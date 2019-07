Surprise en Chine, plus d’avions de patrouille débarquent dans la mer de Chine méridionale

Une grosse affaire.

«Le chef de la défense a déclaré qu’il ferait bientôt une demande officielle d’acquisition de l’aéronef des Etats-Unis d’Amérique», selon un communiqué de presse du gouvernement philippin. L’achat se ferait par le biais du programme Excess Defence Articles Program du gouvernement des États-Unis d’Amérique.

Dans un geste qui ne plaira pas à la Chine, les Philippines envisagent d’acquérir des avions de patrouille maritime à long rayon d’action P-3 des États-Unis d’Amérique.

« Ce sera bien si nous achetons même un P-3 Orion », a déclaré le secrétaire du ministère de la Défense nationale, Delfin Lorenzana. «Pourvu qu’il ait tout son équipement d’origine. Sinon, ce ne sera qu’un autre avion de transport. Nous allons savoir si nous pouvons en avoir un ou deux.»

Lorenzana a déclaré que l’avion de patrouille aiderait les Philippines à surveiller la région. Les Orions seraient « très importants car notre connaissance du domaine sera grandement améliorée », a-t-il déclaré.

(Ceci est apparu en juin 2019.)

« Le chef de la défense a déclaré qu’il ferait bientôt une demande formelle pour l’acquisition de l’avion des Etats-Unis d’Amérique », selon un Communiqué de presse du gouvernement philippin. L’achat se ferait par le biais du programme Excess Defence Articles Program du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

Actuellement, les Philippines ont une capacité de patrouille maritime limitée. La marine philippine dispose de cinq avions de patrouille TC-90 donnés par la marine japonaise en 2017 et 2018. Basé sur le très répandu avion à turbopropulseur civil Beech King Air, le TC-90 a une autonomie d’environ 1 200 miles.

Le Lockheed Martin P-3 Orion se trouve dans une catégorie différente. Basé sur l’avion de ligne Lockheed L-188 Electra, le vénérable Orion est le pilier de la patrouille maritime à longue distance aux États-Unis d’Amérique depuis le début des années 1960. Bien que retraité en faveur du P-8 Poséidon (lui-même basé sur l’avion de ligne Boeing 737), le P-3 peut être équipé de capteurs sophistiqués, de missiles Harpoon, d’armes anti-sous-marines et de mines.

Étant donné les ressources financières limitées du pays, il est tentant de se procurer des avions à long rayon d’action, même si les avions sont âgés, à un prix avantageux. Le programme relatif aux articles de défense excédentaires comprend «les articles appartenant au Ministère de la Défense et à la Garde côtière des Etats-Unis d’Amérique qui n’ont plus besoin d’être et qui sont déclarés excédentaires par les forces armées des Etats-Unis d’Amérique», selon le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. «Cet excédent d’équipement peut être proposé gratuitement ou à prix réduit aux destinataires étrangers éligibles sur la base «tel quel, où qu’il se trouve» à l’appui des objectifs de la sécurité nationale et de la politique étrangère des Etats-Unis d’Amérique.»

Cependant, un obstacle peut être quel genre d’Orions les Philippines vont obtenir. «Il y avait eu beaucoup de sensibilité aux Philippines lors des transferts précédents dans EDA [Excess Defence Articles] concernant le maintien de la technologie d’origine», a déclaré Brian Harding, expert en sécurité asiatique au Center for Strategic and International Studies, basé à Washington. « C’est pourquoi le secrétaire à la Défense, Lorenzana, a déclaré que les P-3 devaient disposer de tout leur équipement pour être utiles. »

Néanmoins, Harding estime que les Orions pour les Philippines « ont beaucoup de sens. »

«Les P-3 compléteraient les avions de surveillance récemment fournis par le Japon et contribueraient à la connaissance du domaine maritime. Ils pourraient aussi potentiellement être utiles sur terre, car les renseignements des P-3 ont été utilisés pendant le siège de Marawi.» (En 2017, les forces militaires philippines ont combattu des rebelles islamistes qui s’étaient emparés de la ville de Marawi.)

Cependant, l’expérience des Philippines avec les avions des Etats-Unis d’Amérique en surplus n’a pas toujours été heureuse. En 1977, Manille a acheté 35 chasseurs F-8 Crusader de la US Navy. Mais un entretien insuffisant a laissé la plupart d’entre eux rouiller et incapables de voler.

Un autre obstacle potentiel pourrait être la Chine, qui pourrait ne pas être satisfaite de la perspective de l’acquisition par les Philippines d’aéronefs à long rayon d’action pouvant desservir les eaux de la mer de Chine méridionale et les îles revendiquées par la Chine et d’autres pays. Harding ne croit toutefois pas que cela posera un problème.

«Il n’est pas controversé que les Philippines soient mieux informées de ce qui se passe dans leurs eaux», a déclaré Harding.

Michael Peck

Michael Peck est un auteur contribuant pour The National Interest. On peut le trouver sur Twitter et Facebook

Image: Reuters

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The National Interest