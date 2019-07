© REUTERS / Darin Russell/Courtesy of Lockheed Martin

Plus tôt ce mois-ci, Washington a décidé d’imposer des sanctions économiques à Ankara pour son acquisition des systèmes de défense antiaériens russes. Le Pentagone affirme également que l’accord S-400 pourrait compromettre le projet de chasseur furtif F-35.

« Malheureusement, la décision de la Turquie d’acheter des systèmes de défense antiaériens russes S-400 rend toute implication permanente dans le F-35 impossible », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué de presse.

La nouvelle arrive alors que le neuvième avion transportant des composants des systèmes russes est arrivé en Turquie lundi.

Moscou et Ankara ont signé un accord de prêt de 2,5 milliards de dollars pour la fourniture de systèmes S-400 en décembre 2017. La coopération entre la Turquie et la Russie dans ce domaine a été vivement critiquée par les États-Unis d’Amérique et l’OTAN, qui ont exprimé leurs préoccupations concernant l’incompatibilité des S-400 avec les systèmes de défense aérienne de l’OTAN.

Le Pentagone a même annoncé en juin qu’il n’accepterait plus de pilotes turcs pour l’entraînement pour les F-35 si Ankara n’abandonnait pas l’accord avec la Russie, mais il a refusé de se conformer aux exigences des Etats-Unis d’Amérique et a déclaré qu’il s’agissait d’un accord conclu.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News