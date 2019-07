Le secrétaire au Trésor confirme le risque de défaut des Etats-Unis d’Amérique sur sa dette de 22 000 milliards de dollars dans deux mois seulement

La semaine dernière, un groupe de réflexion basé à Washington a mis en garde contre « des conséquences économiques potentiellement dévastatrices » pour les économies des États-Unis d’Amérique et du monde si le Congrès n’allait pas prolonger la limite de la dette dans les semaines à venir.

Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a confirmé que les États-Unis d’Amérique pourraient manquer à leurs obligations dans un délai de deux mois si les mesures d’urgence ne sont pas prises.

« Sur la base de projections mises à jour, il y a un scénario dans lequel nous aurions une pénurie de trésorerie début septembre, avant la reprise des travaux du Congrès », a averti Mnuchin dans une lettre adressée à la présidente de la Maison démocrate, Nancy Pelosi, par CNBC.

« En tant que tel, je demande au Congrès d’augmenter le plafond de sa dette avant la fin des vacances d’été », a ajouté Mnuchin.

Les législateurs de la Chambre et du Sénat devraient partir en vacances d’été pour une période de six semaines à la fin du mois de juillet et ne rentraient pas à Washington avant la deuxième semaine de septembre.

L’aveu de Mnuchin est en contradiction avec les assurances données précédemment par le Trésor selon lesquelles il aurait suffisamment d’argent pour tenir jusqu’à l’automne.

Jeudi, Pelosi a exhorté les législateurs à prendre des mesures pour relever le plafond de la dette avant les vacances. Une aide démocrate, citée par Bloomberg, a déclaré qu’elle avait déjà parlé à Mnuchin de la question de la dette à deux reprises et qu’elle le ferait de nouveau au cours du week-end. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et le chef de la minorité, Kevin McCarthy, ont déclaré qu’ils étaient d’accord pour augmenter le plafond de la dette.

La semaine dernière, le Bipartisan Policy Center, un groupe de réflexion basé à Washington, a averti que les États-Unis d’Amérique risquaient de faire défaut sur leur dette dans la première quinzaine de septembre, estimant que jusqu’en juillet et août, le Trésor continuerait à dépenser pour des mesures prioritaires et d’urgence dans un contexte de faible croissance des revenus par rapport à l’année dernière, en partie à cause des réductions d’impôts de Trump en 2017.

Le groupe de réflexion a averti qu’il serait « irresponsable » d’ignorer leurs prévisions, « étant donné les conséquences économiques potentiellement dévastatrices ».

Le Congrès a limité la capacité d’emprunt du gouvernement fédéral en mars.

La dette fédérale des Etats-Unis d’Amérique atteignait un peu moins de 22 000 milliards de dollars au début de 2019. Selon les estimations du Congressional Budget Office, la dette pourrait augmenter pour atteindre entre 144 et 219% du PIB d’ici 2049, à moins que des mesures visant à réduire le budget ne soient prises. Les Etats-Unis d’Amérique sont déjà le plus grand pays débiteur du monde, avec des déficits de comptes atteignant environ 500 milliards de dollars par an et une dette totale en augmentation constante depuis les années 50, et en particulier dans les années 80 et après la crise financière de 2008.

Le président Donald Trump a critiqué son prédécesseur, Barack Obama, pour avoir augmenté la dette au cours de son mandat, bien que la dette ait continué à augmenter de plus de 2 000 milliards de dollars depuis le début du mandat de Trump. Au cours de la campagne électorale, Trump a promis d’éliminer la dette fédérale à deux échéances, ce qui, selon lui, pourrait être obtenu en concluant de meilleures ententes commerciales, mais aurait depuis renoncé à cette promesse.

