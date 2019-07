Le système de traitement du cancer par ions lourds mis au point par la Chine sera opérationnel

LANZHOU, 5 juillet – Un système de traitement du cancer par ions lourds mis au point par des chercheurs chinois sera bientôt mis en service dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, ont annoncé des chercheurs.

Le système sera utilisé dans un hôpital de Lanzhou, capitale du Gansu, principalement dédié au traitement des patients atteints de cancer grâce à la technologie des accélérateurs à ions lourds.

Les traitements du cancer utilisant des accélérateurs à ions lourds peuvent bombarder une cible avec des électrons de haute énergie pour tuer les cellules cancéreuses.

Comparé à la thérapie traditionnelle telle que la radiothérapie, le traitement par ions lourds est considéré comme ayant des propriétés plus équilibrées avec moins de radiation sur les cellules saines. La période de traitement est plus courte et la thérapie pourrait contrôler plus efficacement les cellules cancéreuses, selon Wang Xiaohu, directeur adjoint de l’Hôpital provincial du cancer de Gansu.

Des chercheurs de l’Institut de physique moderne de l’Académie chinoise des sciences ont entamé des recherches fondamentales sur la technologie en 1993 et ​​mis au point des accélérateurs en 2015.

Un rapport publié par le Centre national du cancer en 2017 a montré que la Chine compte près de 25% des nouveaux cas de cancer dans le monde, avec 10 000 patients supplémentaires ajoutés chaque jour. Chaque année, il y a deux millions de décès dus au cancer. Les cancers du poumon, du sein et de l’estomac sont les types les plus courants.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Xinhua