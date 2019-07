Les tremblements de terre assomment la Station China Lake d’armes aériennes navales. Évacuation du personnel non essentiel

La base massive de la Marine à China Lake, en Californie, a ordonné l’évacuation du personnel non essentiel après les récents séismes qui ont rendu l’installation « incapable de mission », indique un message publié sur la page Facebook de la base.

« Le poste d’armes naval China Lake réagit à un séisme de magnitude 5,0 à 20h16 et à un séisme de 7,1 magnitude à 20h19, heure du Pacifique, ainsi qu’à de multiples répliques cohérentes le 5 juillet, à la suite d’un séisme de magnitude 6,4 et de nombreuses répliques en juillet 4 », dit le message.

« Les équipes de SMAN de China Lake ne sont pas en mesure de mener une mission jusqu’à nouvel ordre; toutefois, les protocoles de sécurité restent en vigueur. La sécurité du personnel est actuellement la plus haute priorité. »

En conséquence, le commandant de la région de la marine sud-ouest a autorisé les membres du service actif non essentiels, les réservistes de forage, les employés civils et les personnes à la charge de l’armée à évacuer vers la base navale du comté de Ventura, en Californie, indique le message.

Le personnel de la base qui évacue peut recevoir plus d’informations en appelant un centre d’appels pour informations sur la famille au 1-844-523-2025.

« L’accès aux SMNA de China Lake reste réservé au personnel essentiel de la mission », indique le message de Facebook. « N’essayez PAS d’accéder à l’installation à moins que vous ne soyez un membre essentiel de la mission. »

Située dans le désert de Mojave à environ 150 km au nord de Los Angeles, la vaste installation couvre plus de 1,1 million d’acres, ce qui est plus grand que l’état de Rhode Island, selon le site Web de la base. L’installation contient 85% des terres utilisées par la Marine pour la recherche, le développement, l’acquisition, la mise à l’essai et l’évaluation de systèmes d’armes.

Jeff Schogol

Traduction: MIRASTNEWS

Source: TASK AND PURPOSE