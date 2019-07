Les Etats-Unis d’Amérique ne doivent pas répéter leurs erreurs en Syrie au Soudan

Suite à la nomination d’un nouvel envoyé spécial pour le Soudan, les États-Unis d’Amérique doivent s’assurer de ne pas commettre les mêmes erreurs qu’en Syrie, écrit The Syrian Observer.

La semaine dernière, le département d’État a nommé un nouvel envoyé spécial pour le Soudan après la répression militaire survenue dans le pays, faisant plus de 100 morts. Donald Booth, ancien ambassadeur possédant une vaste expérience au Soudan et dans toute l’Afrique, tentera de soutenir une « solution politique à la crise actuelle qui reflète la volonté du peuple soudanais », selon les termes du département d’Etat. Sa mission est toutefois incertaine, car le Soudan est en train de devenir un théâtre de conflits d’intérêts internationaux et régionaux.

Malgré le black-out des médias, il n’est pas difficile de comprendre ce qui se passe au Soudan. En décembre 2018, poussés par leur propre misère et leur désespoir économiques, les Soudanais sont descendus dans la rue pour demander au dictateur Omar al-Bashir de se retirer. Bashir a réprimé et déclaré l’état d’urgence. Les manifestants ont persisté jusqu’à ce que l’armée leur enlève Bashir en avril. Les militaires ont promis une transition démocratique, mais ce mois-ci, ils ont lancé une répression brutale qui a tué plus de 100 manifestants.

Bien qu’il ne soit pas difficile de comprendre ce qui se passe au Soudan, les implications régionales et mondiales sont un casse-tête. L’indépendance du Sud-Soudan en 2011 a privé le Soudan de la majeure partie de son pétrole et a mis son économie en chute libre. En réponse à l’inflation croissante, le régime Bachir, bien que corrompu, a annoncé le lancement d’une nouvelle série de mesures d’austérité en réduisant les dépenses consacrées aux services sociaux et aux subventions. Tout cela s’est passé quand presque personne ne prêtait attention à ce géant État africain avec peu d’influence ou de richesse.

Naturellement, la répression féroce du régime Bashir a provoqué une avalanche de condamnations et de déclarations de sympathie à l’égard des manifestants, notamment la nomination par l’administration Trump de l’ambassadeur Booth en tant qu’Envoyé spécial pour le Soudan. Mais comme deux Syriens et experts des affaires syriennes, nous avons déjà vu ce film précédemment.

Le peuple syrien, qui est descendu pacifiquement dans les rues pour réclamer la liberté et la dignité en 2011, a également exprimé sa grande sympathie pour sa cause. Les Syriens [la partie de la population la plus malléable et corruptible du pays – MIRASTNEWS] ont à leur tour placé de grands espoirs dans l’action des États-Unis d’Amérique et de la communauté internationale contre le dictateur Bashar al-Assad [sauveur de l’Etat syrien contre l’anéantissement et la prédation – MIRASTNEWS]. La communauté mondiale a continué de déserter les Syriens lorsque les choses se sont gâtées. Neuf ans plus tard, le peuple syrien se retrouve tout seul [après que la horde des envahisseurs aient été battue et réduite à sa plus simple expression – MIRASTNEWS]. Très peu de décideurs politiques dans le monde pensent aux protestations massives de 2011 [manipulées par les prédateurs comme en Libye à l’époque de Kadhafi – MIRASTNEWS] lorsqu’ils pensent à la Syrie.

Nous souhaitons vivement que le peuple soudanais ne répète pas la tragédie de la Syrie. L’Administration Trump doit veiller à éviter les erreurs fatales suivantes.

Premièrement, les Etats-Unis d’Amérique doivent élaborer une politique fondée sur la réalité et des actions concrètes, et non des vœux pieux et des messages fantaisistes. Les premières mesures prises par les Américains au début de la révolution syrienne, telles que la visite de l’ambassadeur en Syrie, Robert Ford, sur la place de la protestation de Hama et l’avertissement du président Obama selon lequel les jours d’Assad sont comptés, portaient un symbolisme élevé et suscitaient l’espoir des Syriens [qui se reposait sur la victoire des prédateurs-envahisseurs et leurs supplétifs – MIRASTNEWS]. De plus, ces mesures n’ont eu aucun impact concret et ont incité de nombreux Syriens à attendre une aide des États-Unis d’Amérique qui n’est jamais arrivée. [Pourtant les aides multiples sont bien arrivées auprès de leurs supplétifs armés jusqu’aux dents en collaboration avec des pays de la région et d’autres puissances étrangères – MIRASTNEWS].

Deuxièmement, les États-Unis d’Amérique doivent agir – non pas parler, mais plutôt – rapidement et de manière décisive. La nomination d’un nouvel ambassadeur au Soudan n’est pas le type de mesure qui donnerait du recul aux voyous qui ont massacré des manifestants plus tôt ce mois-ci. Les sanctions maximales imposées au chef de guerre Mohamed Hamdan Degalo et à ses forces de réaction rapide qui ont attaqué les manifestants pourraient attirer son attention. L’Ambassadeur Booth devrait travailler de manière agressive et publique avec les pays partenaires pour imposer des sanctions maximales aux criminels de guerre.

Troisièmement, les États-Unis d’Amérique devraient s’employer à soutenir fermement la société civile soudanaise. Ce n’est pas «l’édification d’une nation», mais une étape essentielle pour empêcher un effondrement national. En Syrie, il a fallu des années aux États-Unis d’Amérique pour accorder l’attention voulue aux dirigeants de la société civile et, à ce moment-là, le régime d’Assad avait tué trop de gens pour que les Syriens soient ouverts à des mesures pacifiques. [Or l’aide de toute nature fournie aux supplétifs se faisait dans l’ombre à l’abri des regards – MIRASTNEWS] Assad a également spécifiquement libéré les dirigeants islamistes de ses prisons dans l’espoir de former des groupes armés. [Sans doute pour leur redonner une chance de se réinsérer dans la société, étant donné que l’effort de guerre empêchait les institutions de l’Etat d’avoir à leur disposition les moyens de les entretenir dans ses lieux – MIRASTNEWS]

L’armée soudanaise essaie de tirer les leçons du régime d’Assad en Syrie pour pousser le peuple soudanais à la violence. si elle réussit, les manifestants perdront leur élan et un conflit brutal en résultera. Les piliers de la société civile des manifestations non violentes au Soudan, tels que l’Association des professionnels soudanais (ASP), devraient bénéficier dès le départ d’un solide appui matériel pour ne pas être évincés par des groupes armés. Le Soudan est traditionnellement un pays instruit avec une longue histoire de société civile – tout comme la Syrie. Nous devrions travailler pour soutenir ce qui existe déjà avant qu’il ne soit noyé sous les balles.

Quatrièmement, en aidant la société civile soudanaise, les États-Unis d’Amérique devraient veiller à ne pas la corrompre comme en Syrie. En Syrie, des sociétés à but lucratif ont dirigé les efforts de la société civile des Etats-Unis d’Amérique. Cela a transformé le travail de la société civile, qui devrait être fondé sur l’intérêt public, en une machine à gagner de l’argent. Les entreprises à but lucratif ont souvent été détournées de la concurrence et ont détourné de l’argent en salaires élevés. Le financement des Etats-Unis d’Amérique de la société civile devrait reposer sur la mise en place d’un partenariat aussi direct que possible avec les Soudanais, avec le moins de bureaucratie possible. En fin de compte, c’est aussi la meilleure utilisation des dollars des Etats-Unis d’Amérique en impôts.

Le Soudan pourrait sembler être un petit pays, une réflexion après coup dans la politique des Etats-Unis d’Amérique. Nous nous souvenons de l’époque où la Syrie était considérée comme identique. Les États-Unis d’Amérique devraient apprendre de la Syrie qu’une réaction timide ou superficielle à un massacre de masse aura toujours des implications géopolitiques graves et mondiales: flambée des flux de réfugiés, guerre régionalisée, une fenêtre pour les extrémistes. En Syrie, les États-Unis d’Amérique ont perdu une occasion capitale de réparer le malentendu historique avec les habitants de la région. Espérons que le Soudan mettra ce processus sur les rails.

*Bassam Barabandi est un activiste syrien et ancien diplomate; Wael Sawah est rédacteur en chef de The Syrian Observer.

Cet article ne reflète pas nécessairement l’opinion de The Syrian Observer. [Il ne traduit pas la réalité de ce qui s’est réellement passé en Syrie, l’analyse faite sur le Soudan suivrait-elle également cette voie analytique ? – MIRASTNEWS].

Bassam Barabandi et Wael Sawah*

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Syrian Observer