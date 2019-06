Voici pourquoi les Etats-Unis d’Amérique empêchent les autres d’avoir l’arme nucléaire: Trump menace l’Iran d’OBLITERATION

© Reuters / Carlos Barria / PHOTO DE FICHIER

Trump menace l’Iran d’OBLITÉRATION par une «force écrasante» si elle attaque «tout ce qui est des États-Unis d’Amérique»

Faisant valoir que l’Iran ne comprend que « la force et la puissance », le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a menacé de leur montrer ce que c’était, en tweetant que toute attaque iranienne contre l’Amérique se heurterait à une « force écrasante » et à « une oblitération ».

Alors que les relations entre l’Iran et les Etats-Unis d’Amérique étaient au bord d’un conflit ouvert, Trump a averti mardi le rival de Washington au Moyen-Orient, affirmant que « toute attaque de l’Iran sur tout ce qui est des Etats-Unis d’Amérique aura une force énorme et écrasante ».

La déclaration très ignorante et insultante de l’Iran, publiée aujourd’hui, ne fait que montrer qu’ils ne comprennent pas la réalité. Toute attaque de l’Iran sur tout ce qui est des Etats-Unis d’Amérique aura une force énorme et écrasante. Dans certaines régions, écrasant sera synonyme d’effacement. Pas plus John Kerry & Obama!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juin 2019

Trump s’est aussi assez hardiment distingué des politiciens démocrates qu’il croit avoir été doux avec la République islamique:

Pas plus que John Kerry & Obama!

Les tweets acharnés du président sont venus en réponse à la déclaration de l’Iran plus tôt dans la journée, selon laquelle les voies diplomatiques entre les deux pays étaient désormais définitivement fermées en raison des sanctions imposées par Trump contre le guide suprême, l’ayatollah Khamenei.

Cependant, c’est peut-être ainsi que la déclaration a été annoncée qui a troublé Trump, le président Hassan Rouhani appelant également son gouvernement « mentalement retardé ».

L’affrontement rhétorique de mardi fait suite à plusieurs escalades récentes dans le conflit en cours entre les deux pays. Après que Washington ait accusé Téhéran d’avoir attaqué deux pétroliers dans le golfe d’Oman, l’Iran a abattu un drone de surveillance des Etats-Unis d’Amérique pour avoir prétendument violé son espace aérien. Alors que Trump dit qu’il a annulé une attaque militaire réelle contre le pays au dernier moment, il a depuis imposé de nouvelles sanctions économiques, en promettant qu’elles ne seraient pas les dernières.

Vous aimez cette histoire? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le drone américain abattu par l’Iran aurait violé l’espace aérien iranien selon Moscou

© © Global Look Press via Zuma Press / Sra Tyler Woodward Un drone américain dans une base à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis (image d’illustration). La Russie a annoncé ce 25 juin disposer d’informations indiquant que le drone américain abattu par l’Iran ne volait pas dans l’espace aérien international, comme le disaient les Etats-Unis, mais dans l’espace aérien iranien. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, a affirmé que le drone américain abattu par l’Iran l’avait été dans l’espace aérien iranien et non pas dans l’espace aérien international comme l’assurait Washington. Lire aussi «Je dispose d’informations du ministère russe de la Défense, selon lesquelles ce drone se trouvait dans l’espace aérien iranien», a déclaré Nikolaï Patrouchev, cité par l’agence de presse russe Interfax, à des journalistes à Jérusalem. Un drone américain a été détruit le 20 juin dernier par un missile iranien, dans l’espace aérien iranien selon Téhéran, mais dans l’espace international selon Washington. Lire aussi : Le drone américain «a violé l’espace» iranien, affirme Téhéran, coordonnées à l’appui Un drone américain avait été détruit le 20 juin par un missile iranien dans l’espace aérien iranien selon Téhéran, mais dans l’espace international selon Washington, aggravant les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis. Quatre jours après cet incident, les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre Téhéran. Ce bras de fer intervient dans un contexte déjà ultra-tendu après des attaques d’origine inconnue contre des pétroliers en mer d’Oman, attribuées par Washington à l’Iran, ce que Téhéran dément avec véhémence. Source: RT France