CARACAS – Un autre avion espion des Etats-Unis d’Amérique est entré dans le territoire aérien du Venezuela, comme cela s’est passé le 19 juillet, a rapporté le ministre de la Communication et de l’Information, Jorge Rodríguez.

« En ce moment même, le même avion ou un appareil similaire appelé l’EP30 entre à nouveau dans la région de vol de Maiquetía », a déclaré Rodriguez dans un communiqué publié au Palais de Miraflores (Palais du Gouvernement).

Le ministre a expliqué que le 19 juillet, les Forces armées nationales bolivariennes (FANB) ont réussi à intercepter un avion espion des Etats-Unis d’Amérique qui violait la région de communication de vol du Venezuela.

« Ce n’était pas un avion de tourisme, ce n’était pas un vol charter, c’était un avion espion des Etats-Unis d’Amérique spécialisé dans l’interception de signaux électroniques. Le Venezuela a été victime, le 6 mars, d’une agression à son système électrique », a-t-il ajouté.

Rodriguez a déclaré que l’avion avait survolé la zone d’informations de vol Maiquetía et que c’était alors qu’un avion de l’armée de l’air vénézuélienne était chargé de se conformer à la procédure afin d’éviter les risques de ce survol des Etats-Unis d’Amérique.

Le ministre a démenti les informations publiées par le US Southern Command, dans lesquelles il affirmait que son avion se trouvait dans un espace international.

« Deux tweets publiés ce week-end par les représentants du Southern Command, pleins de mensonges et de mensonges répétitifs, tentent de déformer un fait qui porte irrévocablement la raison du gouvernement du Venezuela », a-t-il déclaré.

De même, il a déclaré qu’au cours des trois dernières éditions, 78 aéronefs des Etats-Unis d’Amérique ont commis au total des violations de l’espace aérien ou des régions d’information des vols vénézuéliens.

« Ce ne sont pas des avions transportant des chargements humanitaires, ce sont des espions de guerre des Etats-Unis d’Amérique, capables de porter des missiles antisurface, des torpilles MK50, et qui font également partie de la flotte de reconnaissance aérienne de la marine des Etats-Unis d’Amérique », a-t-il déclaré. . CC0 / U.S. Département de la Défense / 010402-D-0000M-001 Le Venezuela intercepte un avion de renseignement américain dans son espace aérien

Le ministre de la Communication a souligné que lorsque la FANB avait demandé des informations à l’aéronef des Etats-Unis d’Amérique, il s’était enfui sans donner de détails sur le survol qu’il effectuait dans cette zone.

Pour sa part, le Southern Command des États-Unis d’Amérique a publié la vidéo montrant l’interception effectuée par l’armée de l’air vénézuélienne.

Dans la description, il est indiqué que le Su-30MKV du Venezuela s’est approché d’une distance dangereuse de l’avion de reconnaissance EP-3E Aries, mettant en danger la vie de son équipage.

En outre, le Southern Command a déclaré que l’interception avait eu lieu dans l’espace aérien international et que l’aviondes Etats-Unis d’Amérique effectuait une « mission reconnue et approuvée par plusieurs nations » [de l’OTAN ? Et si la Russie et la Chine envoyaient au moins 7000 militaires dans ce pays menacé d’invasion ? – MIRASTNEWS].

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News