La réduction du pétrole de l’OPEP fait chuter la croissance économique saoudienne

Le ministre saoudien de l’Énergie, Khaled al-Falih, répond aux questions des journalistes en marge de la 176e réunion de la conférence de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de la 6e réunion des pays de l’OPEP et des pays non membres de l’OPEP, le 1er juillet 2019 à Vienne. ©AFP

Selon le site du journal égyptien Al-Shorouk, quasi simultanément à la signature de l’accord de l’OPEP+ destiné à renouveler la réduction de la production de pétrole, on constate les effets néfastes de la nouvelle donne sur l’économie saoudienne. À tel point que l’administration centrale saoudienne chargée des statistiques a annoncé dimanche que la production non brute du pays au cours du premier trimestre de l’année 2019 avait baissé de 3,6 % par rapport au dernier trimestre 2018 et que la moyenne de la croissance dans le secteur pétrolier avait été de seulement 1 %, soit bien moins que les 6 % mesurés au dernier trimestre 2018.

Une grande économiste de la banque commerciale d’Abu Dhabi, Monica Malek, a déclaré quant à elle que les prévisions indiquaient que suite à cet accord de réduction de production des exportateurs de l’OPEP, la croissance économique saoudienne baisserait d’une manière généralisée.

En mettant fin à des années d’hostilité avec la Russie, Riyad a tenté en 2016 d’instaurer une stabilité sur son marché du pétrole et d’unifier les prix. Quelques jours avant la récente réunion de l’OPEP+ à Vienne, le président russe a déclaré qu’il avait signé avec le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane, un accord pour qu’il y ait un renouvellement de cette réduction.

Bloomberg a écrit : « En dépit des efforts de Ben Salmane via son “Programme de développement durable à l’horizon 2030” pour que le royaume puisse être moins dépendant du pétrole, l’on constate que l’économie saoudienne reste sérieusement dépendante du pétrole. Et donc, avec cette nouvelle décision, le plus grand exportateur de pétrole brut dans le monde paiera un prix bien lourd. »

« Pour s’épargner une grosse baisse de sa croissance économique et compenser la réduction de ses revenus pétroliers, l’Arabie saoudite devra consentir à de lourds investissements », a souligné aussi Monica Malek.

Sous l’égide de Moscou, 10 pays producteurs de pétrole non membres de l’OPEP ont approuvé le mardi 2 juillet la décision de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole de prolonger leurs baisses de production jusqu’en mars 2020.

L’accord a été conclu lors de la 6e réunion ministérielle des pays membres et non membres de l’OPEP qui s’est tenue à Vienne, en Autriche.

L’OPEP a annoncé dans un communiqué : « Eu égard aux incertitudes actuelles et à leur éventuel impact sur le marché pétrolier mondial, les membres présents à cette réunion ont décidé de prolonger leurs ajustements de production volontaires pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 31 mars 2020. »

« Après de longues délibérations, nous avons pris la décision unanime de continuer à coopérer et de maintenir nos réductions de production pendant neuf mois », a déclaré le ministre russe de l’Énergie, Alexandre Novak, durant la conférence de presse qui a eu lieu à la fin de la réunion.

« Les ministres ont également décidé de maintenir inchangé le niveau maximal de ces réductions [1,2 million de barils par jour, NDLR] pour préserver la stabilité du marché et éviter une future saturation des inventaires », a souligné Novak.

L’alliance énergétique formée par l’OPEP et les partenaires de « l’OPEP + », dont la Russie, a commencé à réduire sa production de pétrole en 2017 pour éviter que les prix ne chutent drastiquement face à l’augmentation rapide de la production américaine.

L’Amérique est devenue le premier producteur mondial de pétrole et se place donc devant la Russie et l’Arabie saoudite.

Source: Press TV