Le FBI et ICE utilisent des photos de la licence du permis de conduire à l’insu de leurs propriétaires et sans leur consentement

WASHINGTON – Des agents du Federal Bureau of Investigation et de Immigration and Customs Enforcement ont transformé les bases de données du permis de conduire de l’État en une mine d’or à reconnaissance faciale, numérisant des centaines de millions de photos d’Américains à leur insu et sans leur consentement, selon de nouveaux documents publiés.

Des milliers de demandes de reconnaissance faciale, de documents internes et de courriers électroniques au cours des cinq dernières années, obtenus suite à des demandes de documents publics émanant de chercheurs de l’université de Georgetown et fournies au Washington Post, révèlent que les enquêteurs fédéraux ont transformé les bases de données du département des véhicules à moteur de l’État en bases d’une infrastructure de surveillance sans précédent.

La police a depuis longtemps accès aux empreintes digitales, à l’ADN et à d’autres « données biométriques » provenant de suspects. Mais les archives DMV contiennent les photos de la majorité des habitants d’un État, dont la plupart n’ont jamais été accusés d’un crime.

Ni le Congrès ni les assemblées législatives des États n’ont autorisé le développement d’un tel système, et un nombre croissant de législateurs démocrates et républicains critiquent la technologie en la qualifiant de dangereuse, outil de surveillance omniprésent et sujet aux erreurs.

« L’accès des bases de données étatiques par les forces de l’ordre, » en particulier les bases de données DMV, est « souvent effectué dans l’ombre sans consentement », a déclaré le président du Comité de la surveillance et de la réforme de la Chambre, Elijah Cummings, D-Md., dans une déclaration à The Post.

Le représentant républicain du Comité de surveillance, Jim Jordan d’Ohio, a semblé particulièrement indigné lors d’une audience sur la technologie le mois dernier à l’utilisation de photos de permis de conduire lors de recherches de reconnaissance faciale fédérales sans l’approbation des législateurs des États ou des détenteurs de permis individuels.

« Ils viennent de donner accès à cela au FBI », a-t-il déclaré. «Aucune personne n’a signé ce contrat lorsqu’il a renouvelé son permis de conduire, qu’il a obtenu son permis de conduire. Ils n’ont signé aucune renonciation en disant: ‘Oh, je peux transmettre mes informations, ma photo, au FBI’. Aucun élu n’a voté pour que cela se produise.»

Malgré ces doutes, les enquêteurs fédéraux ont transformé la reconnaissance faciale en un outil d’enquête de routine. Depuis 2011, le FBI a enregistré plus de 390 000 recherches de reconnaissance faciale dans des bases de données fédérales et locales, y compris des bases de données DMV des États, a déclaré le Bureau de la responsabilité du gouvernement (GAO) le mois dernier, et les dossiers montrent que des enquêteurs fédéraux ont noué des relations de travail quotidiennes avec les fonctionnaires de DMV. Dans l’Utah, les agents du FBI et de l’ICE ont enregistré plus de 1 000 recherches de reconnaissance faciale entre 2015 et 2017, selon les archives. Les noms et autres détails sont masqués, bien que des dizaines de recherches soient marquées comme ayant renvoyé une « correspondance possible ».

San Francisco et Somerville, dans le Massachusetts, ont interdit à leur police et aux organismes publics d’utiliser un logiciel de reconnaissance faciale, évoquant des inquiétudes quant à la portée excessive du gouvernement et à une atteinte à la confiance du public. Le sujet fait actuellement l’objet d’un débat animé à Washington. Mercredi, des représentants de l’Administration de la sécurité des transports, du Service des douanes et de la protection des frontières et des services secrets devraient témoigner lors d’une audition du Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants sur l’utilisation de la technologie par leurs agences.

Les archives montrent que la technologie est déjà étroitement liée au système d’application de la loi moderne. Ils ont détaillé l’utilisation régulière de la reconnaissance faciale pour retrouver les suspects dans des crimes de moindre gravité, notamment l’encaissement d’un chèque volé et le petit vol. Et les enregistrements sont souvent exécutés sans rien de plus formel qu’un courrier électronique envoyé par un agent fédéral à un contact local.

« C’est vraiment un système de surveillance d’abord, de demande de permission plus tard », a déclaré Jake Laperruque, avocat principal du groupe de surveillance Project of Public Oversight, un groupe de surveillance. « Les gens pensent que c’est quelque chose qui va très loin dans le futur, mais ces recherches (par reconnaissance faciale) se produisent très fréquemment aujourd’hui. À lui seul, le FBI effectue 4 000 recherches par mois, et beaucoup d’entre elles passent par les DMV de l’État. »

Les documents soulignent également les conflits entre les lois de certains États et les pressions fédérales visant à rechercher et à déporter des immigrants sans papiers. L’Utah, le Vermont et Washington autorisent les immigrants sans-papiers à obtenir des permis de conduire complets ou des permis plus limités, appelés cartes de privilège de conduite, et les agents ICE ont effectué des recherches de reconnaissance faciale dans ces bases de données DMV.

Plus d’une douzaine d’États, y compris New York, ainsi que le district de Columbia, autorisent les immigrants sans papiers à conduire en toute légalité avec des permis complets ou des cartes de privilège de conduite, à condition qu’ils présentent une preuve de résidence sur le territoire et réussissent les tests de compétence de conduite de leur pays.

Les législateurs de la Floride, du Texas et d’autres États ont présenté cette année des projets de loi qui étendraient les privilèges de conduite aux immigrants sans papiers. Certains de ces États autorisent déjà le FBI à numériser des photos de permis de conduire, tandis que d’autres, tels que la Floride et New York, négocient avec le FBI au sujet de l’accès, selon le GAO.

« L’Etat a dit aux immigrés sans papiers de les encourager à soumettre ces informations. Pour moi, c’est un abus de confiance insensé que de faire volte-face et de permettre à ICE d’accéder à ces informations », a déclaré Clare Garvie, collaborateur principal du Center on Privacy and Technology de la faculté de droit de Georgetown qui a dirigé les recherches.

Un porte-parole de l’ICE a refusé de répondre aux questions sur la manière dont l’agence utilise les recherches par reconnaissance faciale, affirmant que ses « techniques d’enquête sont généralement considérées comme sensibles au respect de la loi ».

Invité à commenter, le FBI a référé à The Post le témoignage du Congrès, le mois dernier, de la directrice adjointe, Kimberly Del Greco, qui a déclaré que la technologie de reconnaissance faciale était essentielle « pour préserver les libertés de notre pays, garantir la protection de nos libertés et préserver notre sécurité ». L’agence a déclaré par le passé que, même si les recherches par reconnaissance faciale peuvent fournir des pistes utiles, les agents sont censés vérifier les résultats et obtenir des preuves définitives avant de poursuivre des arrestations ou des poursuites pénales.

Vingt-et-un États, dont le Texas et la Pennsylvanie, ainsi que le district de Columbia, autorisent des agences fédérales telles que le FBI à numériser des photos de permis de conduire, selon les registres du GAO. Les accords stipulent certaines règles pour les perquisitions, notamment que chacune d’elles doit être pertinente pour une enquête criminelle.

La recherche de reconnaissance faciale du FBI a accès à des bases de données locales, régionales et fédérales contenant plus de 641 millions de photos de visage, a déclaré un directeur du GAO le mois dernier. Mais l’agence fournit peu d’informations sur le moment où les recherches sont utilisées, qui est ciblé et à quelle fréquence les recherches renvoient de fausses correspondances.

Selon le FBI, son système permet de trouver la bonne personne à 86%, si une recherche est en mesure de générer une liste de 50 correspondances possibles, selon le GAO. Mais le FBI n’a pas testé la précision de son système dans des conditions plus proches de la normale, par exemple lorsqu’une recherche faciale ne renvoie que quelques correspondances possibles.

Les défenseurs des droits civils ont déclaré que les inexactitudes de la reconnaissance faciale constituaient un risque accru d’identification erronée et de fausses arrestations. La précision du logiciel dépend fortement de nombreux facteurs, notamment de l’éclairage du visage du sujet et de la qualité de l’image. Des recherches ont montré que la technologie est moins performante pour les personnes ayant la peau plus sombre.

« Le public n’a aucun moyen de contrôler les informations que le gouvernement a sur lui », a déclaré Jacinta Gonzalez, une organisatrice principale du groupe de défense des droits Mijente, qui s’inquiétait particulièrement de la manière dont l’ICE et d’autres agences pourraient utiliser les scans pour retrouver les immigrants. . « Et maintenant, il y a cette technologie qui évolue rapidement, avec très peu de directives et de protections pour les personnes, mettant toute cette information à portée de main de manière très effrayante. »

Les dossiers, qui comprennent des milliers de courriels et de documents officiels d’agences fédérales, ainsi que de l’Utah, du Vermont et de l’État de Washington, montrent à quel point il est facile pour un enquêteur fédéral de puiser dans la base de données d’un État DMV. Certaines des recherches de photos de conducteurs ont été effectuées sur la base d’assignations fédérales ou d’ordonnances judiciaires, mais de nombreuses demandes de recherches ne consistaient en rien de plus qu’un courrier électronique adressé à un responsable du DMV avec la « photo de l’investigation » de la cible jointe. Le fonctionnaire fouillerait ensuite la base de données de permis de conduire et fournirait des détails sur les correspondances possibles.

La fonction de recherche a été offerte non seulement pour aider à identifier les suspects, mais également pour détecter d’éventuels témoins, victimes, corps, innocents et autres personnes non inculpées.

La base de données DMV de l’Utah a fait l’objet de près de 2 000 recherches de reconnaissance faciale effectuées par des organismes extérieurs chargés de l’application de la loi entre 2015 et 2017 – parfois des dizaines de recherches par jour, selon les archives. Un document du Statewide Information & Analysis Center de l’Utah a expliqué aux officiers comment faire des demandes de reconnaissance faciale; offert quatre astuces pour de meilleures photographies faciales (« éclairage, distance, angle, yeux »); et a indiqué que la base de données incluait « plus de 5 millions de photos de permis de conduire et de cartes d’identité d’État de l’Utah », environ 2 millions de plus que la population de l’État. Les représentants de l’État n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Un grand nombre des demandes de perquisition dans l’Utah provenaient des forces de police locales à travers le pays, cherchant à retrouver des suspects qui auraient pu se rendre dans cet État, mais environ la moitié des perquisitions provenaient d’agents fédéraux, selon un registre des perquisitions. Les registres ne fournissent pas les noms des suspects et ne précisent pas si les affaires se sont soldées par des arrestations ou des condamnations.

Le département des licences de l’État de Washington a déclaré que « son système de reconnaissance faciale est conçu pour être un outil de détection de fraude précis et non intrusif » et que l’agence ne partage pas l’utilisation de ce système avec les forces de l’ordre, sauf sur ordonnance d’un tribunal.

Des responsables du Vermont ont annoncé qu’ils avaient cessé d’utiliser un logiciel de reconnaissance faciale en 2017. Cette année-là, une section locale de l’American Civil Liberties Union a révélé des informations montrant que le DMV avait mené les recherches en violation d’une loi de l’État interdisant la technologie « l’utilisation d’identifiants biométriques. » Le gouverneur et le procureur général de l’État se sont opposés au logiciel de scan du visage, soulignant le besoin d’équilibrer la sécurité publique avec le droit à la vie privée des résidents.

Les archives montrent que, dans les années qui ont précédé l’interdiction, des représentants du Vermont ont procédé à un certain nombre de numérisations faciales de photos de permis de conduire à la demande d’agents ICE. Les enquêteurs d’un certain nombre d’agences fédérales et locales ont envoyé un e-mail au DMV de l’État avec des demandes de recherche de reconnaissance faciale alors qu’ils poursuivaient des personnes accusées d’avoir dépassé la durée de validité de leur visa, d’avoir fourni de fausses informations, volé des magasins ou, dans au moins un cas, faisant partie d’une « circonstance suspecte ».

Dans certains courriels, les officiers fourniraient une description de leurs cibles: l’un d’entre eux a été surnommé « un gitan… escroquant de l’argent pour des personnes âgées », tandis qu’un autre aurait « de très grandes oreilles douloureuses ». Dans d’autres, les responsables du DMV ont parlé de l’analyse faciale, comme s’il s’agissait du genre de merveille technique impressionnante le plus souvent vue lors d’une émission policière aux heures de grande écoute.

Dans un courriel de 2014, un officier de police de la ville de Manchester, dans le Vermont, a demandé à un responsable du DMV de rechercher un homme surpris en train « effrontément » de voler une vidéo. L’officiel a transmis le courrier électronique à un collègue très prospère, écrivant: « Pouvons-nous jouer NCIS pour cet officier? »

DREW HARWEL

The Washington Post

Traduction : MIRASTNEWS

Source : STARS AND STRIPES