Après les infrastructures de fabrication, le Vietnam investit dans les infrastructures humaines

L’une des conséquences de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est l’alignement accéléré de la chaîne d’approvisionnement mondiale sur de nombreux biens échangeables – allant des vêtements à faible intensité de main-d’œuvre à forte main-d’œuvre à des produits électroniques relativement à la pointe de la technologie.

La production s’éloigne de la Chine, l’ancienne «usine du monde», pour se rapprocher des pays à faibles coûts situés à proximité en dehors de la zone de guerre commerciale. Au cours des quatre premiers mois de 2019, les exportations chinoises vers les États-Unis d’Amérique ont chuté de près de 14% par rapport à la même période en 2018, alors que la hausse la plus notable de leurs exportations vers les Etats-Unis d’Amérique a été celle du Vietnam. Les exportations du petit pays asiatique aux États-Unis d’Amérique ont augmenté de 40% au cours de la période de quatre mois de cette année.

Si cette tendance des exportations vers les Etats-Unis d’Amérique se poursuit, le Vietnam deviendra probablement le septième plus grand exportateur vers les États-Unis d’Amérique d’ici la fin de l’année, devançant ainsi le Royaume-Uni.

La chaîne d’approvisionnement mondiale en mutation a également entraîné un record d’investissement direct étranger (IDE) au Vietnam. Les dernières données de l’Agence vietnamienne pour les investissements étrangers (FIA) montrent que le pays a attiré 16,74 milliards de dollars en IDE au cours des cinq premiers mois de l’année, soit une augmentation de près de 70% par rapport à l’année précédente. Près des trois quarts de l’investissement sont dans le secteur manufacturier, ce qui contribue à atténuer le problème de l’emploi au Vietnam. Le pays compte 60% de la population en âge de travailler.

La Banque asiatique de développement estime que la croissance économique du Vietnam bénéficiera davantage de la migration dans la chaîne logistique mondiale si les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis d’Amérique persistent. Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam pourrait gagner 2% sur trois ans, en plus du taux de croissance prévu, si la tendance se maintenait. Le taux de croissance du produit intérieur brut du pays, de 6,71% au premier trimestre de cette année, devrait déjà être en hausse, dépassant les 6,8% au deuxième trimestre. Cette performance économique pourrait à nouveau faire du Vietnam l’économie la plus performante des six principaux pays de l’Asean.

Le succès remporté par le Vietnam en matière d’investissement direct étranger (IDE) et de transformation d’une économie parmi les plus pauvres du monde en une économie à revenu intermédiaire a beaucoup attiré l’attention. Bien que son histoire à succès ne soit pas comparable à celle de la Chine, l’expérience du pays ressemble beaucoup à celle de la Chine. Les deux pays ont beaucoup investi dans les infrastructures physiques et le capital humain. On dit souvent que le Vietnam est un bon élève de la réforme économique chinoise même s’il est plus en contradiction avec le géant économique des autres régions.

Dans un rapport de la BAD en 2017, il a été mentionné que le Vietnam avait consacré près de 6% de son PIB à l’infrastructure au cours des dernières années, ce qui est bien supérieur aux 2 à 3% dépensés par les autres grands pays de l’ASEAN. L’investissement plus important dans l’infrastructure physique a permis de réduire les coûts d’exploitation et de faciliter l’entrée d’IDE.

L’administration indonésienne de Jokowi et le gouvernement philippin de Duterte ont tous deux pris conscience de l’importance des infrastructures matérielles et prennent actuellement des mesures pour renforcer les investissements de leurs pays en infrastructures. Cependant, c’est l’avantage des Vietnamiens qui leur a permis de tirer parti de la migration de la chaîne logistique mondiale.

Outre la contribution des infrastructures matérielles à son développement économique, les réalisations du Vietnam en matière d’éducation ont également attiré l’attention de la communauté internationale. Sa performance est illustrée par son taux élevé d’achèvement du primaire de plus de 97% et son taux élevé de scolarisation dans le secondaire de plus de 95%.

Le plus frappant est sa performance dans le PISA 2015 (Programme d’évaluation internationale des étudiants), une étude mondiale réalisée par l’OCDE dans 70 pays sur les résultats scolaires des élèves de 15 ans en mathématiques, en sciences et en lecture. Le Vietnam s’est classé 22ème en mathématiques, 8ème en sciences et 30ème en lecture. Son score composite de 502,3 place le pays au numéro 20 sur 70 pays participants. Bien que sa performance soit inférieure à celle des pays ou territoires développés de l’Asie de l’Est occupant sept des dix premières places, elle se situe au-dessus de la moyenne des pays membres de l’OCDE de 493 et ​​devant les États-Unis d’Amérique, qui se classent 31ème avec une moyenne de 487,70. Il a également devancé son voisin beaucoup plus riche, la Thaïlande, qui a pris la 55ème place avec 415 points et son compatriote membre de l’Asean, l’Indonésie, qui s’est classé 62ème avec un score de 395,30.

L’évaluation PISA 2015 a attiré 540 000 étudiants représentant 29 millions d’étudiants de 70 pays. Cela reflétait bien la capacité d’un pays d’étudier à 15 ans, l’âge de fin du premier cycle du secondaire et un tournant dans la carrière des étudiants qui décideraient de poursuivre leurs études dans un lycée ou un établissement technique axé sur l’emploi.

Une excellente performance PISA est un bon indicateur de l’offre de capital humain dans la chaîne d’approvisionnement mondiale à faible valeur ajoutée, ainsi que de la future transformation économique à plus forte valeur ajoutée. Le Japon, la Chine et les quatre anciens tigres économiques asiatiques figurent tous parmi les 10 premiers acteurs du programme PISA.

Les Philippines ont rejoint l’évaluation PISA 2018 pour la première fois l’année dernière et les résultats seront publiés début décembre de cette année. C’est une excellente occasion pour le pays d’évaluer les compétences nécessaires en mathématiques, en sciences et en lecture de la population étudiante générale. Les éducateurs et le secteur privé devraient surveiller le résultat et mettre au point des mesures pour améliorer les performances des élèves. La préparation d’une main-d’œuvre intelligente est un élément essentiel pour attirer les investissements.

Commentaire de l’IDSI: La semaine dernière, le secrétaire de cabinet du président Rodrigo Duterte, ainsi que le secrétaire aux finances Sonny Dominguez et le sous-secrétaire aux finances Karl Chua ont présenté au sommet de Sulong Pilipinas ce que tout le monde national des affaires savait déjà: nous faisons beaucoup de choses justes – malgré ce que disent les critiques d’hyperactif – aboutissant à une pauvreté et à un taux de chômage sans précédent, à des taux de croissance record pour l’économie philippine, à la pleine capacité de production de produits agroalimentaires produits localement, à une inflation maîtrisée, à des niveaux sans précédent de services sociaux tels que la gratuité de l’éducation, l’irrigation gratuite et les services de santé ajoutés.

Une situation exceptionnelle a été signalée: pour la première fois depuis des décennies, l’augmentation des revenus et des dépenses est affectée à des projets d’infrastructure majeurs sans précédent, tels que les voies ferrées, les ports, les aéroports et la numérisation des services sociaux.

Nous sommes sur la bonne voie, même si le Vietnam est en avance pour tirer parti de la guerre commerciale entre les États-Unis d’Amérique et la Chine. Mais notre gouvernement ne peut faire que beaucoup, de sorte que chaque Philippin doit faire sa part en utilisant la nouvelle infrastructure en plein essor pour la productivité organisée, l’entreprise et l’innovation dans tous les domaines, pas seulement pour la consommation et le divertissement.

