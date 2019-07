La Chine doit dissiper les craintes de piège de la dette dans ses relations avec l’Afrique

La Chine a aidé à financer le chemin de fer standard du Kenya (SGR), qui fournit une liaison à grande vitesse entre Mombasa et Nairobi afin de faciliter l’importation et l’exportation de marchandises. Photo: Bloomberg

Le vrai visage de la dette africaine et de ses vrais prédateurs !

Il est dans l’intérêt de Pékin d’aider à renforcer le commerce et les voies d’approvisionnement dans les régions en développement du monde et il a tout à perdre en appauvrissant les nations

Les accusations à l’Occident selon lesquelles Pékin tente de piéger des pays africains avec des projets d’infrastructures et des prêts n’ont aucun sens. En appauvrissant les pays, la Chine a tout à perdre pour contrer les droits de douane, les restrictions et les interdictions commerciales imposés aux entreprises chinoises par les États-Unis d’Amérique et leurs alliés. Aider à stimuler et à renforcer le commerce et les voies d’approvisionnement dans les régions en développement du monde est à son avantage et il n’y a aucune preuve d’intention contraire. La Chine a intérêt à ce que la croissance de l’Afrique soit durable et stable.

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a exprimé ce sentiment aux dirigeants africains lors d’une conférence à Pékin le mois dernier. Les responsables et les entreprises chinois ne sont que trop conscients des critiques formulées à l’encontre de l’Initiative Ceintures et routes et sont désireux de dissiper les idées fausses. L’administration du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump s’est efforcée de discréditer les ambitieux projets d’infrastructure et de développement et de saper les relations de la Chine avec les pays participants. Naturellement, lors de la réunion, Pékin s’est attaché à mettre davantage l’accent sur la durabilité et à rechercher une participation plus large du secteur privé et des partenariats dans ce qu’il finance en Afrique.

À l’heure où la mondialisation et les relations multilatérales sont menacées, l’Afrique a besoin de telles assurances. Les relations avec la Chine reposent depuis des décennies sur l’égalité et les avantages mutuels, et la ceinture et la route ont été formulées dans cet esprit. Les affirmations selon lesquelles l’aide et les prêts chinois sont structurés de telle sorte qu’elles conduisent à l’endettement et obligent les nations à se plier aux exigences de Pékin émanent ironiquement d’anciennes puissances coloniales ou, comme dans le cas des Etats-Unis d’Amérique, d’un pays intéressé désireux de rompre alliances géopolitiques.

L’Afrique dans son ensemble a un niveau élevé de dette; alors que le plafond accepté de la dette des pays en développement par rapport au produit intérieur brut est de 40%, celui du continent est de 50%. Même si la Chine a intensifié ses échanges commerciaux et ses investissements, ses prêts ne représentent que 5%. L’Angola, l’un des 54 pays d’Afrique, ne dispose pas de prêts en Chine supérieurs à ceux d’autres pays.

L’année dernière, le président Xi Jinping avait promis une aide, des investissements et des prêts de 60 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique pour des projets africains, soit un montant équivalent à celui de 2015. Pékin a reconnu que la ceinture et la route nécessitaient davantage de transparence et de flexibilité. L’Afrique est maintenant un marché important pour le commerce et les investissements. Huawei et d’autres entreprises technologiques chinoises bloquées par les gouvernements occidentaux pour des raisons de sécurité nationale non fondées en sont très conscientes; leurs solutions de télécommunications et techniques de haute qualité et rentables sont vivement recherchées.

Certains sondages montrent que les Africains ont une attitude favorable à l’égard de la Chine, mais ils suscitent également des inquiétudes. Pékin doit être attentive aux préoccupations et ne jamais tenir les circonstances pour acquises.

