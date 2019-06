© AP Photo / Vahid Salemi

Plus tôt le 27 juin, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, avait souligné que menacer un pays de guerre était illégal en vertu de la Charte des Nations Unies. Il a également réaffirmé que l’Iran ne cherchait pas la guerre.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré jeudi qu’une « courte guerre » avec l’Iran était une illusion.

Il a également noté que les menaces « d’effacement » du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump équivalaient à des menaces de « génocide ».

Les idées fausses menacent la paix @realDonaldTrump:

– les sanctions ne sont pas une alternative à la guerre; elles sont une guerre

– « Oblitération » = génocide = crime de guerre

– « Une courte guerre » avec l’Iran est une illusion

– Celui qui commence la guerre ne sera pas celui qui la termine

– Les négociations et les menaces s’excluent mutuellement

– Javad Zarif (@JZarif) 27 janvier 2019 г.

Les remarques de l’avad Zarif interviennent après que Donald Trump ait menacé la « veille » Téhéran avec « l’oblitération« après que le président iranien Hassan Rouhani ait affirmé que la Maison Blanche souffrait d’un « handicap mental ». Trump a également affirmé que les autorités iraniennes n’étaient « pas intelligentes », notant toutefois que Washington ne voulait pas de guerre avec l’Iran. Néanmoins, Trump a souligné que si un conflit militaire avait lieu, il ne durerait pas très longtemps.

Un peu plus tôt en juin, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump avait annoncé avoir ordonné des frappes sur des cibles en Iran après que ses forces eurent abattu un drone de surveillance des Etats-Unis d’Amérique survolant la province côtière d’Hormozgan. Au lieu de cela, Trump a déclaré qu’il avait décidé d’imposer de nouvelles sanctions à Téhéran.

Les relations entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran se détériorent progressivement depuis que Trump a retiré unilatéralement son pays de l’accord nucléaire iranien le printemps dernier. Depuis lors, Washington a soumis des sanctions à la quasi-totalité des principaux secteurs économiques de l’Iran, au fil de nombreuses mesures restrictives

La France a mis en garde les Etats-Unis d’Amérique contre l’entraînement de l’OTAN dans l’opération militaire du Golfe – Rapports

Les autorités des Etats-Unis d’Amérique et iraniennes ont intensifié leurs tirades verbales à la suite de l’incident du drone abattu la semaine dernière, le président Trump accusant les dirigeants iraniens d’être « pas intelligents » et le président iranien appelant le comportement « hostile » des États-Unis d’Amérique des signes de « retard mental » de la Maison Blanche.

La France a demandé aux Etats-Unis d’Amérique de ne pas entraîner l’alliance de l’OTAN dans une éventuelle opération militaire dans le golfe Persique, ont indiqué des diplomates au courant des discussions, selon Reuters.

Selon des diplomates, des responsables français ont fait ces remarques lors de leur rencontre à huis clos avec le secrétaire à la Défense par intérim des États-Unis d’Amérique, Mark Esper, jeudi. Les représentants allemands se sont joints aux Français pour demander que l’accord sur le nucléaire de l’Iran de 2015 soit confirmé et non « compromis ».

Esper, a-t-on dit, a déclaré aux alliés de l’OTAN que les États-Unis d’Amérique ne cherchaient pas un conflit avec Téhéran, mais qu’ils ne « toléreraient » aucun autre incident après le tir sur un drone abattu de 130 millions de dollars par un missile iranien, la semaine dernière.

[Rappel : Moscou a confirmé qu’il a été abattu dans l’espace aérien iranien et non dans l’espace aérien international comme l’affirment les autorités des Etats-Unis d’Amérique. La Russie est une grande puissance ayant les moyens technologiques et scientifiques de vérifier la stricte vérité sur les informations fournies. – MIRASTNEWS].

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé que les Etats-Unis d’Amérique avaient « clairement indiqué » à leurs alliés qu’ils ne souhaitaient pas que la guerre éclate avec l’Iran.

Les ministres de la Défense de l’Alliance tiennent jeudi à Bruxelles leur deuxième jour de réunion au siège de l’Alliance. Ils ont notamment abordé diverses questions, dont l’Iran, la suppression du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, l’achat par la Turquie de systèmes de défense antiaériens avancés, et d’autres sujets.

Les tensions de longue date entre Téhéran et Washington se sont fortement intensifiées le 20 juin après que les défenses anti-aériennes iraniennes aient abattu un drone des Etats-Unis d’Amérique RQ-4 Global Hawk, que l’Iran a déclaré opérer dans son espace aérien. Les États-Unis d’Amérique soutiennent que le drone survolait les eaux internationales dans le détroit d’Ormuz et ont qualifié l’incident de provocation. Suite à la chute du drone, le président Trump a déclaré qu’il avait pris la décision de mener des raids aériens contre plusieurs cibles iraniennes avant de se décommander à la dernière minute après avoir appris qu’ils tueraient 150 Iraniens, affirmant qu’une telle réaction ne serait pas « proportionnée ».

Les relations entre l’Iran et les États-Unis d’Amérique ont commencé à se détériorer brutalement en mai 2018, lorsque le président Trump a retiré unilatéralement les États-Unis d’Amérique du traité sur le nucléaire iranien et les a frappés de lourdes sanctions bancaires et énergétiques. Cette décision a donné lieu à une série de récriminations et de décisions dans les deux sens, notamment la classification des forces armées mutuelles en tant que « terroristes » et le déploiement par les États-Unis d’Amérique d’un groupe de frappe de porte-avions au Moyen-Orient, citant une « menace » iranienne le mois dernier et des attaques mystérieuses contre des pétroliers en mai et juin que Washington imputait à Téhéran, l’Iran niant avec force toute implication. Le mois dernier, à l’occasion du premier anniversaire du retrait des Etats-Unis d’Amérique du traité sur le nucléaire, les Etats-Unis d’Amérique ont annoncé qu’ils se retireraient de certains de leurs engagements volontaires dans le cadre de l’accord, tout en soulignant son engagement de ne pas recourir à la technologie des armes nucléaires. [Par quel moyen technologique pourraient-ils alors effacer l’Iran de la surface de la terre, comme le répètent les faucons de Washington ? – MIRASTNEWS].

