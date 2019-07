Huawei va déplacer 1 000 emplois des Etats-Unis d’Amérique pour l’Italie, plus un investissement de 3 milliards de dollars pour démarrer

Des touristes sur un bateau passent devant un panneau publicitaire de la marque de télécommunications chinoise Huawei sur le canal de Naviglio, au sud de Milan, Italie © AFP / Miguel Medina

Le géant chinois des télécommunications Huawei a appelé Rome à garantir l’utilisation «transparente, efficace et équitable» de son «pouvoir en or» dans le développement du réseau 5G italien.

Le directeur général de l’unité italienne de Huawei, Thomas Miao, a annoncé lundi que la société investirait 3,1 milliards de dollars dans le pays au cours des trois prochaines années. S’exprimant lors d’un événement à Milan, Miao a annoncé que la société chinoise créerait également 1 000 emplois en Italie.

Il a confirmé que Huawei supprimerait 1 000 emplois aux États-Unis d’Amérique. Selon le directeur général de l’unité italienne, Huawei a «un plan B» pour garantir l’approvisionnement en composants s’il est maintenu sur une liste noire par Washington après août.

Les États-Unis d’Amérique ont fait pression sur l’Italie et d’autres alliés européens pour éviter les équipements Huawei et également pour examiner de près un autre grand géant des télécommunications chinois, ZTE. Alors que Washington prétend que les vendeurs chinois pourraient poser un risque pour la sécurité, les deux sociétés ont fermement nié tout risque de ce type.

La semaine dernière, le gouvernement italien a utilisé un décret législatif urgent pour renforcer son pouvoir actuel d’intervenir dans le secteur privé pour la défense de la sécurité nationale et d’autres intérêts nationaux. Le décret ne mentionnait ni Huawei ni ZTE.

Une source gouvernementale non identifiée a déclaré à Reuters que Rome avait consolidé son « pouvoir d’or » sur le secteur privé en partie en raison d’inquiétudes quant à la possible implication de Huawei Technologies et de ZTE Corp dans le développement de réseaux 5G.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT