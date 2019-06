CC0 / Pixabay

Bill Gates, le fondateur de Microsoft, l’une des premières entreprises à créer un système d’exploitation pour téléphones mobiles, a confessé sa « plus grande erreur » dans une interview accordée à la société de capital-risque Village Global.

Le propriétaire de la grande multinationale des technologies a révélé qu’il n’avait pas fait le nécessaire pour que Microsoft sorte victorieux de la course à la concurrence d’Android sur le marché des systèmes d’exploitation pour smartphones. Il convient de noter que Google possède une partie du marché évaluée à 400 milliards de dollars.

« La plus grande erreur de tous les temps est la mauvaise gestion à laquelle j’ai participé et qui a empêché Microsoft de devenir ce qu’Android, c’est-à-dire qu’Android est la plate-forme téléphonique standard non-Apple. » Il était naturel que Microsoft gagne. c’est le gagnant qui remporte tout, » a déclaré Bill Gates.

L’homme d’affaires a souligné qu’actuellement « il y a de la place pour un système d’exploitation unique qui n’est pas Apple ».

« Combien cela représente-t-il? 400 milliards de dollars, qui pourraient aller de la société G à la société M », a déclaré Gates.

Dans le même temps, le fondateur de Microsoft a souligné la force de sa création.

« Cela me surprend qu’en dépit de l’une des plus grosses erreurs de tous les temps et de plusieurs autres actions, nos autres actifs, tels que Windows et Office, continuent d’être très puissants, nous sommes donc une entreprise leader » , Gates a souligné.

En 2015, Microsoft a présenté la dernière génération du système d’exploitation Windows 10 Mobile, qui visait à concurrencer directement Android de Google et iOS de Apple. En 2017, la société a révélé qu’en raison de la faible participation de son système au marché, elle abandonnerait en grande partie son activité mobile, laissant les smartphones existants sans mise à jour.

Source : Sputnik News