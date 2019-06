Tartous/Baniyas : les incendiaires de la mer d’Oman attaquent les oléoducs syriens

Pour être un coup bas, c’est un coup bas : quelques semaines après avoir pris pour cible de leurs tirs d’artillerie les bateaux citernes syriens sur la rive de l’Euphrate, attaque qui combinée aux sanctions pétrolières US devraient, espèrent les Américains, mettre au pas « le régime de Damas », Washington et ses alliés de l’OTAN récidivent.

Une première attaque des commandos marines US/OTAN visant l’oléoduc du port syrien de Baniyas a provoqué des fuites en Méditerranée. Le port est situé entre Lattaquié et Tartous. L’oléoduc qui traverse le fond de la mer a été saboté par ceux qui cherchent à contourner les richesses énergétiques syriennes et ce, depuis 2011, a annoncé dimanche le ministère du Pétrole et de la Richesse minière. Pour les parties qui ne cessent de dénoncer « la supposée responsabilité iranienne » dans les attaques visant les pétroliers en mer d’Oman, le coup de Baniyas relève presque de l’auto-dénonciation.

« Nous avons été informés dimanche d’une fuite d’huile au large de Baniyas. Des plongeurs spécialisés de la compagnie pétrolière syrienne ont scanné et découvert des traces de dommages externes sur cinq oléoducs », a écrit le ministère sur la page Facebook. Il s’agirait de la première attaque contre des oléoducs sous-marins depuis le début de la guerre en Syrie, il y a huit ans. Le ministère n’a pas donné d’autres détails sur l’attaque en expliquant que les dégâts seraient réparés d’ici quelques heures, par les experts.

Le ministre du Pétrole et de la Richesse minière, Ali Ghanem, s’était rendu sur les lieux du drame pour rencontrer des ingénieurs au sujet de « l’attaque terroriste ». « Les opérations de sabotage ont visé des pétroliers dans la région de Baniyas et gravement endommagé trois oléoducs », a-t- il déploré. Ali Ghanem a déclaré que le processus de raffinage du pétrole brut reprendra bientôt.

« La guerre se poursuit contre la Syrie, mais c’est son mode maintenant qui est différent », a-t-il expliqué.

La ville de Baniyas est située dans le gouvernorat de Tartous ; il abrite également l’une des deux raffineries syriennes. L’autre se trouve dans la ville centrale de Homs.

Aucun groupe n’a revendiqué jusqu’à présent la responsabilité de cette attaque. La Syrie est sous le coup de sanctions économiques paralysantes US depuis plusieurs années. Ce pays a eu beaucoup de mal à transporter du pétrole sur ses côtes méditerranéennes à la suite d’un blocus imposé par les États-Unis qui vise la Syrie mais aussi la Russie et l’Iran soit les alliés de Damas.

La Syrie connaît des pénuries de carburant depuis que l’Union européenne (UE), les Nations unies et les États-Unis d’Amérique ont imposé des sanctions au pays, notamment des restrictions commerciales, des interdictions de voyager et des gels d’avoirs sur certains individus en réponse aux atrocités commises par [soi-disant – MIRASTNEWS] le régime syrien.

En avril, des images ont circulé sur les médias sociaux montrant des centaines de voitures en attente dans une station-service de la capitale syrienne, Damas. Des permis de 20 litres de carburant ont été accordés aux propriétaires de voitures particulières tous les cinq jours.

L’hiver dernier, le régime syrien a instauré un rationnement du gaz de cuisson.

Depuis 2013, son allié, l’Iran, a approvisionné la Syrie à un taux de 1 à 3 millions de barils par mois. Après que le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump se soit retiré de l’accord sur le nucléaire de 2015, les États-Unis d’Amérique ont renforcé les sanctions énergétiques dans le but de pousser les exportations iraniennes à zéro

En raison de la pression accrue, le pétrole iranien a cessé d’être livré à la Syrie en octobre dernier. Toutefois, les entreprises de traçage de pétroliers estiment qu’en mai, l’Iran a livré un million de barils de pétrole brut au port de Banias.

Il s’agit de la première attaque contre des pipelines sous-marins depuis le début de la guerre en Syrie. En décembre 2011, le pipeline dans la province de Homs a été bombardé et l’agence de presse publique SANA a accusé un groupe terroriste armé.

Le régime syrien a décrit à plusieurs reprises son offensive dans le pays comme une bataille contre le terrorisme.

À l’époque, les comités de coordination locaux – qui organisaient les manifestations populaires contre le régime d’Al-Assad – ont accusé le gouvernement de le détruire délibérément.

En février 2012, une explosion a touché le pipeline à Homs, dans le fief de l’opposition, Bab Amro, près de Homs, alors soumis à un bombardement intensif et à des tirs de roquettes menés par les forces d’Assad.

Selon l’Associated Press, avant 2011, la Syrie produisait 350 000 barils de pétrole par jour et en exportait plus de la moitié. Cela a chuté à 24 000 barils par jour, ce qui est inférieur aux 136 000 barils nécessaires.

Source : Middle East Monitor