Révélé: C’est ainsi que la Russie pourrait bientôt utiliser son ICBM «Satan» à la retraite

Depuis les années 1970, l’ICBM R-36 et ses dérivés constituent l’épine dorsale des forces de missiles russes. Avec la fin de la guerre froide, les stocks de missiles ont été progressivement réduits conformément aux traités sur les armes. Dans les années à venir, Moscou envisage d’éliminer le R-36 au profit d’un nouveau missile, le RS-28 Sarmat.

Les stocks russes de R-36M2 Voyevoda (désignation SS-18 Satan de l’OTAN) pourraient être convertis à des fins civiles, a annoncé le directeur général de Roscosmos, Dmitry Rogozin.

« Il existe une méthode de récupération connue sous le nom de « sauvetage par lancement « … Nous pourrions facilement adapter [le R-36] à des projets impliquant le lancement de petits engins spatiaux sur des orbites civiles », a déclaré Rogozin au sujet du sort du missile lors d’une visite à l’entreprise de défense de l’usine de construction de machines de Krasnoyarsk samedi.

« La question est en discussion. Cette méthode devrait en particulier être généralisée à tous les missiles retirés du service de combat », a ajouté Rogozin.

Selon le chef de Roscosmos, le concept d’un cycle de vie technologique intégrant l’utilisation après la retraite devrait être introduit délibérément dans les systèmes de missiles russes les plus récents, y compris le Sarmat, un nouveau missile stratégique censé remplacer le R-36 et entrer en service avec les forces de missiles dans deux ans.

Les commentaires de Rogozin n’étaient pas la première fois que les responsables proposaient cette méthode unique de « recyclage » pour la fusée. Un peu plus tôt, des ingénieurs russes avaient proposé de convertir le missile contre les astéroïdes constituant une menace imminente pour la Terre, affirmant que le carburant standard à base d’hydrazine des missiles était parfaitement adapté à la lutte contre de petits objets spatiaux sans préavis.

En 2018, une source à l’agence spatiale russe a déclaré que les armes à la retraite pourraient être utilisées pour lancer des satellites et autres petits engins spatiaux en orbite, les topol ICBM ayant également été envisagés à cette fin.

La Russie et l’Ukraine ont déjà réussi à convertir le R-36 avec le système de fusée Dnepr, capable de lancer des satellites pesant jusqu’à 4 500 kg sur une orbite terrestre basse et des charges utiles pesant jusqu’à 3 200 kg sur l’ISS. Entre 1999 et 2015, le système a été lancé 22 fois au total, avec 21 lancements réussis, plus de 140 satellites de 20 pays ayant été envoyés en orbite.

En mars 2015, dans le contexte de l’effondrement des relations russo-ukrainiennes à la suite du coup d’État de février 2014, les lancements qui ont eu lieu au cosmondrome de Baïkonour, au Kazakhstan, ont été arrêtés. Le programme Dniepr disposait de 150 missiles au total, dont plus de 100 restaient inutilisés après l’annulation du programme.

