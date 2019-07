L’Iran déploie-t-il des mandataires pour résister à la coercition des Etats-Unis d’Amérique?

L’Iran est un autre pays qui a utilisé les mêmes principes en utilisant des mandataires pour obtenir un avantage stratégique ou neutraliser ses adversaires ; en fait d’une manière beaucoup plus raffinée.

La place des mandataires dans le genre de la guerre moderne est un aspect important à analyser pour évaluer les menaces émergentes au Moyen-Orient.

Dans l’ère de l’après-guerre froide, l’Inde a été la première victime de la guerre par procuration ; au Jammu-et-Cachemire en 1989. Cette guerre a été déclenchée par la guerre en Afghanistan contre l’invasion et l’occupation soviétiques dans les années 1980. Les États-Unis d’Amérique et leur allié, l’Arabie saoudite, s’inquiétaient de l’expansion soviétique vers le sud. Ils ont ainsi fusionné leurs ressources et utilisé le Pakistan comme un front, lancé une armée disparate de mercenaires transnationaux de divers pays islamiques en Afghanistan dans le cadre d’une guerre irrégulière classique dûment financée et approvisionnée par eux. Ils ont aidé à vaincre et à chasser l’armée soviétique après presque une décennie de saignements vicieux. Les enseignements tirés de cette expérience et la disponibilité d’éléments de la croupe des mercenaires à la fin de la guerre ont été utiles au Pakistan pour le lancement de son mandat par procuration au Cachemire en 1989; La Bosnie était l’autre région où les éléments restants se sont déplacés pour mener une guerre par procuration sans sponsors identifiés.

Alors que le drame sans fin impliquant l’impasse entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran au Moyen-Orient se dévoile, la possibilité que l’Iran retombe sur sa stratégie soigneusement élaborée impliquant l’utilisation de mandataires va probablement émerger. La place des mandataires dans le genre de la guerre moderne est un aspect important à analyser pour évaluer les menaces émergentes au Moyen-Orient.

Les pays les plus faibles choisissent de se battre par le biais de mandataires qui ne sont pas exactement des éléments non organisés et indisciplinés, mais leur capacité à lutter contre le style de quasi-guérilla, ce qui accroît leur efficacité. Ils doivent allégeance au pays parrain qui s’occupe de leurs hauts dirigeants, des aspects techniques de l’intelligence, des chaînes d’approvisionnement en moyens, des finances et de la motivation idéologique; tous les ingrédients d’une guerre irrégulière classique. Depuis les années 1980, la guerre par procuration s’est beaucoup affinée, donnant lieu à de nouvelles appellations, telles que «guerre de quatrième génération» (4GW) ou «nouveau terrorisme» – principalement grâce à la technologie. Les technologies de l’information, les réseaux, les communications sécurisées, les explosifs mortels, les armes, les moyens de guerre psychologique et l’entraînement ont tous aidé les mandataires à renforcer leur efficacité dans la lutte contre les armées organisées. La démarcation des limites ne reste que des lignes sur des cartes et du papier; ils peuvent être croisés à volonté. L’Afghanistan et J & K sont des nations et des sous-régions uniques ciblées par des mandataires, mais le Moyen-Orient a déjà été témoin de multiples nations et régions sous leur influence effective et l’avenir promet d’en voir beaucoup plus. Le corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (IRGC) a ses tentacules répartis dans toute la région. Il contrôle le Hezbollah au Liban et en Syrie, les milices houthies au Yémen, les milices chiites en Irak et peut mobiliser un soutien considérable de la part des chiites dans l’est de l’Arabie saoudite, où se trouve la ceinture énergétique cruciale. Son influence sur le Hamas en Palestine est également profonde. C’est donc un groupe de pays où l’influence iranienne est présente et l’espace stratégique du Levant est géographiquement sous son contrôle virtuel. Le groupe Ali Soufan basé à New York, un groupe de réflexion sur le terrorisme transnational, a déclaré: «Le livre de jeu de l’Iran commence par armer la plupart des groupes chiites qui deviennent des mouvements politiques qui acquièrent une légitimité politique, des sièges dans les parlements et les cabinets nationaux et, au fil du temps, des rôles majeurs en tant que décideurs nationaux. Il cherche essentiellement à nourrir ses alliés et mandataires de manière à ce qu’ils, et par extension l’Iran, puissent reprendre le pouvoir de l’État de l’intérieur». La défaite de l’Etat islamique (ISIS) peut très largement être attribuée aux mandataires de l’Iran, bien que, dans cet effort, les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran se situent du même côté.

Même si Al-Qaïda n’est le substitut de personne, ses actions en tant que groupe terroriste contre le USS Cole au Yémen en octobre 2000 ont révélé la vulnérabilité des ressources militaires classiques aux actes perpétrés par des irréguliers qui pourraient bien être des mandataires. Les attaques récentes contre des pétroliers dans le golfe Persique et le gazoduc saoudien sans aucun droit de propriété dissipent la responsabilité et commencent immédiatement à être étiquetées «opération fictive», entrainant la confusion et rend la situation encore plus ténue et exposée aux risques. En fait, personne ne sait vraiment si l’attaque contre les installations saoudiennes a été perpétrée par les Houthis au Yémen ou par des milices irakiennes.

Il est bien connu que les États-Unis d’Amérique, sous le président Donald Trump, tentent un changement stratégique par la contrainte exercée sur l’Iran. Trump a retiré les États-Unis d’Amérique de l’accord nucléaire iranien de juillet 2015 dans l’intention de forcer un «meilleur accord» aux conditions des Etats-Unis d’Amérique ou de contraindre un changement de régime par le biais de sanctions élargies, de menaces de guerre ou de cibler militairement l’Iran. La portée du domaine du ciblage militaire reste limitée à une action aérienne massive sur le thème du «choc et de l’impression», comme on l’a vu lors de la deuxième guerre du Golfe en 2003, mais qui a été suivie par une quasi-absence d’action au sol. Les leçons tirées de l’expérience irakienne limiteront presque certainement les actions militaires des Etats-Unis d’Amérique, car il y a très peu d’appétit pour un engagement au sol insoluble et sans fin aux conséquences imprévisibles. Les États-Unis d’Amérique tentent donc de réduire les risques, ou de menacer d’entrer en guerre, en plaçant la situation au bord du précipice sans appuyer sur la gâchette finale. Ils espèrent qu’un soulèvement interne en Iran, provoqué par les conséquences négatives de la situation économique, renversera le régime du clergé iranien, mais il ne peut jamais être garanti que le changement de régime apporte quelque chose qui favorise un changement de comportement stratégique de l’Iran.

Le brinkmanship ne peut fonctionner que jusqu’à un certain point. L’intervention de l’Iran ne se limite pas à ses propres frontières ni à celle de ses eaux. Sa compréhension de la dynamique locale est beaucoup plus raffinée. Depuis des années, il s’efforce de ne pas être encerclé par une action militaire d’une puissance militaire supérieure.

Le CGRI a démontré sa capacité 4GW grâce à un réseau complexe de mandataires qui peuvent frapper à travers le Moyen-Orient le déploiement militaire conventionnel ou les intérêts des États-Unis d’Amérique et de leurs alliés. Cela signifie que les forces terrestres doivent avoir une empreinte beaucoup plus grande, sans aucune garantie de garantir les intérêts requis. En mai 2019, un important convoi iranien de camions transportant des missiles et d’autres munitions est passé d’Irak en Syrie pour renforcer le Hezbollah; ceci malgré les systèmes de surveillance les plus avancés déployés par les Etats-Unis d’Amérique et Israël, confirmant de nouveau la compréhension selon laquelle les frontières terrestres d’aujourd’hui ne sont que des lignes sur une carte.

Les complexités impliquées dans la lutte contre les mandataires dans un seul pays tel que l’Afghanistan ou une sous-région telle que J & K sont bien comprises comme étant immenses. Imaginez avoir à vous opposer à des mandataires agissant dans une région impliquant plusieurs pays et ciblant plusieurs déploiements.

Il n’existe pas de nation aussi forte sur le plan militaire que les Etats-Unis d’Amérique et elle dispose d’une capacité institutionnelle considérable pour perfectionner la technologie en fonction de la stratégie. Cependant, la guerre par procuration reçoit également la même attention de la part des petites nations et les idées ne sont pas limitées. Au cours des dernières semaines, un événement de la plus petite envergure dont le commandant de la force Qods iranien Qassim Suleimany a rencontré quelques chefs de milice irakiens a semé la consternation à Washington. C’est le pouvoir des mandataires dans le domaine psychologique; dans le domaine physique, espérons-le, nous ne le verrons pas se dérouler dans la situation de plus en plus préoccupante au Moyen-Orient.

