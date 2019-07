Début des travaux de construction du premier bombardier furtif B-21 de l’US Air Force

© YouTube/Stealthb2777

Le sous-traitant de la défense Northrop Grumman a commencé la construction du bombardier furtif de nouvelle génération de l’US Air Force, le B-21 Raider.

La construction du premier B-21 de l’usine Air Force Plant 42 de Northrop, près de Palmdale, en Californie, a déclaré le général David Goldfein, chef d’état-major de l’armée de l’air, à un auditoire le 9 juillet à l’Institut Mitchell pour les études aérospatiales.

« Nous surveillons de près la construction de l’avion d’essai supplémentaire et du logiciel associé pour prendre en charge le premier vol », a déclaré Goldfein, a déclaré Warrior Maven.

Le B-21 remplacera le vieillissant B-2 Spirit de la Force aérienne, le premier véritable bombardier furtif, dévoilé en 1989 et entré en service en 1997. Le Raider arbore le même design à «aile volante» que son prédécesseur – une forme qui, avec un revêtement anti-radar de haute technologie, donne à l’avion un profil radar très faible. Cela l’aidera à se faufiler dans le territoire ennemi sans être détecté pour livrer des armes nucléaires ou conventionnelles, puis à s’échapper à nouveau indemne – et peut-être même à être inconnu.

Avec un coût prévu d’environ 656 millions de dollars par avion, ce type d’invulnérabilité devient une nécessité financière. Cependant, les Raiders devront rechercher de nouvelles astuces comme le radar à ondes de surface à haute fréquence (HFSWR) mis au point par la Chine, qui se vante de pouvoir détecter les avions furtifs.

«Parce que les avions furtifs modernes, comme les F-35 et F-22 des Etats-Unis d’Amérique, ou les J-20 et J-31 de la Chine, ont été conçus pour se cacher des systèmes de radar à micro-ondes principalement utilisés, ils ne bénéficient d’aucune protection contre les radars à ondes longues», a rapporté Sputnik le mois dernier, citant Liu Yongtan de l’Académie chinoise des sciences et de l’Académie chinoise d’ingénierie.

Les premiers B-21 devraient entrer en service en 2025, bien que l’armée de l’air continue d’exploiter ses 20 appareils B-2 jusqu’en 2032. L’armée de l’air prévoit d’acquérir jusqu’à 100 appareils B-21.

Le B-21 sera complété par le prochain missile de croisière LRSO (Long Range Stand Off) de la Force aérienne, capable de transporter des armes nucléaires.

« Le LRSO fournira un multiplicateur de force rentable pour nos bombardiers nucléaires », a déclaré Goldfein. «La capacité opérationnelle initiale sera atteinte en 2030 dans les délais prévus.»

