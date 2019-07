Des centaines de cadavres découverts dans une fosse commune devant l’ancienne capitale de Daech, Raqqa

Selon certaines informations, la fosse contiendrait des corps d’hommes, de femmes et d’enfants qui seraient morts alors que Daesh contrôlait la ville syrienne, située sur la rive nord-est de l’Euphrate, à environ 160 km à l’est d’Alep.

En octobre 2017, au cours de la phase finale de l’opération de libération de la ville soutenue par les États-Unis d’Amérique, les forces de Daesh ont tué 297 personnes, principalement des femmes et des enfants, qui tentaient de fuir la ville. Leurs corps auraient été enterrés dans la banlieue ouest de Raqqa, a rapporté Sputnik.

Raqqa a été libéré à la mi-octobre 2017 lorsque les Forces démocratiques syriennes (SDF), appuyées par un avion des Etats-Unis d’Amérique, ont repris la ville aux terroristes. Cependant, des milliers de cadavres sont toujours sous les décombres. Le Conseil civil de Raqqa a travaillé à la découverte de fosses communes. Selon Yasser al-Khamees, qui dirige un groupe de premiers intervenants, au moins 4 760 corps ont été découverts dans des fosses communes depuis janvier 2018, a rapporté Military.com.

Le médecin légiste Asaad Mohammed a déclaré aux médias que 10 à 12 cadavres étaient exhumés chaque jour de la fosse commune la plus récemment découverte, a rapporté Military.com.

« Nous inspectons le corps, identifions son sexe, son âge, l’heure du décès et la cause du décès. Nous prélevons des échantillons dans chaque corps et nous leur attribuons un numéro. Nous prenons des échantillons de chaque organisme et nous leur attribuons un numéro, nous les documentons sur des documents officiels, puis nous les enregistrons dans une base de données avec des échantillons prélevés dans cette zone. »