Invasion des Etats-Unis d’Amérique de la Syrie, que fera la Russie?

Syrie : les USA ont repris la formation des Deachistes à al-Tanf

Les éléments du groupe terroriste, Jaych al-Maghawir sont entraînés par l’armée américaine sur la base militaire d’al-Tanf en Syrie, le 22 octobre 2018. ©AFP

Selon l’agence de presse Anadolu, des sources d’information ont révélé qu’après une interruption d’un an, les États-Unis avaient repris la formation des terroristes sur la base aérienne d’al-Tanf au sud-est de la Syrie.

« Les États-Unis ont repris la formation militaire des éléments du groupe terroriste « Jaych al-Maghawir », lié au Front de libération nationale (FLN) dans la base militaire d’al-Tanf, dans le sud de la province de Homs et dans les bases implantées en Jordanie », ont dit des sources informées à l’agence de presse Anadolu. Elles ont par ailleurs révélé qu’un nombre d’officiers de l’armée et de responsables des services secrets américains, accompagnés des conseillers de la soi-disant coalition internationale contre Daech avaient été chargés de former les terroristes.

« Les États-Unis ont autorisé les membres d’autres groupes à rejoindre «Jaych al-Maghawir» dans le but d’augmenter le nombre des terroristes », ont par ailleurs révélé les sources d’Anadolu. Sur la base aérienne d’al-Tanf, les terroristes sont formés aux offensives compliquées, aux opérations héliportées et à la guerre dans le désert et sur les hauteurs. Les États-Unis forment les terroristes sous le prétexte de faire face aux résidus du groupe terroriste Daech sur la frontière syro-irakienne. La base militaire d’al-Tanf, située sur les frontières communes Syrie-Irak-Jordanie est considérée comme une cellule d’opération commune des forces américaines et des terroristes de la région.

Dans un moment où l’armée américaine a repris la formation des terroristes, le nouveau candidat au département de la Défense des États-Unis, Mark Esper, a annoncé que les militaires américains, faisant partie de la prétendue coalition anti-Daech, resteraient en Syrie pour donner suite à ce qu’il a nommé « la poursuite de l’opération contre Daech » dans le nord-est syrien.

Pour rappel, les forces liées à la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie, ont récemment organisé des manœuvres conjointes avec les terroristes de Jaych al-Maghawir dans la localité d’al-Tanf. Les Etats-Unis s’apprêtent à trafiquer via un Israélien le pétrole de cette province et les terroristes de Daech sont chargé de lui servir dans cette bataille énergétique à venir. Sur son compte Twitter, Un Israélien le dénommé, Moti Kahana avait confirmé la conclusion d’un accord avec le « Conseil démocratique syrien » (bras politique des FDS) pour la vente du pétrole extrait dans le nord-est de la Syrie. L’Israélien pourrait vendre jusqu’à 400.000 barils par jour.

