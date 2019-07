Pourrait-ce être les commandos qui agissent à la fois à la lumière et dans l’ombre, au Moyen-Orient ? Les commandos britanniques s’emparent du pétrolier iranien

Les commandos iraniens vont-ils également saisir les tankers ou autres gros bateaux commerciaux de leurs ennemis déclarés ?

Madrid: les Royal Marines britanniques ont saisi jeudi à Gibraltar un géant pétrolier iranien pour avoir tenté d’acheminer du pétrole en Syrie en violation des sanctions de l’UE, une avancée spectaculaire qui a attiré la fureur de Téhéran et pourrait intensifier sa confrontation avec l’Occident.

Le pétrolier Grace 1 a été mis en fourrière sur le territoire britannique, à la pointe sud de l’Espagne, après avoir navigué autour de AfricaCredit: AP

Le pétrolier Grace 1 a été mis en fourrière sur le territoire britannique, à la pointe sud de l’Espagne, après avoir parcouru l’Afrique, le long trajet allant du Moyen-Orient à l’embouchure de la Méditerranée.

Le ministère des Affaires étrangères iranien a convoqué l’ambassadeur britannique pour qu’il exprime « sa très forte objection à la saisie illégale et inacceptable » de son navire. Le geste diplomatique a levé tout doute sur la propriété iranienne du navire, qui bat pavillon Panama et est classé comme étant géré par une société à Singapour.

Les données de navigation examinées par Reuters suggèrent que le pétrolier transportait du pétrole iranien chargé au large des côtes iraniennes, bien que les documents indiquent que le pétrole provient de l’Irak voisin.

Alors que l’Europe interdit les livraisons de pétrole à la Syrie depuis 2011, elle n’avait jamais saisi de pétrolier en mer. Contrairement aux États-Unis, l’Europe n’a pas de sanctions larges contre l’Iran.

« C’est la première fois que l’UE agit de manière aussi publique et agressive. J’imagine que cela a également été coordonné avec les États-Unis, étant donné que les forces membres de l’OTAN ont été impliquées », a déclaré Matthew Oresman, associé du cabinet d’avocats Pillsbury. Winthrop Shaw Pittman qui conseille les entreprises sur les sanctions.

« C’est probablement pour signifier à la Syrie et à l’Iran – ainsi qu’aux Etats-Unis – que l’Europe prend au sérieux l’application des sanctions et que l’UE peut également réagir au manque de savoir-faire de l’Iran concernant les négociations nucléaires en cours. »

Les autorités de Gibraltar n’ont fait aucune référence à la source du pétrole ou à la propriété du navire lorsqu’elles ont saisi le navire.

Mais la reconnaissance par l’Iran du fait qu’il était propriétaire du navire et la probabilité que sa cargaison soit également iranienne ont établi un lien entre l’incident et un nouvel effort des Etats-Unis d’Amérique visant à mettre un terme à toutes les ventes mondiales de brut iranien. L’Iran décrit cela comme une « guerre économique » illégale.

Les pays européens ont jusqu’ici tenté de paraître neutres dans l’escalade de la confrontation entre Téhéran et Washington, qui a vu les Etats-Unis annuler les frappes aériennes contre l’Iran quelques mois avant l’impact, et les stocks d’uranium enrichi rassemblés à Téhéran interdits par un accord nucléaire de 2015.

Le gouvernement de Gibraltar a déclaré avoir des motifs raisonnables de croire que le Grace 1 transportait du pétrole brut à la raffinerie de Baniyas en Syrie.

« Cette raffinerie est la propriété d’une entité soumise aux sanctions de l’Union européenne contre la Syrie », a déclaré le chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo. « Avec mon consentement, nos agences portuaires et de maintien de l’ordre ont demandé l’aide des Royal Marines pour mener à bien cette opération. »

Un porte-parole du Premier ministre britannique, Theresa May, a salué la décision de Gibraltar.

Un navire des Royal Marines navigue vers le super tanker Grace 1 sur le territoire britannique de Gibraltar.Crédit:AP

L’Espagne, qui conteste la propriété britannique de Gibraltar, a déclaré que l’action avait été déclenchée par une demande des États-Unis à la Grande-Bretagne et semblait avoir eu lieu dans les eaux espagnoles. Le Foreign Office britannique n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’Iran fournit depuis longtemps du pétrole à ses alliés en Syrie, en dépit des sanctions imposées à la Syrie. Ce qui est nouveau, ce sont les sanctions américaines sur l’Iran lui-même, imposées l’année dernière lorsque le président Donald Trump s’est retiré d’un accord qui garantissait l’accès de Téhéran au commerce mondial en contrepartie d’une réduction de son programme nucléaire.

Les sanctions imposées par les États-Unis ont été fortement resserrées depuis le mois de mai, forçant de fait l’Iran à quitter les marchés pétroliers traditionnels et à le rendre désespéré pour des clients alternatifs. L’Iran dépend de plus en plus de sa propre flotte de pétroliers pour transporter tout le pétrole qu’il peut vendre et pour stocker un stock croissant de produits non vendus.

La confrontation entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran s’est intensifiée ces dernières semaines, prenant une dimension militaire après que Washington ait accusé Téhéran d’avoir attaqué des pétroliers dans le Golfe et que l’Iran ait abattu un drone des Etats-Unis d’Amérique. Trump a ordonné des frappes aériennes, mais les a annulées à la dernière minute, affirmant par la suite que trop de personnes seraient mortes.

Vue du super pétrolier Grace 1 près d’un navire de la Royal Marine sur le territoire britannique de Gibraltar.Crédit:AP

Les pays européens se sont opposés à la décision de Trump de sortir de l’accord nucléaire l’année dernière et ont promis d’aider l’Iran à trouver d’autres moyens d’exporter, mais sans grand succès jusqu’à présent.

L’Iran a dit qu’il voulait maintenir l’accord nucléaire en vie mais devait bénéficier des avantages économiques promis. Cette semaine, il a annoncé qu’il avait accumulé plus d’uranium faiblement enrichi que ce que permet l’accord et à partir du 7 juillet, il sera raffiné à une pureté supérieure à celle autorisée.

En restreignant la capacité de l’Iran à transporter du pétrole, les sanctions des Etats-Unis d’Amérique ont étouffé les alliés syriens de Téhéran, provoquant des pénuries de carburant dans les zones contrôlées par le gouvernement. En mai, la Syrie a reçu son premier pétrole étranger depuis six mois avec l’arrivée de deux cargaisons, l’une en provenance d’Iran, a déclaré une source à l’époque.

Plus tôt cette année, Reuters a révélé que le Grace 1 était l’un des quatre pétroliers impliqués dans le transport de mazout iranien à Singapour et en Chine, en violation des sanctions des Etats-Unis d’Amérique.

Le pétrolier de 300 000 tonnes est enregistré comme étant géré par la société IShips Management Pte Ltd., basée à Singapour. Reuters n’a pas pu entrer en contact avec la société pour obtenir ses commentaires.

En décembre, il a été documenté qu’il chargeait du mazout dans le port irakien de Bassorah, bien que Bassorah ne l’ait pas indiqué comme étant au port et que son système de suivi ait été désactivé. Le pétrolier a reparu sur les cartes de suivi près du port iranien de Bandar Assalyeh, complètement chargé.

Homayoun Falakshahi, analyste principal chez Kpler, une entreprise londonienne spécialisée dans les données énergétiques, a déclaré à Reuters que le navire avait chargé du brut iranien à la mi-avril depuis le port d’exportation iranien de Kharg Island.

Une source de renseignements maritimes a déclaré que le navire aurait peut-être parcouru l’Afrique pour éviter le canal de Suez, où un aussi gros pétrolier aurait dû décharger sa cargaison et la remplir après son passage, l’exposant à un risque de saisie.

