«L’Inde n’est pas un partenaire avec la politique étrangère [ultra-] désastreuse des Etats-Unis d’Amérique»: Les citoyens protestent contre la visite historique de Mike Pompeo

local Iranian fishermen found some parts of wreckage of the US drone downed by the Iranian armed forces in Iranian waters.

ماهیگیران محلی بخشی از بقایای پهپاد آمریکا را که توسط نیروهای مسلح ج.ا.ایران سرنگون شده بود، در آبهای ایران پیدا کردند. pic.twitter.com/ZUWgYdrZkF

— Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 24 juin 2019