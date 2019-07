Le fils du dernier transfuge arrive en Corée du Nord

SÉOUL – Le fils du Sud-Coréen le plus en vue toujours en défection en Corée du Nord est arrivé dans le Nord pour se réinstaller définitivement, les médias nationaux ont déclaré. Si elle était confirmée, il s’agirait d’un cas inhabituel de défection de la Corée du Sud dans le Nord autoritaire et appauvri.

Le site web Uriminzokkiri, géré par l’État, a annoncé que Choe In-guk était arrivé samedi à Pyongyang pour se consacrer à l’unification coréenne, sous la houlette du dirigeant Kim Jong Un. Le site Web a pub

lié des photos et des images montrant Choe lisant sa déclaration d’arrivée à l’aéroport international de Pyongyang.

Choe est le fils de l’ancien ministre des Affaires étrangères sud-coréen, Choe Dok-shin, qui a fait défection vers le nord en 1986 avec son épouse à la suite de disputes politiques avec le président sud-coréen, Park Chung-hee. Il est mort en 1989.

Le ministère sud-coréen de l’Unification a déclaré que Choe se trouvait en Corée du Nord sans autorisation spéciale du gouvernement de Séoul de se rendre dans le nord. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lee Sang-min, a déclaré aux journalistes lundi que les autorités tentaient de découvrir les détails du voyage de Choe en Corée du Nord.

Les deux Corées, divisées le long de la frontière la plus fortement renforcée au monde depuis environ 70 ans, empêchent leurs citoyens de se rendre mutuellement sur leur territoire et d’échanger des appels téléphoniques, des lettres ou des courriels sans autorisation spéciale. Depuis la fin de la guerre de Corée des années 1950-1953, plus de 30 000 Nord-Coréens ont fui en Corée du Sud pour éviter la répression politique et la pauvreté économique, mais il est très inhabituel pour les Sud-Coréens de se réinstaller en Corée du Nord.

Avant sa mort, le haut dignitaire Choe occupait des postes de haut niveau en Corée du Nord, notamment celui de vice-président du Comité pour la réunification pacifique de la patrie, une agence chargée des relations avec la Corée du Sud, et de chef du parti Chondoist Chongu, un groupe politique affilié à une religion coréenne appelée «Chondo».

Sa femme, Ryu Mi Yong, avait également occupé de nombreux postes de haut niveau, notamment celui de membre du présidium du Parlement du Nord et président du Comité central du parti Chondoist Chongu.

The Associated Press

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Japan News