Les Etats-Unis d’Amérique et l’Occident cherchent-ils la guerre avec l’Iran ou jouent-ils à l’apprenti sorcier? (EN CONTINU)

© Raheb Homavandi Source: Reuters

L’Iran a déclaré avoir dépassé le seuil d’enrichissement d’uranium autorisé par l’accord sur son programme nucléaire conclu en 2015. Téhéran menace de s’affranchir d’autres obligations «dans 60 jours».

Le président iranien Hassan Rohani a annoncé le 3 juillet que Téhéran allait enrichir l’uranium 235 à un niveau de pureté supérieur à 3,67%, la limite imposée par l’accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en juillet 2015.

C’est un des éléments de la riposte iranienne à la décision annoncée en mai 2018 par le président américain Donald Trump de sortir unilatéralement les Etats-Unis de ce pacte, et de rétablir les sanctions américaines contre l’Iran qui avaient été levées en vertu de l’accord.

Source: RT France

Le pétrolier norvégien saboté le 12 mai dans les eaux territoriales de Fujaïrah, MT Andrea Victory se dirige vers l’Iran. C’est Bloomberg qui a annoncé l’information sans se donner la peine de rappeler à quel point les Etats-Unis ont mis à profit les actes de sabotage visant les quatre superpétroliers pour en rendre responsable l’Iran et dans la foulée, justifier leur guerre anti-iranienne. Or après avoir été réparé, le pétrolier norvégien est en route pour l’Iran.

Le pétrolier enregistré en Norvège, le MT Andrea Victory avait été endommagé le 12 mai. Après avoir été réparé et chargé sur le port de Rachid à Dubaï, le navire précité qui transporte du carburant se dirige vers l’Iran depuis les eaux du Nord du golfe Persique.

Andrea Victory est maintenant opérationnel et se rend au port iranien Imam Khomeiny depuis Oman. Dans le même temps, le site web américain Bloomberg a confirmé que le pétrolier norvégien naviguait dans le nord du golfe Persique et désignait Bandar Imam Khomeiny, en Iran comme destination. Le ministère émirati des Affaires étrangères a confirmé, après un démenti initial que plusieurs navires marchands avaient été visés par une attaque de « sabotage » au large de leurs eaux territoriales dans le golfe Persique.

Selon Bloomberg, le type de produit pétrolier que le navire-citerne norvégien transporte n’est pas encore connu.

Selon le ministre saoudien de l’Énergie Khalid Al-Falih, cité par l’agence officielle SPA, quatre pétroliers saoudiens ont été touchés le dimanche 12 mai vers 6 h, heure locale, au large des côtes de l’émirat de Fujaïrah, alors qu’ils étaient sur le point de pénétrer dans le golfe d’Oman ».

Malgré le démenti du gouvernement des Émirats arabes unis, des témoins ont souligné que des explosions avaient eu lieu. Certains médias étaient même allés plus loin en identifiant comme suit un certain nombre de pétroliers touchés par les explosions : le pétrolier Al Marzouqah (9165762), le pétrolier AMJAD (9779800), le pétrolier Al-Miraj (9394741), le pétrolier A.MICHEL (9177674) et le pétrolier FNSA10 (9432074) font partie des pétroliers endommagés lors des explosions.

Le port de Fujaïrah constitue le plus important port d’exportation du pétrole des Émirats arabes unis, qui exporte 1,8 million de barils de brut par jour.

Source: Press TV