Le système d’exploitation Android de Huawei pourrait se lancer parallèlement au Mate 30 Pro

Nous savons depuis longtemps que Huawei fonctionne sur ses propres systèmes d’exploitation, qui pourraient être utilisés sur des appareils si elle devait remplacer Android et Windows. Ce scénario s’est déroulé il y a quelques semaines lorsque l’administration Trump a placé le plus grand fournisseur de smartphones de Chine sur une liste noire qui l’empêche d’importer une technologie fabriquée aux Etats-Unis d’Amérique, qu’il s’agisse de logiciels ou de matériel.

Peu de temps après, nous avons appris que Huawei utiliserait Android pour son système d’exploitation mobile. Seule une version dépouillée de tout ce que les fans d’Android adorent – cela signifie qu’il n’y a pas de Google Play ni d’autres applications Google dans Android de Huawei. Ensuite, Huawei a déposé une marque “HongMeng” dans plusieurs pays, ce qui semble être le nom de son système d’exploitation. Il semble que HongMeng arrive bientôt.

Un rapport de Huawei Central indique que Huawei invite les gens à tester son système d’exploitation sur un nouvel appareil qui pourrait être un téléphone Huawei Mate 30. C’est ce qu’a déclaré une personne au courant qui aurait également ajouté que Huawei prévoyait de libérer Hongmeng aux côtés des téléphones Mate 30.

Huawei devrait lancer la série Mate 30, notamment le modèle haut de gamme Pro apparu dans plusieurs fuites jusqu’à présent, en octobre et novembre. La date de lancement n’a pas encore été dévoilée, mais Huawei n’est autorisée à traiter avec les sociétésdes Etats-Unis d’Amérique qu’à la mi-août, date d’expiration du délai de trois mois. C’est, bien sûr, à moins que Trump ne révoque l’interdiction. Il a déclaré il y a quelques jours que Huawei serait autorisée à traiter avec certaines entreprises de technologie, mais aucun changement officiel n’a été apporté à cet égard.

Le Mate 30, quant à lui, est le deuxième produit phare de l’année pour Huawei, sans compter le Mate X repliable, qui constituera pour le moment un produit de niche. Ne pas lancer le Mate 30 parce qu’il n’existe aucun système d’exploitation disponible serait un désastre pour Huawei. C’est là que Hongmeng est utile.

Mais, comme je l’ai déjà dit précédemment, l’Android de Huawei sera quelque chose que les utilisateurs d’Android inconditionnels des marchés internationaux ne voudront pas. Un Mate 30 Pro basé sur Hongmeng pourrait toutefois fonctionner en Chine, où Google n’a pas de présence officielle.

La technologie chute étant donné que Samsung souligne l’impact de l’interdiction pour Huawei sur la lutte contre le commerce – Tech Roundup

Les actions des sociétés de technologie ont ralenti étant donné que l’un des plus grands fabricants de puces au monde a averti qu’il ressentait toujours les répercussions des affrontements entre les États-Unis d’Amérique et la Chine. Samsung Electronics a déclaré s’attendre à une baisse de 56% de son bénéfice d’exploitation au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, du fait de la faiblesse de la demande de puces mémoire et des retombées du conflit commercial entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine qui ont pesé sur la croissance. La société chinoise Huawei Technologies a contesté les conclusions d’une entreprise de cybersécurité des Etats-Unis d’Amérique selon lesquelles ses équipements sont beaucoup plus susceptibles de contenir des « vulnérabilités » que les équipements de sociétés concurrentes, caractérisant l’analyse comme incomplète et inexacte. Le rapport de la société finlandaise dans l’État de l’Ohio était censé étayer l’affirmation de l’administration Trump selon laquelle Huawei exposait les sociétés de technologie des Etats-Unis d’Amérique à des risques de sécurité. Les États-Unis d’Amérique ont répondu aux affirmations de Huawei devant le tribunal selon lesquelles ils ne disposaient d’aucun motif de sécurité nationale pour cibler la société, affirmant qu’ils avaient depuis longtemps exprimé leurs préoccupations quant à la menace posée par la technologie de Huawei. L’indice PHLX Semiconductor, décrit par les stratèges comme la ligne de front de la bataille entre les États-Unis d’Amérique et la Chine sur le rôle de Huawei Technologies dans la chaîne logistique mondiale, s’est retiré vendredi. Le régulateur britannique de la concurrence examine actuellement l’investissement d’Amazon.com dans Deliveroo, une entreprise britannique spécialisée dans la distribution de produits alimentaires, alors que l’expansion des géants de la Silicon Valley accroît les inquiétudes en matière d’antitrust sur les marchés du monde entier.

Les actions baissent mais récupèrent de la récession post-électorale

Reprise en cours: sur la base des 300 plus grandes sociétés de Bursa Malaysia, des études ont montré que les sociétés cotées en bourse se remettaient de la chute des cours des actions depuis la 14e élection générale tenue en mai dernier. – AP

La première moitié de l’année a été mouvementée, c’est le moins qu’on puisse dire. Face aux pressions extérieures exercées par une guerre commerciale entre les États-Unis d’Amérique et la Chine et influant sur les actions du monde entier, de nombreux marchés ont ressenti le poids de l’incertitude.

Ce n’était pas différent pour la Malaisie, qui avait déjà été étiquetée comme le marché boursier le moins performant en Asie. Les bénéfices décevants des entreprises et le ralentissement de la croissance économique ont aggravé la pression ressentie sur les actions, mais la performance globale du marché ne se reflète pas dans la représentation plus étroite des entreprises.

Sur la base des 300 plus grandes entreprises de Bursa Malaysia, des études ont montré que les entreprises cotées en bourse avaient surmonté la chute des cours de leurs actions depuis la 14ème élection générale en mai dernier.

Au cours des six derniers mois, la capitalisation boursière totale des 300 plus grandes sociétés de Bursa Malaysia a augmenté de 38,3 milliards de RMB, ou 2,4%. Le FBM KLCI au cours de cette période a chuté de 1,1%. La recherche a également révélé que les principaux gagnants de cette période étaient les sociétés de télécommunications et les sociétés de construction.

Axiata Group Bhd, Telekom Malaysia Bhd et Digi.Com Bhd ont dépassé les trois gagnants avec un gain total de 18,9 milliards de RMB, alors que le secteur des télécommunications se remettait de la pression précoce provoquée par l’appel du gouvernement à réduire les prix du haut débit.

Les prix des actions d’Axii et Digi ont également été relevés par l’annonce selon laquelle Axiata et Telenor étaient sur le point de fusionner leurs actifs de télécommunications dans la plupart des pays dans lesquels ils opèrent.

Les actions du secteur de la construction ont connu une reprise de leurs prix en raison de la décision du nouveau gouvernement de Pakatan Harapan de rétablir et de relancer certains des méga-projets tels que Bandar Malaysia, le lien de la voie ferrée de la côte est (ECRL) et l’autoroute Pan-Borneo.

La récente acquisition de 51% et l’offre publique ultérieure obligatoire par YTL Cement Bhd des actions de Lafarge Malaysia Bhd à 3,75 livres sterling par action, soit une prime de 107% par rapport au prix de son action de 1,81 RM au 31 décembre 2018, ont également stimulé l’intérêt des investisseurs pour certaines des actions de matériaux de construction et de construction dégradés. Les sociétés pétrochimiques et les banques ont été les principales perdantes des six premiers mois.

Le recul du cours de l’action du Groupe Petronas Chemicals Bhd est principalement imputable à la baisse de son bénéfice après impôts et revenus au cours du premier trimestre de son exercice en cours, qui ont respectivement chuté de 38% et 18%. La baisse est due à la baisse de la demande mondiale pour ses produits résultant de la guerre commerciale en cours.

Les trois plus grandes banques du pays – Malayan Banking Bhd, Public Bank Bhd et CIMB Group Holdings Bhd – ont enregistré une perte combinée de 17 milliards de RM, soit 6,6% de leur capitalisation boursière, les étrangers ont continué à vendre les actions de ces banques onéreuses à forte capitalisation par crainte d’un ralentissement de la croissance des prêts.

De son côté, RHB Bank Bhd a réussi à obtenir une augmentation de sa valeur de marché de 1,2 milliard de RMB, soit une hausse de 5,7% en raison de sa valorisation bon marché, qui a amené les investisseurs à accumuler ses actions.

