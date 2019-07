Des parlementaires, des chercheurs universitaires et des experts russes et africains, au cours de leurs discussions approfondies pendant la conférence, ont appelé à une augmentation du nombre de bourses d’études et de subventions octroyées par le gouvernement pour la formation de spécialistes pour l’Afrique, comme partie importante du développement et du renforcement de la confiance ainsi que de la compréhension mutuelle dans les relations russo-africaines actuelles.

Lors de la conférence Russie-Afrique, organisée dans le cadre du forum sur le développement international sur le parlementarisme, le président de la Douma d’Etat, Viacheslav Volodin, a été convaincu que la coopération culturelle, éducative et humanitaire pouvait être un domaine tout aussi important à développer et à renforcer les relations russo-africaines actuelles.

Volodin a également suggéré de continuer à discuter de la question de l’harmonisation de la législation dans les domaines scientifique et éducatif et a rappelé que des centaines de milliers d’étudiants africains étudiaient en Union soviétique et en Russie, et que 17 000 étudiants africains, en majorité sous contrat privé, avaient étudié dans la Fédération de Russie.

«Compte tenu de la création de l’Université panafricaine, qui regroupe des universités de premier plan en Afrique, de nouvelles possibilités de coopération avec les grandes universités russes s’ouvrent à nous. Les échanges éducatifs peuvent devenir multilatéraux», a déclaré le président de la Douma. « Il est nécessaire de fournir un soutien législatif aux programmes d’apprentissage du russe, y compris la formation d’enseignants de russe de pays africains. »

Volodin a répété que «le renforcement de tous les aspects des relations avec les pays africains, y compris la coopération humanitaire, commerciale et économique, était désormais la priorité de la Russie. Le développement des relations interparlementaires devrait intensifier la coopération entre la Russie et les pays africains.»

En outre, la vice-présidente de la Douma, Olga Timofeeva, a déclaré à l’auditoire que la représentation africaine était peut-être d’une ampleur sans précédent. Cela prouve que les relations entre la Russie et l’Afrique entrent dans une nouvelle phase et qu’il y aura des interactions fréquentes dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, de la démographie et de la culture en tant que partie intégrante de la future coopération bilatérale.

Selon Timofeeva, les parlementaires russes ont noté que les délégations de pays africains incluent souvent des personnes parlant russe qui ont étudié en Russie. À l’époque soviétique, un grand nombre d’étudiants africains ont reçu une éducation et ont emporté avec eux certains aspects de la culture russe sur le continent. Même maintenant, les parlementaires de différents pays ont été reconnaissants pour l’éducation soviétique, un grand nombre de spécialistes hautement qualifiés, y compris des médecins et des enseignants.

«Aujourd’hui, environ 20 000 étudiants africains étudient ici, mais ils peuvent et devraient être bien plus. Ces liens doivent être renouvelés. L’Afrique et la Russie s’intéressent à cet aspect de la coopération», a-t-elle déclaré.

En Afrique, il existe actuellement sept centres russes de science et de culture: en Égypte, en Zambie, au Maroc, au Congo, en Tanzanie, en Tunisie et en Éthiopie. La Russie est prête à élargir le réseau de ses centres et ses relations humanitaires en général, a-t-elle précisé.

Olga Timofeeva a ajouté «cette interaction dans le domaine de la médecine est prometteuse. En raison du manque d’infrastructures médicales et de spécialistes, le continent africain est devenu une source majeure de tourisme médical sortant. Les Africains souhaitent développer leur propre système de santé.»

Il reste encore de nombreuses questions à se poser: quelles sont les réserves de développement, à quoi doit-on accorder une attention particulière? Quels sont les obstacles et comment les surmonter? Les possibilités de diplomatie parlementaire pourraient être utiles en tant que mécanisme permettant de créer de tels liens humanitaires. Toutes ces questions nécessitent des réponses pragmatiques ou pratiques de la part des parlementaires.

La professeure Irina Abramova, directrice de l’Institut d’études africaines de l’Académie des sciences de Russie, a parlé du rôle de la science dans le développement de la coopération entre la Russie et l’Afrique. Elle a souligné que « sans une avancée technologique majeure en matière d’écologie, de santé et d’éducation, nous ne serons pas en mesure de libérer nos relations de l’impasse et de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés à la fois le peuple russe et les peuples africains ».

Elle a également mis l’accent sur le rôle de l’éducation et de la science universitaire et de la formation de spécialistes pour l’Afrique. Sans aucun doute, Abramova pense qu’en formant des spécialistes, la Russie contribue à l’avenir des citoyens russes et des peuples d’Afrique.

Certains observent cependant que la Russie rentre triomphalement en Afrique. «Après plusieurs années d’intensité décroissante (de connexions), la Russie revient triomphalement sur le continent africain. Et que son retour soit actif, car nos amis russes ont toute une série de propositions dans le cadre de la coopération économique», a déclaré le président de l’Assemblée nationale de Djibouti, Mohamed Ali Houmed.

Il existe également des propositions dans les domaines de l’éducation, du développement des infrastructures, du tourisme et de nombreux autres domaines. Il estime que la Russie devrait continuer à promouvoir ses initiatives dans le domaine de l’éducation avec les pays africains.

Le président du Sénat de la République du Kenya, Kenneth Lusaka, a souligné: «Notre interaction et notre coopération dans le domaine de la culture, de la science et de l’art sont nécessaires pour garantir aux générations futures une vie en paix; cela rend le rôle des parlementaires extrêmement important ici.»

Kenneth Lusaka a remercié la Russie pour son soutien solide dans le domaine de l’éducation et pour les bourses accordées aux étudiants qui ont la possibilité d’étudier en Russie. « Nous avons toujours besoin du soutien de la Russie dans le développement de nouvelles technologies et dans le domaine de l’éducation », a-t-il conclu.

La Zambie espère que la conférence Russie – Afrique aidera la Russie à développer des relations multiformes avec l’ensemble du continent africain. Le président de l’Assemblée nationale de la République de Zambie, Patrick Matibini, a salué les efforts déployés pour développer les relations interparlementaires et a noté que les relations sont toujours « très influentes et vraiment prometteuses ». Matibini a longuement discuté de l’intensification de la coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation, de la médecine, de la technologie et de l’agriculture.

De son côté, Margaret Mensah-Williams, présidente du Conseil national de Namibie, a mis en exergue l’assistance fournie précédemment par la Russie en matière d’éducation, a souligné l’impact du grand nombre de médecins et autres spécialistes de leur pays qui ont étudié à l’époque soviétique et maintenant dans la Fédération de Russie.

Ces efforts louables se sont toujours traduits par un développement accru, a-t-elle déclaré, et ont appelé les autorités russes à maintenir ce niveau appréciable d’assistance socioculturelle et humanitaire aux pays africains.

Le président de l’Assemblée nationale du Mali, Issaka Sidibé, a souligné que l’Afrique devait relever les défis liés aux migrations, à l’éducation et à l’environnement. «Nous, les parlementaires, devrions travailler pour le bénéfice des nationaux. La coopération devrait être renforcée pour éliminer les inégalités», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les décisions de la conférence « sont des avancées très progressives, mais ce qui reste à faire est que la Russie ait besoin de présenter des propositions concrètes qui doivent être poursuivies de manière systématique et avec sérieux, faisant preuve de cohérence et d’engagement ».

«Il est important d’interagir et d’échanger fréquemment des idées et de connaître les expériences différentes d’autres personnes», a déclaré Issaka Sidibé. «Cela contribue à élargir les connaissances et offre la possibilité de se familiariser avec les leçons pratiques nécessaires pour accélérer les changements positifs. Nous attendons avec impatience des relations plus étroites et, surtout, une approche plus raffinée des relations qui, grâce à l’éducation, renforceront l’amitié avec les Africains.»

Le président du Parlement de la République du Zimbabwe, Jacob Mudenda, a déclaré: «La participation à la conférence est une autre occasion de discuter de nombreuses questions, de comparer des positions, de développer des solutions et de donner une impulsion à une coopération accrue, mais il est important de transformer les mots en actions concrètes.»

Il a fait valoir que cela ressortait clairement du grand nombre de délégations africaines invitées à Moscou ces dernières années, marquant un nouveau chapitre pour réactiver les relations avec l’Afrique. Mais l’influence de la Russie pourrait ne pas s’enraciner de si tôt si les déclarations de la conférence ne sont pas mises en œuvre de manière vigoureuse et rapide.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a salué le rôle des législateurs dans la promotion de l’ensemble de la coopération russo-africaine et s’est félicité des mesures prises en vue de l’intensification des contacts entre l’Assemblée fédérale russe et les parlements africains.

Il y avait 38 délégations africaines, 25 au niveau des orateurs et 10 au niveau des vice-présidents, environ 300 parlementaires au total, et 50 autres experts ont assisté à la conférence parlementaire. La conférence parlementaire Russie-Afrique a été un événement marquant dans les relations russo-africaines. Le 24 octobre de cette année, le sommet Russie-Afrique, annoncé pour la première fois par le président russe Vladimir Poutine lors du 10ème sommet du BRICS, aura lieu à Sotchi.

Kester Kenn Klomegah Kester Kenn Klomegah est un chercheur indépendant et un consultant en politique sur les affaires africaines dans la Fédération de Russie et dans l’Union eurasienne. Il a remporté des prix dans les médias pour avoir souligné la diplomatie économique dans la région avec l’Afrique. Actuellement, Klomegah est membre du conseil d’administration du Conseil régional sur le développement des relations avec l’Afrique, une organisation de politique économique et commerciale créée par la Chambre de commerce et d’industrie de Russie (région de Moscou).

Traduction: MIRASTNEWS

Source: Eurasia Review