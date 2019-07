Milley a déclaré que la Chine serait la plus grande menace militaire des 100 dernières années et averti qu’elle s’améliorait « très, très rapidement ».

Note de l’éditeur: Cet article a été publié à l’origine sur Business Insider.

Le candidat du président Donald Trump à la présidence du Comité des chefs d’état-major a averti lors de l’audience de confirmation devant le Sénat que la Chine serait le principal rival militaire des États-Unis d’Amérique pour le siècle prochain.

« Je pense que la Chine sera le principal adversaire de la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique au cours des 50 à 100 prochaines années », a déclaré Milley. « Je pense qu’un historien de 2119 reverra ce siècle en écrivant un livre. Le thème central de l’histoire sera la relation entre les États-Unis d’Amérique et la Chine. »

« Je pense que la Chine s’est développée dans toutes les régions du monde, en concurrence directe », a-t-il ajouté. « Principalement en concurrence pour les ressources afin de construire et d’améliorer leurs forces armées, de financer et de nourrir leur économie. »

« La Chine améliore son armée très, très rapidement – dans les domaines spatial, aérien, cybernétique, maritime et terrestre. »

« Ils nous dépensent davantage en recherche et développement et en approvisionnement … Nous, les États-Unis d’Amérique, devons veiller à ne pas perdre nos avantages par rapport à d’autres pays, en particulier par rapport à la Chine. »

Milley a décrit la manière dont la Chine avait surveillé de près les opérations militaires des Etats-Unis d’Amérique au Moyen-Orient, en utilisant les leçons tirées pour construire sa propre armée.

« La Chine est allée à l’école avec nous », a-t-il déclaré. « Ils nous ont surveillés de très près lors de la Première Guerre du Golfe, de la Seconde guerre du Golfe, de nos nombreuses capacités et, de nombreuses façons, ils les ont imités et ont adopté de nombreuses doctrines et organisations, et cetera. »

Milley a toutefois souligné que la Chine n’était pas un ennemi des États-Unis d’Amérique.

« En ce qui concerne la Chine, la Chine n’est pas un ennemi », a-t-il déclaré. « Je veux que ce soit clair. C’est un adversaire. Je dirais qu’ils sont des compétiteurs, mais c’est différent de l’ennemi. »

« Un ennemi dans ma langue, la langue militaire, signifie que vous êtes en acte de conflit armé, vous êtes en guerre. Nous ne sommes pas là. Nous ne voulons pas être là. Nous voulons la paix, pas la guerre, avec Chine. Cela dit, je pense que la meilleure façon de le faire est de s’assurer que nous sommes prêts. »

En cas de confirmation, Milley remplacera le général Joseph F. Dunford en tant que président des Joint Chiefs, le plus puissant responsable militaire des États-Unis d’Amérique, qui conseillera lui-même la stratégie militaire.

Ses commentaires sur la capacité militaire de la Chine font suite à un différend commercial grandissant entre la Chine et les Etats-Unis d’Amérique, les États-Unis d’Amérique ayant relevé en mai le taux de droits de douane sur des milliards de dollars d’importations en provenance de Chine et la Chine à son tour fait des représailles avec des hausses de droits de douane sur les produits des Etats-Unis d’Amérique.

Tom Porter

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Task & Purpose