions de combat F-15 et des missiles Patriot.

Les États-Unis d’Amérique ont renforcé leur présence militaire dans la région en affirmant qu’ils cherchaient à contenir l’Iran et ses alliés, qu’ils accusent sans preuve de prétendus actes de sabotage contre des pétroliers.

Washington a notamment accusé les Iraniens des attaques du 12 mai près du port émirati de Fujairah et de celles du 13 juin dans le golfe d’Oman.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News