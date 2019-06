Les Etats-Unis d’Amérique ont-ils une peur bleue de l’Iran ? Ils appellent à une coalition mondiale contre l’Iran

Assis sous le portrait du monarque saoudien, le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo (à gauche) rencontre le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman au palais Al Salam, dans le port de Djeddah, dans la mer Rouge, le 24 juin 2019. Pompeo est arrivé lundi en Arabie saoudite. pour des discussions sur la coordination avec l’allié proche dans un contexte de tensions croissantes avec l’Iran. AFP PHOTO

Pourquoi la ‘superpuissance’ a-t-elle toujours besoin d’alliés pour terrasser plus ‘petit’ qu’eux ?

WASHINGTON, D.C.: Le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo a déclaré qu’il souhaitait constituer une coalition mondiale contre l’Iran lors de consultations urgentes au Moyen-Orient, après une semaine de crise au cours de laquelle les Etats-Unis d’Amérique se sont ‘retirés’ de la frappe militaire iranienne.

Pompeo a pris la parole dimanche (lundi à Manille) alors qu’il quittait Washington pour l’Arabie saoudite, suivis des Émirats Arabes Unis, alliés arabes sunnites alarmés par l’affirmation croissante de l’Iran chiite et qui luttent pour limiter son influence dans la région.

Ses escales à Djeddah et à Abou Dhabi ont été rapidement organisées à la fin de la semaine dernière pour compléter son voyage en Inde, où il rejoindra le président Donald Trump au Japon et en Corée du Sud.

Mais ils n’ont été annoncés que juste avant son départ, en signe d’évolution rapide et imprévisible.

«Nous discuterons avec eux de la manière de nous assurer que nous sommes tous alignés stratégiquement et de la manière de bâtir une coalition mondiale, une coalition non seulement à travers les États du Golfe, mais également en Asie et en Europe, qui comprend ce défi, car nous sommes prêts à lutter contre le plus grand pays parrain du terrorisme,» a déclaré Pompeo à propos de l’Iran.

Même si Pompeo a prononcé son discours dur, il a fait écho aux déclarations de Trump et du vice-président Mike Pence, affirmant que les États-Unis d’Amérique étaient prêts à négocier avec l’Iran, sans conditions préalables, dans le but d’atténuer les tensions.

Ces tensions se sont accrues depuis que Trump, l’année dernière, a retiré les États-Unis d’Amérique d’un accord nucléaire mondial avec l’Iran et a commencé à faire pression sur Téhéran avec des sanctions économiques. Une nouvelle série de sanctions contre l’Iran doit être annoncée lundi dans le but de forcer les dirigeants iraniens à des pourparlers.

«Ils savent exactement comment nous trouver», a déclaré Pompeo.

C’était une semaine d’annonces bouleversantes sur la politique des États-Unis d’Amérique à l’égard de l’Iran qui a caréné entre les bellicistes, les conciliateurs reviennent et à nouveau après que l’Iran ait abattu un drone militaire des États-Unis d’Amérique et s’est vanté de ne pas céder à la pression de Washington.

Trump a d’abord déclaré que l’Iran avait commis une « très grosse erreur » et qu’il était « difficile de croire » que la destruction du drone jeudi n’était pas intentionnel. Il a par la suite déclaré qu’il pensait qu’il s’agissait d’un acte involontaire commis par un Iranien «lâche et stupide» et a annulé les frappes militaires de représailles menées contre l’Iran. Samedi, Trump s’est inversé et a affirmé que l’Iran avait agi «en connaissance de cause».

Mais Trump a également déclaré ce week-end qu’il appréciait la décision de l’Iran de ne pas abattre un avion espion des Etats-Unis d’Amérique habité, et il a émis l’opinion de devenir finalement le « meilleur ami » de l’Iran si Téhéran acceptait finalement d’abandonner sa volonté de construire des armes nucléaires et aidait le pays à renforcer son économie estropiée.

Ensuite, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, est intervenu dimanche avec un avertissement direct de Jérusalem, où il se rendait.

Bolton a déclaré que l’Iran ne devrait pas « confondre prudence et discrétion des Etats-Unis d’Amérique avec faiblesse » après que Trump ait annulé la frappe militaire. Trump a renoncé aux frappes prévues après avoir appris qu’environ 150 personnes seraient tuées, mais il a déclaré que l’option militaire restait en place.

Dans le même temps, l’Iran a déclaré lundi qu’aucune cyberattaque contre la république islamique n’avait réussi, après que les médias des Etats-Unis d’Amérique aient annoncé que les Etats-Unis d’Amérique en avaient lancé une la semaine dernière au milieu d’un conflit entre les deux pays.

«Les médias s’interrogent sur la véracité de la prétendue cyberattaque contre l’Iran. Ils n’ont mené aucune attaque avec succès, bien qu’ils fassent de gros efforts», a déclaré sur Twitter le ministre des Télécommunications, Mohammad Javad Azarari Jahromi, sans faire référence à aucune des Etats-Unis d’Amérique.

Les médias des Etats-Unis d’Amérique ont déclaré samedi que Washington avait lancé des cyberattaques contre les systèmes de contrôle de missiles iraniens et un réseau d’espionnage cette semaine après que Téhéran eut abattu un drone de surveillance des Etats-Unis d’Amérique.

Le Washington Post a déclaré qu’après le drone espion abattu, Trump avait autorisé l’US Cyber Command à mener une cyber-attaque de représailles contre l’Iran.

L’attaque a[urait] paralysé les ordinateurs utilisés pour contrôler les lancements de roquettes et de missiles, mais n’a fait aucune victime, selon le Post, citant des personnes proches du dossier.

Yahoo, cité par deux anciens responsables des services de renseignement, aurait déclaré que les Etats-Unis d’Amérique avaient ciblé un groupe d’espionnage chargé de suivre les navires dans le détroit stratégique d’Ormuz. [L’Iran a reconnu les efforts des Etats-Unis d’Amérique dans le sens des cyberattaques, mais soutient qu’ils ont tous été infructueux – MIRASTNEWS].

AP / AFP

Traduction : MIRASTNEWS

Source : THE MANILA TIMES