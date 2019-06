Les comploteurs: Le Venezuela déjoue le complot pour l’assassinat de Maduro et le coup d’État militaire

© Reuters / Palais de Miraflores

Les services de renseignement vénézuéliens affirment qu’ils ont déjoué une tentative d’assassinat contre le président Nicolas Maduro, qu’envisageait un groupe d’officiers voyous prenant d’assaut le palais présidentiel et installant un général emprisonné à sa place.

Le complot d’officiers et d’anciens officiers militaires impliquait le général à la retraite, général Raúl Isaías Baduel, de la prison à sécurité maximale de Fuerte Tiuna, où il est maintenu depuis 2017 pour avoir voulu renverser le gouvernement, et s’être emparé de la de Venezolana de Televisió, une entreprise publique, où il serait déclaré président. Les agences de renseignement ont déclaré avoir démantelé l’intrigue pendant 14 mois.

La partie principale du plan, prévue les 23 et 24 juin, consistait en l’assassinat de Maduro et le chef de l’Assemblée nationale constituante Diosdado Cabello, lors de la prise du palais présidentiel de Miraflores ainsi que de la base militaire de Carlota à Caracas.

« 140 000 cartouches confisquées pour mitraillettes et plusieurs groupes de combat devaient être utilisés pour capturer le président Nicolas Maduro », a déclaré mercredi le ministre des Communications et de la Culture, Jorge Rodriguez, à l’annonce de l’arrestation de conspirateurs.

Rodriguez a ajouté qu’il pensait que le président colombien Ivan Duque et le président chilien Sebastián Pinera avaient fourni un financement et un autre soutien au complot, qui aurait été approuvé par le conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis d’Amérique, John Bolton.

« La complicité et la participation de Duque et du gouvernement colombien à cette tentative fasciste d’assassinat envers moi sont évidentes », a déclaré Maduro en réaction à cette nouvelle. « La Colombie conspire et nous ne le tolérerons pas! »

Ce sont des groupes fascistes, pas seulement des conspirateurs. Ce sont des assaillants du pouvoir, des meurtriers qui veulent arriver au pouvoir après un bain de sang.

