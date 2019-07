Trump force l’Iran à suivre l’exemple dangereux de la Corée du Nord

Par Amy Goodman et Denis Moynihan

« Axis of Evil » est apparu pour la première fois dans le discours sur l’état de l’Union de l’ancien président George W. Bush en janvier 2002, décrivant l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord plusieurs mois après les attentats du 11 septembre. Quatorze mois après le discours, les États-Unis d’Amérique ont envahi l’Irak. Les Etats-Unis d’Amérique y restent en guerre 16 ans plus tard.

Maintenant, le président Donald Trump menace l’Iran de « l’effacement » pendant qu’il visite et prie sous les douches en l’honneur du dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong Un. Pourquoi le traitement différent de ces deux pays restants dans «l’axe du mal»? C’est simple: on estime que la Corée du Nord dispose de 20 à 60 têtes nucléaires et des missiles pour les lancer, et l’Iran manque d’armes nucléaires. La leçon est douloureusement claire: pour éviter une guerre dévastatrice avec les États-Unis d’Amérique, développez les armes nucléaires comme moyen de dissuasion.

En dépit de ce que de nombreux critiques de Trump disent, y compris de nombreux candidats à la présidence démocrate, la brève réunion de Trump avec le dictateur nord-coréen la semaine dernière était une bonne chose. La diplomatie vaut mieux que la guerre. Une guerre avec la Corée du Nord serait catastrophique. Joe Cirincione, président du Ploughshares Fund, qui travaille dans le monde entier pour réduire les dangers posés par les armes nucléaires, a déclaré à CNN en 2017: « Vous frappez la Corée du Nord, ils vont riposter, et ils disposent d’un arsenal conventionnel frontière qui pourrait dévaster à Séoul. […] On estime que des centaines de milliers de Sud-Coréens mourraient au cours des premières heures de combat – de l’artillerie à la roquette, en passant par des missiles à courte portée – et si cette guerre passait au niveau nucléaire, des dizaines de des millions de victimes. »

Ce ne sont que les décès prévus en Corée du Sud. Ajoutez des frappes nucléaires potentielles au Japon, à Hawaii et peut-être au territoire continental des Etats-Unis d’Amérique, et le nombre de victimes devient inimaginable.

Nous devrions être reconnaissants que Trump poursuive les négociations avec la Corée du Nord. Nous devrions le féliciter d’avoir été le premier président des Etats-Unis d’Amérique a les pieds en Corée du Nord la semaine dernière.

John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Trump, est un opposant à ce dialogue. Alors que Trump était dans les Corées la semaine dernière, Bolton a été envoyé au loin, en Mongolie. Après que le New York Times ait annoncé que Trump envisageait d’accepter un gel nucléaire nord-coréen, par opposition à une dénucléarisation complète, Bolton a tweeté: «Ni le personnel du CNS ni moi-même n’avons discuté ni entendu parler de la volonté de NK de se préparer à un gel nucléaire.»

Bolton et le secrétaire d’État Mike Pompeo sont également largement reconnus comme étant favorables à un conflit militaire avec l’Iran. L’Iran a récemment abattu un drone espion des Etats-Unis d’Amérique sans pilote, affirmant avoir pénétré dans l’espace aérien iranien. Trump a ordonné une frappe militaire en guise de représailles, puis l’a annulée dans les dernières minutes.

Trump devrait être condamné pour avoir lancé l’attaque, mais applaudi pour l’avoir avorté. La guerre avec l’Iran serait incroyablement destructrice de la part de toutes les parties et se propagerait probablement dans tout le Moyen-Orient. Si cela devait se produire, prévient le Bulletin des scientifiques atomiques, Trump pourrait très probablement ordonner l’utilisation d’armes nucléaires dites tactiques contre l’Iran. [Qu’auraient fait la Russie et la Chine se sachant dans le viseur des prédateurs en tant que prochaines victimes ? – MIRASTNEWS].

Au milieu de cette poudrière géopolitique, l’administration Trump tente de fournir la technologie nucléaire à l’Arabie saoudite, un antagoniste clé de l’Iran. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman n’a pas exclu l’utilisation des centrales nucléaires qu’il espère acheter pour développer des armes nucléaires.

L’opposition bipartite du Congrès à l’accord nucléaire saoudien s’intensifie, non seulement à cause du danger de prolifération des armes nucléaires, mais également à cause du bombardement incessant du Yémen par l’Arabie saoudite, qui a provoqué la plus grande crise humanitaire dans le monde aujourd’hui et de son assassinat brutal du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi. Un membre du Congrès démocrate de Californie, Brad Sherman, a déclaré à Arms Control Today: «Si un gouvernement en qui vous ne pouvez avoir confiance avec une scie à métaux, vous ne devriez pas lui faire confiance avec les armes nucléaires.»

Une autre préoccupation du Congrès est le conflit d’intérêts potentiel du conseiller et du gendre de Trump, Jared Kushner. L’entreprise familiale de Kushner a reçu un renflouement massif l’année dernière d’un fonds de couverture appelé Brookfield Asset Management. BAM est également propriétaire de Westinghouse Electric, qui tirerait profit des ventes de centrales nucléaires en Arabie saoudite. La forte relation personnelle de Kushner avec le prince héritier saoudien est bien connue.

Alors que les États-Unis d’Amérique se préparent ouvertement à une guerre avec l’Iran, tout en cherchant activement à doter l’Arabie saoudite de la technologie nécessaire pour développer ses propres armes nucléaires, n’est-il pas étonnant que l’Iran vienne d’annoncer qu’il va commencer à recueillir et à enrichir de l’uranium? L’Iran avait adhéré aux termes de son accord nucléaire multilatéral, même après que Trump eut retiré les États-Unis d’Amérique de l’accord.

Le président Trump force l’Iran à suivre la voie empruntée par la Corée du Nord: construire un arsenal nucléaire dissuasif ou être détruit. Nous avons besoin d’une réponse populaire à l’échelle mondiale pour mettre un terme à cette nouvelle course aux armements nucléaires avant qu’elle n’aille plus loin.

