Trump a approuvé les cyberattaques contre les systèmes de missiles iraniens

Le président Donald Trump a approuvé les cyberattaques contre l’Iran qui étaient en cours de préparation pendant des semaines, voire des mois, avant que l’Iran n’abatte un drone des Etats-Unis d’Amérique. Photo / AP

Le président Donald Trump a approuvé une cyberattaque offensive utilisant les systèmes informatiques iraniens pour contrôler les lancements de roquettes et de missiles, alors même qu’il s’éloignait d’une attaque militaire classique en réponse à la destruction jeudi par un drone de surveillance des Etats-Unis d’Amérique sans pilote, selon des proches avec la matière.

Les cyberattaques, lancées jeudi soir par le personnel de l’US Cyber ​​Command, durent des semaines, voire des mois, selon deux de ces personnes, qui ont déclaré que le Pentagone avait proposé de les lancer après les attaques présumées de l’Iran contre deux pétroliers dans le golfe d’Oman plus tôt ce mois-ci.

La frappe contre le Corps des gardiens de la révolution islamique a été coordonnée avec le commandement central des Etats-Unis d’Amérique, l’organisation militaire ayant le pouvoir de mener des activités dans tout le Moyen-Orient, ont déclaré ces personnes. Ils ont parlé sous condition d’anonymat car l’opération reste extrêmement sensible.

Bien que invalidante pour les systèmes de commandement et de contrôle militaires iraniens, l’opération n’a pas entraîné de pertes en vies humaines ni de victimes civiles – un contraste avec les frappes conventionnelles, que le président a rappelées jeudi parce qu’elles ne seraient pas « proportionnées ».

L’administration a mis en garde samedi les responsables de l’industrie contre les cyberattaques en provenance d’Iran.

La Maison Blanche a refusé de commenter, tout comme les responsables du Cyber ​​Command des Etats-Unis d’Amérique. Elissa Smith, porte-parole du Pentagone, a déclaré: « Pour des raisons de politique et de sécurité opérationnelle, nous ne discutons pas des opérations, du renseignement ou de la planification dans le cyberespace. »

Les cyber-attaques ont été signalées pour la première fois par Yahoo News.

« Cette opération impose des coûts à la cybermenace iranienne croissante, mais sert également à défendre la marine des Etats-Unis d’Amérique et les opérations de transport maritime dans le détroit d’Ormuz », a déclaré Thomas Bossert, ancien haut responsable cyber de la Maison Blanche sous l’administration Trump.

« Notre armée des Etats-Unis d’Amérique sait depuis longtemps que nous pouvons couler chaque navire du CGRI dans le détroit en moins de 24 heures si nécessaire. C’est la version moderne de ce que la marine des Etats-Unis d’Amérique doit faire pour se défendre en mer et garder les voies de navigation internationales libres de toute perturbation iranienne. »

Les frappes de jeudi contre le CGRI constituaient la première démonstration de force offensive depuis que Cyber ​​Command avait été élevé au rang de commandant à part entière en mai. Il a mis à profit de nouvelles autorités, accordées par le président, qui ont simplifié le processus d’approbation de telles mesures. C’est également le reflet d’une nouvelle stratégie du Cyber ​​Command – appelée « défendre en avant » – que son chef, le général Paul Nakasone, a définie comme agissant « contre nos ennemis sur leur territoire virtuel ».

Cybercom a lancé une opération contre la Russie l’automne dernier pour empêcher les «trolls» d’Internet affiliés à Internet Research Agency d’effectuer des opérations d’influence politique sur les plateformes de médias sociaux des États-Unis d’Amérique. Mais l’opération contre l’Iran était plus invalidante.

« Ce n’est pas quelque chose qu’ils peuvent reconstituer si facilement », a déclaré une personne qui, comme les autres, n’était pas autorisée à parler pour le compte rendu.

Deux personnes ont expliqué que la frappe numérique était un exemple de ce que le conseiller en sécurité nationale John Bolton voulait dire quand il a suggéré récemment que les États-Unis d’Amérique intensifiaient leur cyberactivité offensive. « Nous ouvrons maintenant la porte, élargissant les domaines dans lesquels nous sommes prêts à agir », a déclaré Bolton lors d’une conférence à Wall Street Journal.

En avril, les États-Unis d’Amérique ont désigné le CGRI comme une organisation terroriste étrangère en réponse à son comportement déstabilisateur au Moyen-Orient.

Les cyber-forces iraniennes ont tenté de pirater des navires de guerre des États-Unis d’Amérique et des capacités de navigation dans la région du golfe Persique au cours des dernières années. Le détroit d’Ormuz est une voie maritime d’importance stratégique empruntée quotidiennement par environ un cinquième du pétrole mondial.

Samedi, le Department of Homeland Security a averti l’industrie des Etats-Unis d’Amérique que l’Iran intensifiait ses activités de cyber-ciblage des industries critiques – y compris les secteurs du pétrole, du gaz et de l’énergie – et des agences gouvernementales, et risquait de perturber ou de détruire des systèmes.

« Il ne fait aucun doute que la cyber-activité iranienne a augmenté », a déclaré Christopher Krebs, directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du DHS. « Les acteurs iraniens et leurs mandataires ne sont pas simplement vos voleurs de données usuels. C’est ceux-là qui arrivent et brûlent la maison. »

Krebs, dans une interview, a déclaré: « Nous avons besoin que tout le monde prenne la situation actuelle très au sérieux. Examinez tous les incidents potentiels et traitez-les comme le pire des scénarios. Vous ne devez pas attendre d’avoir une violation de données. Il s’agit de perdre le contrôle de votre environnement, de perdre le contrôle de votre ordinateur. »

Il a ajouté que le « changement de dynamique géopolitique » avait été pris en compte dans l’avertissement de l’agence.

La National Security Agency a également exhorté l’industrie à faire preuve de vigilance. « En ces temps de tensions exacerbées, il convient que chacun soit attentif aux signes d’agression iranienne dans le cyberespace et s’assure que les moyens de défense appropriés sont en place », a déclaré samedi le porte-parole de la NSA, Greg Julian.

L’Iran a déclenché des cyberattaques destructrices dans le passé. En 2012, elle a lancé le virus Shamoon, qui a presque détruit plus de 30 000 ordinateurs du réseau d’entreprise de Saudi Aramco, une société pétrolière appartenant à l’État, et a effacé les copies de sauvegarde des données. L’Arabie Saoudite et l’Iran sont de féroces adversaires.

Les analystes du secteur privé ont documenté une augmentation graduelle de l’activité cyber de l’Iran et de ses mandataires visant l’industrie des Etats-Unis d’Amérique depuis 2014. C’est souvent sous la forme de tentatives de spearphishing qui cherchaient à accéder à des systèmes informatiques dans le secteur de l’énergie.

« Au cours de l’année écoulée, l’activité s’est accélérée », a déclaré Robert M. Lee, cofondateur de la firme cyber, Dragos, qui a mené les cyber-opérations pour la National Security Agency et le US Cyber ​​Command de 2011 à 2015. « Au cours des six derniers mois, nous avons assisté à une autre randonnée. Et la semaine dernière, nous avons assisté à une activité supplémentaire. »

« La réalité est que nous observons une activité de plus en plus agressive depuis un certain temps », a-t-il déclaré. « Ça ne fait qu’empirer. »

Washington Post

Traduction: MIRASTNEWS

Source: nzherald.co.nz