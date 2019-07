Duterte met en garde les Etats-Unis d’Amérique: « Nous ne pouvons jamais gagner une guerre contre la Chine »

© AP Photo / Bullit Marquez

Pékin contrôle actuellement la grande majorité des îles de la mer de Chine méridionale, qui sont également revendiquées par un certain nombre d’autres pays de la région, notamment Taiwan, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, l’Indonésie et le Brunei. Les Etats-Unis d’Amérique effectuent régulièrement des missions de «liberté de navigation» dans la région.

S’exprimant lors de l’inauguration du centre de traitement du riz Chen Yi Agventures à Alangalang, le président philippin Rodrigo Duterte a mis en garde Washington contre les conséquences possibles d’un conflit avec Pékin sur la mer de Chine méridionale.

«Il y a toujours des Américains qui nous poussent, nous paient […] en me faisant l’hameçon. Selon vous, que sont les Philippins, les vers de terre? Maintenant je dis, vous apportez vos avions, vos bateaux en mer de Chine méridionale. Tirez le premier coup et nous sommes juste derrière vous. Allez-y, allons-nous combattre. Nous avons un pacte RP-US, alors honorons-le. Voulez-vous des ennuis? OK, faisons-le», a déclaré Duterte, faisant référence au traité de défense mutuelle États-Unis d’Amérique-Philippines.

Il a averti que « nous ne pouvons jamais gagner une guerre contre la Chine », exprimant l’espoir que Pékin « n’en ferait pas trop ».

Duterte a également fustigé ses critiques, notamment le juge principal adjoint de la Cour suprême, Antonio Carpio, l’ancien secrétaire aux Affaires étrangères Albert del Rosario et l’ex-médiateur Conchita Carpio Morales pour avoir critiqué sa politique en faveur de la Chine.

« Si la guerre éclate, je les chasserai », a ajouté Duterte.

Au cours des sept derniers mois, Duterte a fait l’objet de nombreuses déclarations controversées au sujet des revendications de Pékin concernant la mer de Chine méridionale.

Aux Philippines, il est souvent critiqué pour ses prétendus retours en arrière après les pressions de la Chine à la suite d’une victoire majeure devant le tribunal maritime international, qui a statué que les revendications de Pékin concernant des îles selon lesquelles le différend concernant les Philippines était sans fondement. La Chine a rejeté la décision de la cour et fait valoir que le tribunal n’avait pas compétence en l’espèce.

À la fin du mois de mai, M. Duterte a exhorté la Chine à participer activement à l’élaboration d’un code de conduite pour les opérations dans les eaux litigieuses de la mer de Chine méridionale, avertissant que « plus cela prend de temps » plus les chances que la région devienne un « point éclair de problèmes ».

Le président philippin a également réitéré ses déclarations antérieures selon lesquelles son pays et lui-même ne sont pas au pouvoir pour influer sur le comportement de la Chine en mer, tout en ajoutant qu’il était « triste et déconcerté » par les actions de Pékin. Il a également mis en doute la légitimité des revendications du pays asiatique sur le territoire, contestées par cinq autres États.

«J’aime la Chine […] mais il nous incombe de demander, « est-il juste qu’un pays revendique tout l’océan?», a déclaré Duterte.

En avril, il a mis en garde la Chine contre des actes hostiles impliquant l’île philippine de Pag-asa, s’engageant à envoyer l’armée à des « missions suicide » pour la défendre.

En novembre, Duterte a mis en garde Washington contre les querelles avec Pékin sur la mer de Chine méridionale, qui aurait déjà été possédée par la Chine.

« La Chine est déjà en possession [de la mer de Chine méridionale]. Elle est maintenant entre leurs mains. Alors pourquoi devez-vous créer des frictions […] qui inciteront la Chine à réagir? C’est une réalité, et l’Amérique et tout le monde devraient se rendre compte que La Chine est là », a déclaré Duterte aux journalistes en marge du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE, ASEAN en anglais) à Singapour.

Outre Pékin, Taïwan, le Vietnam, la Malaisie et les Philippines revendiquent également les îles Spratly et Paracels, qui figurent parmi les territoires les plus fréquemment contestés dans la mer de Chine méridionale. La Chine exerce de facto un contrôle sur les Paracels depuis 1974.

Washington, pour sa part, envoie régulièrement des navires militaires dans la région pour mener des missions dites de «liberté de navigation». Pékin considère ces mouvements comme des « provocations » et a appelé Washington à mettre fin à cette pratique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News