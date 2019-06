Un pays voisin de la Russie donne à la Chine des droits sur un important gisement d’argent

© Sputnik / Pavel Lisitsyn

Pékin investit activement dans l’État d’Asie centrale, qui devrait faire partie de la route terrestre pour le méga-projet chinois « Belt and Road ».

Un accord portant sur la mise en valeur du principal gisement de Yakchilva, qui devrait contenir 205 tonnes d’argent, a été signé entre le gouvernement du Tadjikistan et la société chinoise Kashgar Xinyu Dadi Mining Investment, a rapporté la station de radio locale Ozodi. Les détails de l’accord sur lequel le gouvernement a autorisé la société chinoise à développer le gisement restent inconnus.

Le gisement lui-même est situé dans la région reculée du Pamir, à haute altitude, qui manque de certains aspects de l’infrastructure, tels qu’un réseau électrique fiable. On ne sait pas si le développeur chinois investira l’infrastructure nécessaire au projet.

Ce n’est pas la première fois que la Chine investit dans cet État d’Asie centrale. Auparavant, Pékin avait promis de financer la construction du bâtiment du parlement et du complexe gouvernemental dans la capitale, Douchanbé. Dans un autre accord signé récemment, China Machinery Engineering Corporation a décidé de moderniser l’usine d’aluminium de Talco, la plus grande du genre dans la région.

La Chine investit activement dans les États voisins, car elle cherche à mobiliser davantage de soutien et à obtenir des contrats pour son méga projet commercial appelé Initiative de Ceinture et de Route (IRB). Le projet vise à investir des milliards de dollars dans des infrastructures destinées à stimuler les échanges commerciaux aériens et maritimes, en ressuscitant essentiellement l’ancienne voie de la route de la soie pour les marchandises de la Chine à l’ouest. L’un des nouveaux itinéraires devrait traverser des États d’Asie centrale, notamment le Tadjikistan.

