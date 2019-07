Le séisme pour faire de Los Angeles une zone morte radioactive

Sismographe

Si le séisme de 7,1 de vendredi et les autres secousses sismiques en cours avaient touché moins de 200 miles au nord-ouest de Ridgecrest / China Lake, dix millions de personnes à Los Angeles seraient désormais sous un nuage apocalyptique, leurs vies et celles de l’État et de la nation dans une ruine radioactive.

Le bilan humain probable serait de plusieurs millions. La perte de propriété probable serait dans les milliards de dollars. Les dommages à long terme causés à l’approvisionnement en nourriture de notre espèce, aux systèmes de soutien écologique et à l’économie à long terme iraient bien au-delà de tout calcul significatif. La menace pour la capacité de la race humaine à survivre sur cette planète serait extrêmement importante.

Les deux réacteurs atomiques fissurés, fragilisés, sous-entretenus, non réglementés, non assurés et non inspectés de Diablo Canyon, près de San Luis Obispo, seraient une ruine radioactive en ébullition.

Leurs noyaux se fondraient dans le sol. Des explosions d’hydrogène provoqueraient une explosion mortelle sur le site. Un ou les deux noyaux fondus auraient brûlé dans la terre et touché les eaux souterraines ou océaniques, provoquant des explosions de vapeur massives avec des impacts physiques dans la région d’Hiroshima et de Nagasaki. Les énormes nuages ​​enverraient dans l’air des isotopes radioactifs meurtriers qui empoisonneraient en permanence la terre, les océans, l’air « et feraient le tour du monde encore et encore, remplissant les poumons de milliards d’êtres vivants avec les poisons les plus puissants jamais créés par l’homme.

En 2010, des canalisations de gaz mal entretenues gérées par Pacific Gas & Electric ont fait sauter un quartier de San Bruno, faisant huit morts. Les lignes électriques mal entretenues de PG & E ont permis de chauffer une grande partie du nord de la Californie, faisant 80 victimes et incinérant plus de 10 000 structures.

Maintenant en faillite, avec son troisième président en deux ans, PG & E n’est absolument pas qualifié pour faire fonctionner deux grands, vieux, réacteurs atomiques obsolètes et en ruine, entourés de failles sismiques. Au moins une douzaine de défauts ont été identifiés dans un petit rayon autour des réacteurs. Les cœurs des réacteurs sont à moins de cinquante kilomètres de la faille de San Andreas, soit moins de la moitié de la distance qui séparait Fukushima Daiichi de l’épicentre qui a détruit quatre réacteurs.

Diablo ne peut pas résister à un séisme de magnitude inférieure à 200 milles. En 2014, Associated Press a rapporté que le Dr. Michael Peck, inspecteur de site de la Commission de réglementation nucléaire à Diablo, avait averti que les deux réacteurs devraient être fermés car ils ne pouvaient pas résister à un choc sismique comme celui qui vient de se produire. Le CNRC a tenté d’enterrer le rapport de Peck. Ils ont attaqué ses découvertes, puis l’ont envoyé au Tennessee. Il n’est plus à la Commission.

Toutes les catastrophes majeures de réacteurs sont venues avec des alertes rapides. Un accident survenu en 1978 dans le réacteur Davis-Besse de l’Ohio a présidé au désastre de 1979 à Three Mile Island. Les réalités étaient cachées et TMI émettait des radiations qui ont tué massivement les habitants et les animaux locaux.

Les responsables soviétiques savaient que le mécanisme d’arrêt d’urgence à Tchernobyl pourrait provoquer une explosion, mais ils l’ont gardé secret. L’unité quatre a explosé au moment où les tiges destinées à l’éteindre ont été déployées.

Des décennies avant que la catastrophe ne se produise à Fukushima Daiichi, des millions de citoyens japonais ont manifesté pour exiger que les réacteurs atomiques NE soient PAS construits dans une zone criblée de lignes de faille, lavée par les tsunamis.

En Californie, dix mille citoyens ont été arrêtés pour réclamer la même chose. Les propriétaires de Diablo ont caché l’existence de la faille Hosgri à seulement trois kilomètres du site. Depuis, une douzaine de lignes de faille proches ont été trouvées, capables de délivrer des chocs comme ceux qui secouent Ridgecrest. Aucune amélioration structurelle significative n’a été apportée pour traiter les nouvelles lignes de faille.

La série vraiment horrifiante de HBO sur Tchernobyl, qui figure actuellement en tête de tous les palmarès historiques, ne montre qu’un petit échantillon de la mort et des destructions horribles que peuvent causer la corruption et la négligence officielles.

À l’instar des apparatchiks soviétiques, l’État de Californie a refusé de mener des enquêtes indépendantes sur le statut physique des deux réacteurs Diablo. Il a refusé de tenir des audiences publiques sur les avertissements du Dr Peck selon lesquels ils ne pourraient pas résister à des secousses sismiques comme celles que l’on vit actuellement si dangereusement à proximité. S’il existe des plans réalistes d’évacuation de Los Angeles et d’autres zones sous le vent lors de la fusion / explosion de réacteurs, des auditions à ce sujet n’ont pas encore eu lieu.

À la suite des explosions de 2011 à Fukushima, le personnel du CNRC a élaboré des réformes critiques pour les réacteurs des Etats-Unis d’Amérique, y compris Diablo. Mais la Commission a tué les règlements proposés. Rien d’important n’a donc été fait pour améliorer la sécurité de deux réacteurs côtiers situés au vent de dix millions de personnes entourés de failles sismiques dans une zone de tsunami comme celle où les quatre réacteurs de Fukushima ont déjà explosé.

Il n’y a pas d’excuses. Ces chocs sismiques ne cesseront jamais. La fermeture de Diablo est prévue pour 2024 et 2025. Toutefois, les progrès considérables réalisés dans les domaines de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire, des batteries et de l’efficacité ont déjà rendu inutile l’utilisation de l’énergie nucléaire. Une pétition demandant au gouverneur Newsom et à l’État de mener une enquête indépendante sur la capacité de Diablo à fonctionner en toute sécurité est disponible sur www.solartopia.org.

Cette pétition a commencé à circuler avant ces derniers tremblements de terre. La poursuite de l’exploitation de ces deux réacteurs a maintenant atteint un tout nouveau niveau de folie apocalyptique.

