Les dirigeants de l’ASEAN appellent à la retenue de soi dans la guerre commerciale et les différends maritimes

Les dirigeants de l’ASEAN posent pour une photo de groupe à Bangkok dimanche.

BANGKOK – Après un nouvel incident, les dirigeants de l’Asie du Sud-Est ont appelé à la modération dimanche dans la mer de Chine méridionale, et ont réitéré leur inquiétude face à la guerre commerciale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine, avec un avertissement selon lequel elle pourrait échapper à tout contrôle.

Les conflits territoriaux qui font rage depuis longtemps et le différend prolongé entre les deux puissances économiques mondiales figurent en bonne place à l’ordre du jour de la dernière des deux journées de réunions des dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. C’est un sommet annuel chargé de diplomatie, de protocole et de couleur culturelle dans la capitale thaïlandaise, Bangkok.

Confrontés à des difficultés régionales telles que la crise des réfugiés Rohingya au Myanmar, les dirigeants ont pris la parole et se sont serré les mains pour former une poignée de main de marque de l’ASEAN afin de projeter l’unité.

Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha, l’hôte de cette année, a ouvert le sommet en appelant à l’unité régionale et en poussant le bloc des 10 pays de l’ ASEAN à conclure un pacte de libre-échange massif avec la Chine et cinq autres pays de la région Asie-Pacifique pour atténuer tout impact des conflits commerciaux entre l’Amérique et la Chine.

«Le vent de protectionnisme qui frappe le système multilatéral nous rappelle que nous devons rester plus forts les uns que les autres», a déclaré Prayuth.

Les États-Unis d’Amérique, qui ont conclu des accords bilatéraux avec le président Donald Trump sur des accords commerciaux multinationaux, ne sont pas inclus dans le Partenariat économique global régional (RCEP), qui, selon Prayuth, engloberait la plus grande région de libre-échange du monde.

Le président philippin, Rodrigo Duterte, a déclaré samedi à d’autres dirigeants que le conflit commercial entre Washington et Pékin «crée une incertitude. Cela nuit à la croissance mondiale et pourrait entraver les processus d’intégration économique en cours».

« Les Etats-Unis d’Amérique et la Chine doivent à la fois s’engager sur la bonne voie et résoudre leurs différends avant que la situation ne devienne incontrôlable », a déclaré le général Duterte.

Dans leurs communiqués publics, les dirigeants ont évité de nommer les États-Unis d’Amérique et la Chine ou des pays spécifiques mêlés à des questions controversées dans le cadre de la présentation de leurs protocoles conservateurs. Les dirigeants pourraient toutefois soulever des questions épineuses lors d’une séance à huis clos et informelle.

