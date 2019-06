Poutine a surpris l’armée russe en ordonnant un exercice militaire dès l’aube !

Le terrain d’entraînement de Tsugol dans le territoire trans-Baïkal où s’est déroulée la manœuvre militaire Vostok-2018. ©www.en.kremlin.ru

L’armée russe a lancé un exercice de grande envergure pour simuler une réponse aux menaces potentielles à sa sécurité en Asie centrale.

En effet, aujourd’hui, lundi, 24 juin 2019, le président russe, Vladimir Poutine a ordonné de façon surprise à l’armée un exercice militaire de grande envergure.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou a quant à lui annoncé lors d’une réunion avec les commandants des forces armées : « Depuis 6 h du matin, heure de Moscou, juste après l’ordre du président Poutine, toutes les unités militaires dans la partie centrale de la Russie ainsi que les unités des secteurs fédéraux du sud et de l’est du pays et quelques unités de la fore aérospatiale et des avions à longue portée se sont mis en état d’alerte ».

Choïgou a ajouté que cet exercice de cinq jours allait permettre de « vérifier la capacité des forces armées à assurer la sécurité de la Russie dans la région de l’Asie centrale, face à de graves menaces terroristes. »

Selon le ministre russe, les unités militaires vont intensifier la protection des centres étatiques et militaires d’importance ainsi que celle des systèmes de défense antimissile.

Les responsables russes ont en effet exprimé récemment leurs inquiétudes face à la propagation possible de terroristes dans les anciens États soviétiques d’Asie centrale.

La Russie a un contingent militaire au Tadjikistan, qui borde l’Afghanistan et une base aérienne au Kirghizistan.

Choïgou a rappelé que ces manœuvres qui se dérouleront sur 35 champs militaires situés au centre du pays permettront donc de vérifier la capacité des troupes russes à repousser les menaces terroristes et à protéger les installations du pays.

Source: Press TV