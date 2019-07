Militarisation de l’espace : L’avion spatial X-37B top secret de l’armée des Etats-Unis d’Amérique repéré en orbite (Photo)

© AP Photo / US Air Force

L’armée de l’air des Etats-Unis d’Amérique n’a guère parlé de son programme X-37B, attirant ainsi l’attention accrue de la communauté des satellites amateurs. La mini-navette X-37B effectue actuellement sa cinquième mission et sa durée prévue en orbite est encore inconnue.

Un astronome néerlandais amateur a finalement photographié le mystérieux avion spatial robotique de l’US Air Force, le Boeing X-37B, après une chasse de plusieurs mois.

Ralf Vandebergh, qui effectue régulièrement des prises de vue rapprochées de vaisseaux spatiaux en orbite terrestre, a déclaré avoir observé le X-37B lors de l’une de ses missions.

Il a déclaré avoir vu l’avion spatial pour la première fois en mai, puis avoir tenté de le capturer à la mi-juin, mais le X-37B semblait avoir échappé à sa vue après avoir changé d’orbite.

« Grâce au réseau d’observateurs de satellite amateur, il a été rapidement retrouvé en orbite et j’ai pu prendre des images les 30 juin et 2 juillet », a écrit le skywatcher, soulignant que lors de la dernière occasion, la sonde était presque au-dessus de sa tête.

Le X-37B, également appelé véhicule de test orbital (OTV), ressemble à une mini-navette spatiale. L’image ne le montre donc pas en détail. « Néanmoins, les images ont réussi au-delà des attentes et montrent même un signe de nez / charge utile / queue ou même plus », a déclaré Vandebergh.

L’avion spatial #OTV5 / #X37B photographié en orbite! Enfin, une image représentant cette mini-navette spatiale qui n’est qu’une fraction de la taille de la véritable navette spatiale. Néanmoins, les images ont réussi au-delà des attentes et montrent même un signe de nez / charge utile / queue ou même plus. pic.twitter.com/Uy7qBCnoif

– Ralf Vandebergh (@ralfvandebergh) Il y a 3 ans 2019 г.

«Compte tenu de cela, les images jointes ont réussi au-delà de toutes les attentes. Nous pouvons reconnaître un peu le nez, la charge utile et la queue de cette mini-navette avec même un signe de moindre détail.»

Mais pourquoi certains sont-ils si enthousiastes à l’idée de repérer un vaisseau spatial?

Le fait est que l’armée des Etats-Unis d’Amérique a été assez secrète à propos de la mission.

Le X-37B OTV est un véhicule de test spatial non habité réutilisable. Son premier vol d’essai a eu lieu en avril 2010.

L’avion spatial fait le tour de la Terre dans l’obscurité depuis plus de 20 mois dans ce qui est devenu le cinquième vol du programme – et sa plus longue mission jusqu’à présent.

Lorsque l’OTV-5 a décollé en septembre 2017 au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9, la seule charge utile révélée par l’US Air Force était l’épandeur thermique à structure intégrée avancée développé par le Laboratoire de recherche de l’US Air Force pour tester des composants électroniques expérimentaux et des caloducs oscillants.

Mais la mission, qui est supervisée par le 3ème escadron d’expérimentation spatiale de la base aérienne Schriever, a suscité la méfiance de certains détracteurs selon lesquels la charge utile de l’engin spatial pourrait être impliquée dans la collecte de renseignements.

Il n’a été détecté en orbite que pour la première fois en 2018 et sa durée de vol prévue n’est toujours pas connue. Les passionnés de l’espace ont émis l’hypothèse que le sixième vol, X-37B OTV-6, pourrait décoller de nouveau en 2019 avec une fusée Atlas V.

