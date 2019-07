Pour quelle mission une importante flotte de la Marine européenne est-elle arrivée au large du Maroc? (photos)

© Sputnik . Nathalia Seliverstova

Les côtes de la ville de Casablanca au Maroc seront cette semaine le théâtre de manœuvres navales conjointes entre la Marine royale nationale (MRN) marocaine et une flotte de la Force maritime européenne (Euromarfor), a indiqué le site d’information militaire Far-Maroc.

Le site d’information militaire Far-Maroc a annoncé sur sa page officielle Facebook l’arrivée, le 1er juillet à Casablanca, d’une importante flotte de la Force maritime européenne (Euromarfor) qui prendra part à des manœuvres navales conjointes grandeur nature avec la Marine royale nationale (MRN) marocaine.

Baptisées «Multi Cooperative Exercice», ces manœuvres débuteront cette semaine au large des côtes de Casablanca, a indiqué la même source.

Cette nouvelle session de manœuvres entre dans le cadre de la coopération militaire entre l’Europe et le royaume chérifien, considéré comme un partenaire clef pour la paix et la stabilité dans la région, a ajouté le site d’information.

Créée conjointement en 1995 par la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, l’Euromarfor est chargée du contrôle maritime, de missions humanitaires, de missions de maintien de la paix, d’opérations de prévention des crises et de rétablissement de la paix. Elle est capable de mener des opérations navales, aéronavales et amphibies.

Durant les années 2018 et 2019, la MRN marocaine a également mené avec succès plusieurs opérations de sauvetage de migrants en haute mer.

#Emigration #Maroc

La #Marine_Royale porte assistance à 112 candidats à l’émigration clandestine en #Méditerranée la nuit dernière. Tous sont sains et saufs. Les personnes secourues étaient à bord de 6 embarcations de différentes catégories (source #militaire) pic.twitter.com/avwfCVogAU — 2M.ma (@2MInteractive) 29 ноября 2018 г.

Maroc : La Marine royale porte assistance à 185 migrants subsahariens https://t.co/A4jkF7v4p5 — Yabiladi.com (@yabiladi_fr) 8 декабря 2018 г.

Source: Sputnik News – France