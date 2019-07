Moscou: la saisie d’un pétrolier près de Gibraltar contredit la déclaration d’engagement de l’UE vis-à-vis de l’accord nucléaire iranien

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné l’UE pour la saisie d’un pétrolier iranien dans le détroit de Gibraltar, affirmant que cette décision contredit les déclarations de l’UE sur son intention de préserver l’accord nucléaire iranien.

Le ministère a critiqué la saisie, soulignant qu’elle visait délibérément à aggraver la situation autour de la Syrie et de l’Iran.

« Nous considérons que la détention du navire et de sa cargaison [dans le détroit de Gibraltar] est une mesure délibérée pour aggraver encore la situation autour de l’Iran et de la Syrie. Les commentaires exubérants de hauts responsables britanniques et états-uniens qui ont suivi immédiatement après cette opération prouvent que cette action était préparée à l’avance et avec la participation des agences et services compétents de certains États », a déclaré le ministère dans un commentaire.