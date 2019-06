La liste noire des Etats-Unis d’Amérique des géants chinois de la superinformatique «ne fera qu’accélérer la volonté d’autosuffisance»

Un employé passe à côté d’une rangée de systèmes informatiques de haute performance installés au National Supercomputer Center de Jinan, capitale de la province côtière orientale du Shandong. Photo: EPA-EFE

La Chine devra intensifier le développement de davantage de superordinateurs pour répondre aux besoins croissants des industries, ont déclaré les autorités techniques

La décision de l’administration Trump d’ajouter les sociétés chinoises de superordinateurs à sa liste noire des échanges ne fera qu’accélérer les efforts de la branche de production nationale pour devenir plus autonomes, ont déclaré des experts chinois réunis pendant une conférence au cœur de la haute technologie, à Shenzhen.

La semaine dernière, le département des Etats-Unis d’Amérique du Commerce a ajouté à la Liste d’entités Sugon, l’institut de technologie informatique de Wuxi Jiangnan, Higon, le circuit intégré de Chengdu Haiguang et la technologie de microélectronique de Chengdu Haiguang, en raison d’inquiétudes concernant les applications militaires des supercalculateurs en développement.

« La liste des entités poussera la Chine à développer sa propre technologie et à devenir autonome sur ses supercalculateurs », a déclaré Feng Shengzhong, directeur du Centre national de superinformatique, à Shenzhen, lors d’un entretien de groupe jeudi à la Conférence mondiale sur les ordinateurs intelligents de 2019 la ville côtière du sud de la Chine limitrophe de Hong Kong.

Ce que vous devez savoir sur les supercalculateurs chinois ajoutés à la liste noire du commerce des Etats-Unis d’Amérique

Cette liste, qui est gérée par le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du Département du commerce, identifie les organisations et les personnes soupçonnées d’être impliquées ou de constituer un risque important d’être impliquées dans des activités contraires à la sécurité nationale ou à la politique étrangère des États-Unis d’Amérique. Les personnes figurant sur la liste ne sont effectivement pas autorisées à acheter du matériel, des logiciels et des services auprès de fournisseurs des Etats-Unis d’Amérique de haute technologie.

« À long terme, cette [interdiction commerciale des Etats-Unis d’Amérique] profitera au développement de la Chine en matière de superordinateurs », a déclaré Feng.

La dernière action des Etats-Unis d’Amérique contre ces entreprises chinoises de superordinateurs a élargi la guerre commerciale et technologique opposant les deux plus grandes économies du monde à un autre secteur critique de la haute technologie.

Les supercalculateurs, qui sont devenus un emblème de puissance technologique, sont traditionnellement utilisés pour des tâches complexes et gourmandes en ressources informatiques telles que la cartographie du génome humain, les prévisions météorologiques et la simulation de l’explosion nucléaire. Celles-ci sont maintenant largement adoptées dans la recherche commerciale, allant de l’extraction massive de données à l’exploration d’énergie en passant par la création de jeux vidéo et l’intelligence artificielle, domaine dans lequel la Chine est devenue un rival proche des États-Unis d’Amérique.

L’ajout des cinq sociétés chinoises de superordinateurs – ainsi que de leurs nombreux pseudonymes – a également accru le nombre d’entrées de la Chine continentale dans la liste des entités, qui est soumis à l’examen et à la révision en cours par la BRI. Il y avait 143 entrées en Chine continentale à la fin du mois de mai, après que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ait ajouté les constructeurs d’équipements de télécommunications Huawei Technologies et 68 de ses filiales non états-uniennes.

Liang Yongsheng, directeur du comité pour l’innovation scientifique et technologique de Shenzhen, a déclaré lors de la conférence que les efforts de l’administration Trump visant à étrangler les entreprises technologiques chinoises stimuleraient l’innovation. Il a suggéré « une approche descendante du développement des semi-conducteurs », dans laquelle le gouvernement central élabore un plan national qui serait soutenu par des villes à travers le pays.

Certes, la Chine est au même niveau que ses homologues mondiaux dans le domaine de la conception de puces. Un écart estimé à 10 ans, cependant, existe en termes de fabrication de circuits intégrés utilisés pour alimenter une large gamme de produits, allant des smartphones aux tablettes et ordinateurs portables en passant par les superordinateurs et les vaisseaux spatiaux.

Les enjeux augmentent pour la Chine alors que les entreprises de télécommunications du pays se préparent à déployer les réseaux mobiles 5G de la prochaine génération, selon Feng.

«Le déploiement des [services] 5G générera beaucoup plus de données, il faudra donc développer davantage de superordinateurs», a déclaré Feng. « Sans supercalculateurs, il n’y a pas de données volumineuses et d’intelligence artificielle. »

Plus tôt cette année, la Chine avait prévu un investissement de plusieurs milliards de dollars pour moderniser ses systèmes informatiques hautes performances et reprendre le leadership après que les États-Unis d’Amérique eurent pris la tête du supercalculateur le plus rapide en 2018, mettant ainsi fin à la domination de la Chine sur cinq ans.

Les autorités chinoises ont toutefois décidé de ne pas intégrer le système le plus récent du pays, Shuguang, au dernier classement Top500 des supercalculateurs les plus rapides au monde, une liste annoncée deux fois par an, afin de dissiper les tensions dans le cadre du conflit commercial en cours avec les Etats-Unis d’Amérique.

Shuguang, situé à l’Académie chinoise des sciences de Pékin, est capable d’effectuer des calculs sur plus de 200 pétaflops. Un pétaflop fait référence à un quadrillion (ou un million de milliards) de calculs par seconde.

La Chine a continué à dominer le monde avec 219 superordinateurs classés dans la dernière liste des Top500, contre 116 des États-Unis d’Amérique.

Celia Chen

Traduction: Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source: South China Morning Post