Une fuite audio montre une collusion entre les Saoudien et le MKO sur les attaques de pétroliers

TÉHÉRAN, 22 juin (MNA) – Une fuite audio d’une conversation téléphonique entre deux membres du groupe terroriste anti-iranien, l’organisation Mujahedin-e-Khalq, révèle que l’Arabie saoudite a été de connivence avec les éléments du MKO pour les attaques de pétroliers dans le golfe Persique.

Dans l’audio, publié pour la première fois par l’Iran Front Page, Shahram Fakhteh, membre officiel et responsable des cyber-opérations du MKO, est entendu parler avec un sympathisant du MKO basé aux États-Unis d’Amérique, nommé Daei-ul-Eslam en persan.

Pour écouter la vidéo cliquer sur la source

Dans cette conversation, les deux éléments discutent des efforts du MKO pour faire de l’Iran le responsable des récentes attaques de pétroliers dans le golfe Persique et de la manière dont les Saoudiens les ont contactés pour poursuivre le dossier.

«La semaine dernière, nous avons tout fait pour blâmer le régime [iranien] pour les explosions subies par [les pétroliers]. Les Saoudiens ont appelé le bureau de Sœur Maryam [Radjavi] pour suivre les résultats, pour obtenir une conclusion sur ce qui a été fait et sur les conséquences possibles», a déclaré Fakhteh.

«Je suppose que cela peut avoir des conséquences différentes. Il peut renvoyer l’affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ou même entraîner une intervention militaire. Cela peut avoir des conséquences», déclare Daei-ul-Eslam.

Les attaques contre deux pétroliers commerciaux dans la mer d’Oman le 13 juin et une attaque antérieure contre quatre pétroliers au large du port de Fujairah, aux Émirats Arabes Unis, le 12 mai, ont exacerbé les tensions au Moyen-Orient et ont ouvert la perspective d’un affrontement militaire entre l’Iran et les États-Unis d’Amérique.

Les États-Unis d’Amérique, l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis se sont empressés de blâmer l’Iran pour ses incidents. L’armée des Etats-Unis d’Amérique a publié une vidéo granuleuse qui, selon ses informations, montre les forces iraniennes dans un bateau de patrouille en train de retirer une mine non explosée du flanc d’un pétrolier feu plus tôt ce mois-ci.

Ils ont ensuite publié des images de la prétendue opération iranienne après que la vidéo eut été sérieusement mise au défi par des experts et par les propres alliés de Washington.

Le MKO, qui a assassiné plus de 17 000 Iraniens, reçoit l’appui des Etats-Unis d’Amérique et de leurs alliés dans la région, y compris l’Arabie saoudite.

Le MKO, qui est considéré comme un culte transformant les êtres humains en robots obéissants, s’est retourné contre l’Iran après la révolution de 1979 et a perpétré plusieurs attentats terroristes tuant de hauts responsables iraniens; Pourtant, l’Occident, qui dit que le sectarisme est faux et prétend être contre le terrorisme, soutient officiellement ce groupe terroriste.

Après la révolution islamique de 1979, le MKO a commencé son hostilité contre l’Iran par des meurtres et des activités terroristes.

IFP

Traduction: MIRASTNEWS

Source: en.mehrnews