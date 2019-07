Huawei «pas contacté» par l’audit de cybersécurité de l’État

Le géant chinois des télécoms se battant contre les revendications qu’il pose un risque pour la sécurité, a déclaré qu’il n’avait pas été contacté par l’agence irlandaise chargée de l’examen de la sécurité des systèmes 5G proposés. Huawei Ireland a déclaré à l’examinateur irlandais qu’elle attendait les «conclusions factuelles» de l’examen.

Le Centre national de la cybersécurité, en collaboration avec ComReg, le département de la communication et de la réglementation des communications, examine actuellement les «risques pour la sécurité» liés à la mise en place de réseaux 5G en Irlande.

Le gouvernement a mis en place la révision en avril dernier à la suite d’une demande de la Commission européenne en mars pour un tel audit. L’appel de la commission – qui a été lancé aux onze États membres, dont l’Irlande, qui se préparent à vendre aux enchères des licences 5G cette année – a été motivé par les pressions exercées sur l’UE par les États-Unis d’Amérique pour qu’ils boycottent Huawei.

Les autorités des Etats-Unis d’Amérique ont affirmé que l’État chinois pourrait utiliser le matériel de Huawei à des fins d’espionnage, accusations vivement rejetées par la société de technologie. En mai, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a émis un décret interdisant aux entreprises états-uniennes de commercer avec Huawei, ce qui a conduit Google à décider de retirer son support Android pour les téléphones Huawei.

Cette semaine, le président Trump a signalé un allégement apparent de l’interdiction du commerce, mais l’impact de cette interdiction n’est pas clair. Les examens de la sécurité par les États membres de l’UE devraient être envoyés à la commission d’ici la fin juin, ce qui devrait donner lieu à une évaluation à l’échelle du syndicat avant octobre.

Les pays de l’UE devraient utiliser cette évaluation pour introduire des mesures d’atténuation des risques pour la sécurité d’ici la fin de l’année. Dans une déclaration à ce document, Huawei a déclaré avoir établi « des relations constructives et continues » avec le ministère des Communications et ComReg. Il a ajouté que le gouvernement irlandais et l’IDA avaient été «très favorables» au cours de ses 15 années en Irlande.

Notre investissement continu ici souligne notre engagement sur le marché irlandais dans le cadre de notre collaboration continue avec eux.

En ce qui concerne le contrôle de la sécurité, il a déclaré: « Huawei n’a pas participé activement ni n’a été en contact avec le National Cybersecurity Centre concernant son audit des réseaux de communication et de la 5G de l’Irlande. »

Il a ajouté: « Nous attendons les conclusions factuelles de cet audit en temps voulu. »

A la question de savoir si la revue avait pris contact avec Huawei, le ministère des Communications a déclaré: «Il ne serait pas approprié que le ministère commente des questions commerciales et/ou opérationnelles spécifiques concernant des entreprises individuelles».

Il a déclaré: «Le Département, en collaboration avec le Centre national de la cybersécurité (NCSC) et ComReg, travaillait à un examen de l’ensemble des risques de cybersécurité affectant les systèmes 5G depuis la fin 2018. Ceci informera et contribuera à la prochaine stratégie nationale de cybersécurité et la stratégie de connectivité.»

En mars dernier, la Commission européenne a publié des recommandations présentant des actions concrètes pour évaluer le risque de cybersécurité pour les réseaux 5G.

Cormac O’Keeffe

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Irish Examiner

Vodafone lance le service 5G au Royaume-Uni avec un équipement Huawei

Des gens marchent devant un magasin Vodafone à Londres, en Grande-Bretagne, le 3 juillet 2019. [Photo / Xinhua]

Vodafone UK a activé mercredi son service 5G, devenant ainsi le deuxième opérateur mobile britannique à activer son réseau 5G reposant sur des équipements Huawei.

Le réseau Vodafone est lancé dans sept villes britanniques, notamment Cardiff, Londres, Manchester et Glasgow, offrant des vitesses beaucoup plus rapides et la possibilité de nouveaux services tels que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la robotique, les villes connectées et les voitures autonomes.

Pendant ce temps, Vodafone a également annoncé qu’il proposerait l’itinérance 5G dans quatre pays européens: la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie au cours de l’été. Le réseau 5G de Vodafone fonctionnera à une vitesse moyenne de 150 à 200 Mbps, jusqu’à 10 fois plus rapide que la 4G.

Anne Sheehan, directrice commerciale de Vodafone UK, a décrit la 5G comme « un changeur de jeu pour l’économie et les entreprises britanniques ».

« Nous sommes déterminés à aider nos clients à tirer parti de cette technologie en la rendant largement disponible au Royaume-Uni et par le biais de l’itinérance. Nous voulons aider les entreprises britanniques à devenir des leaders mondiaux et la 5G jouera un rôle important dans la réalisation de cet objectif », a déclaré Sheehan.

Victor Zhang, vice-président de Huawei, a déclaré à Xinhua: « Nous sommes fiers d’aider Vodafone à ouvrir un nouveau monde d’opportunités sans faille avec le lancement de ses services mobiles 5G au Royaume-Uni. Cela renforce le Royaume-Uni en tant que leader de la 5G et s’appuie sur nos 18 années de soutien à l’économie numérique dans ce pays. »

Huawei est le leader mondial en 5G. Selon la société chinoise, Huawei a déjà remporté 50 contrats 5G dans le monde.

Le 30 mai, l’opérateur de réseau mobile EE a lancé le premier service 5G britannique, utilisant des équipements Huawei.

Xinhua

Traduction : MIRASTNEWS

Source : China.org.cn