De la prédation à la piraterie étatique ?

Téhéran devrait saisir un pétrolier britannique si le Royaume-Uni ne libère pas le pétrolier capturé par les Royal Marines près de Gibraltar, a déclaré un haut responsable à Téhéran.

Jeudi, des marines britanniques et la police de Gibraltar ont saisi le pétrolier battant pavillon du Panama sur la côte sud de la péninsule ibérique. Le navire appartient à une société singapourienne.

Le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo, a affirmé que le navire transportait du pétrole brut en Syrie « en violation » des sanctions imposées par l’UE à Damas. Selon Madrid, qui considère que les eaux au large de Gibraltar sont les siennes, les Britanniques ont capturé le navire à la demande des États-Unis d’Amérique. Les responsables à Washington se sont félicités de la saisie du navire, affirmant qu’il transportait du pétrole iranien.

Plus tard dans la journée, l’Iran a convoqué l’ambassadeur britannique et a qualifié la saisie du navire de « démarche destructrice » et de « piratage ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a affirmé que les sanctions contre la Syrie étaient illégales au regard du droit international et l’Iran ne les reconnaît pas.

Vendredi, le général Mohsen Rezaee, du corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, qui est également secrétaire de l’influent Conseil de discernement Expediency, a déclaré sur un tweet que l’Iran devrait être prêt à prendre des mesures correctives.

Si la Grande-Bretagne refuse de libérer le navire, les autorités ont «le devoir de saisir un pétrolier britannique», a-t-il déclaré.

Le navire en question comptait un équipage de 28 personnes, principalement des Indiens, mais aussi des Pakistanais et des Ukrainiens. Ils sont interrogés en tant que témoins, pas suspects de droit pénal, ont déclaré des responsables de Gibraltar. Les autorités s’emploient actuellement à déterminer la nature de la cargaison et sa destination.

Ali Rizk, journaliste et écrivain basé au Moyen-Orient, a déclaré à RT que, en saisissant le pétrolier, la Grande-Bretagne avait peut-être voulu se ranger du côté de Washington en « jouant son rôle dans la politique anti-iranienne ».

L’Iran menace de saisir un navire britannique après l’incident de Gibraltar

Un haut responsable iranien a déclaré que Téhéran devrait exercer des représailles après la confiscation d’un pétrolier par les Royal Marines. On pense que le navire appelé Grace 1 se dirigeait vers la Syrie, en violation des sanctions de l’UE.

Un commandant des gardiens de la révolution iranienne, membres de l’élite iranienne, a déclaré vendredi que Téhéran devrait arrêter un navire britannique en réponse à la saisie d’un pétrolier iranien au large des côtes de Gibraltar.

« Si la Grande-Bretagne ne libère pas le pétrolier iranien, les autorités compétentes seront tenues de prendre des mesures réciproques et de saisir un pétrolier britannique », a écrit le commandant Mohsen Rezai sur Twitter.

La plus haute juridiction britannique d’outre-mer a également déclaré qu’elle pouvait garder le navire 14 jours supplémentaires en interrogeant les équipages, principalement indiens et pakistanais, afin de déterminer s’il essayait de faire fi des sanctions de l’UE contre le transport de pétrole en Syrie.

Dans une déclaration, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait « qualifié la démarche britannique d’inacceptable » à l’ambassadeur britannique Rob Macaire et « appelé à la libération immédiate du pétrolier, sachant qu’il a été saisi à la demande des Etats-Unis d’Amérique ».

Le supertanker de 330 mètres (1 000 pieds) connu sous le nom de Grace 1 est un navire battant pavillon panaméen qui aurait été en route pour acheminer du pétrole en Syrie à la demande de l’Iran après sa saisie par les Royal Marines.

Irrégularités dans les écritures du navire, l’itinéraire

Bien que les documents du navire indiquent qu’il a été chargé en Irak, des données de suivi ont indiqué que cela avait probablement été fait en Iran.

Les experts de la navigation ont déclaré que le Grace 1 avait probablement traversé le détroit de Gibraltar au lieu d’emprunter la voie plus directe du canal de Suez afin d’éviter toute réglementation exigeant le déchargement d’une partie de sa cargaison.

Le gouvernement de Gibraltar a déclaré qu’il était en train d’interviewer tous les passagers, mais en tant que témoins et non en tant que suspects.

L’affrontement intervient alors que les relations entre l’Europe et l’Iran étaient tendues face à un accord historique en 2015 sur le nucléaire qui s’est effondré depuis que le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, a retiré Washington de l’accord et réimposé les sanctions à Téhéran.

Le président Trump a déclaré vendredi que « l’Iran doit faire très attention » lors de ses prochaines étapes.

