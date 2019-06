Ancienne « station d’écoute » de la NSA © Reuters / Hannibal Hanschke

La NSA a de nouveau été surprise à collecter des données téléphoniques aux États-Unis d’Amérique, quelques mois à peine après un incident similaire qui les a forcés à (soi-disant) purger des centaines de millions d’enregistrements saisis sans l’autorisation de la FISA.

Selon un document obtenu par l’American Civil Liberties Union dans le cadre de son action en justice, l’agence avait illégalement collecté un volume « plus important que prévu » d’enregistrements d’appels et de textes provenant d’un fournisseur de télécommunications des Etats-Unis d’Amérique dans le cadre du programme de collecte de métadonnées connu sous le nom de Section 215 contre l’agence. Le fichier fortement expurgé ne révèle pas quelle entreprise a été touchée ni combien de ses «enregistrements détaillés d’appel» ont été collectés illégalement entre le 3 et le 12 octobre 2018.

« Ces documents confirment en outre que ce programme de surveillance est irrécupérable et constitue un désastre pour la vie privée et les libertés civiles », a déclaré Patrick Toomey, procureur du projet de sécurité nationale de l’ACLU, à l’AP. « Rien ne justifie de laisser ce pouvoir de surveillance entre les mains de la NSA. »

Fait révélateur, la NSA, dans ses propres documents internes, estime que «l’impact sur la sécurité nationale ou les relations internationales» de l’erreur est nul. Les critiques du programme, anciennement connu sous le nom de StellarWind, ont souligné son incapacité reconnue à mettre fin à un seul événement terroriste – la raison officielle de l’agence pour écouter 3 milliards d’appels téléphoniques chaque jour – comme l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il devrait être supprimé.

L’agence « évaluera l’étendue de l’impact de cet incident sur les libertés publiques et la vie privée à la fin de l’enquête », promet le rapport, bien qu’une « évaluation initiale indique que l’impact a été limité en raison de l’identification rapide, des processus de purge et de l’absence de rapport. »

«Pourquoi n’y a-t-il pas de pénalité? Pourquoi n’y a-t-il aucune conséquence pour cela? C’est un comportement illégal – s’il est illégal, quelle est la responsabilité de ceux qui le collectent?», a demandé le journaliste Ben Swann, se référant à la fois aux télécoms fournissant des informations excédentaires et à l’agence gouvernementale ayant commis au moins trois de ces « erreurs » en l’année dernière.

« La NSA ne se sous-traite jamais et admet « Nous avons commis une erreur » – elle ne sera révélée que lorsque l’ACLU ou un groupe en poursuivra en justice », a déclaré Swann à RT.

« S’il n’y a pas de responsabilité pour ceux qui continuent à enfreindre la loi – parce que c’est ce qu’ils font – alors pourquoi cesseraient-ils jamais de le faire? »

La NSA serait apparemment en faveur de la suppression totale de la section 215, autorisant l’expiration de l’autorisation du Congrès lorsqu’elle expirera fin 2019, bien que le président Donald Trump ait déclaré vouloir la maintenir indéfiniment.

Alors que les documents reçus par l’ACLU suggèrent des rumeurs précédentes sur l’utilisation du programme par l’agence – un conseiller en sécurité du leader du parti minoritaire, Kevin McCarthy, a affirmé que la NSA ne l’utilisait pas depuis juin, mais elle a été forcée pour la dernière fois de purger des millions de personnes – Les dossiers collectés étaient faux, l’ancien chef de la NSA, William Binney, a confirmé que l’agence ne la laissait faire que parce qu’elle avait quelque chose de beaucoup plus sinistre.

« Il n’y a pas de surveillance du programme en amont », a déclaré Binney à RT, évoquant un programme de la NSA qui collecte non seulement des enregistrements téléphoniques, mais également des courriers électroniques, des « discussions » et « tout ce qui se trouve sur le réseau à fibres optiques ». Upstream est «le programme majeur qui copie la collecte de données en masse sur tout le monde, pas seulement aux États-Unis d’Amérique mais sur la planète».

La loi sur la collecte de masse des enregistrements téléphoniques des Etats-Unis d’Amérique, un projet de loi bipartite visant à mettre fin à la collecte en bloc de données téléphoniques états-uniennes par la NSA et à empêcher son redémarrage, présentée au Sénat plus tôt cette année, semble être arrivée un peu trop tard.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT